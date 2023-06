Tko je ‘neuki Hrvat’ kojem se papa Franjo divi? ‘Prema njemu ima posebnu pobožnost’

Autor: Z. K.

Možda zbog sve veće popularnosti hrvatskih kockica u svijetu španjolska i portugalska Aleteia, vodeći vjerski portal s brojnim podružncama diljem svijeta objavljuju članak o ‘neukom svetcu’, Hrvatu kojem se divi papa Franjo, a o kojem se ponajviše pisalo u jubileju milorđa.

Tijekom Jubileja milosrđa nadbiskup Rino Fisichella razgovarao je s Aleteiom o ljubavi i pobožnosti pape Franje prema dvojici svetaca: svetom Piju iz Pietrelcine i svetom Leopoldu Mandiću.

U ocu Leopoldu i ocu Piju možemo pronaći rječiti znak milosrđa, rekao je. Zapravo, Dom Rino je za Aleteiju otkrio pojedinosti posebne pobožnosti pape Franje prema svetom Leopoldu, svećeniku koji je bio označen kao “neznalica”. Rekao je da mu se papa Franjo divi.





Sveti Leopoldo Mandić kojeg je sveti Ivan Pavao II. proglasio svetim 16. prosinca 1983., još uvijek je daleko manje poznat u Latinskoj Americi od Padre Pija. Rođeni Hrvat, bio je na glasu zbog svetosti u katoličkoj zajednici Padove u Italiji, gdje je živio veći dio života i gdje se čuva uspomena na njega i relikvije.

„Sveti Otac papa Franjo ima posebnu pobožnost prema ocu Leopoldu. Bio je to svećenik kapucin koji je cijeli svoj život posvetio ispovjedaonici. Ali to nije bila samo ispovijed: to je bio i način ispovijedi; bilo je to milosrđe.”

Gotovo trideset godina proveo je od deset ujutro do tri sata poslijepodne u skrovitosti svoje ćelije, pretvorene u ispovjedaonicu tisuća ljudi koji su u ophođenju s njim nalazili povlaštenog svjedoka oprosta i milosrđa.

Neki od njegovih kolega iz zajednice optuživali su ga da je "neznalica i otvorenih ruku", tvrdeći, općenito, da je "oprostio svakoga bez razbora".