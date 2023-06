‘Tetovirao sam križ na stopalu da mogu gaziti Boga’: Dramatično obraćenje čovjeka koji je 33 godine bio sotonist

Autor: Vjera

Čovjek koji je proveo više od tri desetljeća upleten u okultizam dijeli svoju nevjerojatnu priču o ostavljanju sotonizma iza sebe, pronalaženju slobode u Kristu – i sada širenju Evanđelja drugima.

Brian Cole objasnio je u posljednjoj epizodi “The Playing With Fire Podcast” da se, kao mali dječak, nije osjećao kao da nikamo pripada.

“Nisam razumio tko sam u Kristu,” rekao je. “Imao sam 10 godina i oca nasilnika… Maltretirali su me u školi i mama nas je tjerala da idemo u crkvu.”





Cole je rekao da je također bio emocionalno zlostavljan u svojoj crkvi. Sva ta tmurna dinamika u njegovom životu ostavila ga je da se osjeća usamljenim i nepovezanim – sve dok nije upoznao grupu starije djece koja su ga primila.

“Razgovarali su sa mnom, obraćali su pažnju na mene”, rekao je. “Nisu me prozivali i tukli.”

Cole je ubrzo shvatio da su djeca s kojima se sprijateljio uključena u sotonizam – sustav vjerovanja potpuno suprotan crkvenom iskustvu njegove obitelji.

Iako ga teologija nije privukla, Cole je rekao da je “želio raditi što god ova djeca rade.”

Tako je ubrzo sudjelovao u svemu.

“Jedan od prvih rituala na kojima sam bio bio je da će žrtvovati vjevericu. Rekao sam im da to neću učiniti”, ispričao je napominjući kako je oduvijek volio životinje. “Rekli su: ‘Pa, [Sotona] zahtijeva krv, pa ćeš se morati porezati’, pa sam to i učinio. I to je završilo kao ovisnost 33 godine — rezanje i samoozljeđivanje.”









Kako je vrijeme odmicalo, Cole je rekao da su ga strah koji je izazvao sotonizam – i pobuna – dodatno privlačili. U početku to nije bila teološka veza; umjesto toga, bilo je to više “petljanje”. Razbijao bi kršćanske simbole na grobljima i jaslice.

“Kada sam napunio 18 godina, uhitili su me… Dobio sam 10-godišnju kaznu i kad sam otišao u zatvor, tada je prešlo iz “petljanja u sotonizam u pravi sotonizam.”

Cole je rekao da je počeo naručivati ​​knjige o okultnoj i ceremonijalnoj magiji i da je većinu dana provodio čitajući i proučavajući kako služiti sotoni- a to nije sve.









“Tetovirao sam križ… na donjem dijelu lijevog stopala kako bih mogao gaziti Boga kad god hodam”, rekao je. >>>više na vjera.hr