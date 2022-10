TAJNA POSLJEDNJEG VREMENA: Saznajte za kovčeg novog saveza dok nije kasno

Autor: Vjera

Kovčeg saveza nije pronađen, ali ne bez razloga

Povijest ljudskog roda zapravo je Božja borba da ga spasi od grijeha i da pristupi vječnom životu s Njim na nebu.

I to je priča o tri arke, u kojima je sačuvan plan očuvanja čovječanstva u svakoj eri.

Prvo, ono što mi zovemo Noina arka, drugo, Kovčeg saveza, i treće, ono što se zove: Kovčeg Novog saveza.





Poglavlja od 6. do 9. knjige Postanka, u Bibliji, govore nam kako je Bog stvorio prvu arku, Noinu arku.

Jahve je vidio da zlo hara Zemljom i požalio što je stvorio čovjeka, pa je namjeravao Zemlju vratiti u prvobitno stanje, poplavivši je. Bio je to vrlo jednostavan plan. Povjerio je Noi zadatak izgradnje Arke kako bi sačuvao uzorke svih živih bića za ponovno pokretanje. I naznačio je odgovarajuću veličinu, dizajn i građevinske materijale. Noa je imao 600 godina kada je došao potop, a on, njegova obitelj i teret ostali su u arci nešto više od godinu dana, dok voda nije otišla. Nakon čega su svi napustili Arku i ponovno naselili Zemlju, kao da je to bio ponovni početak stvaranja, očišćen od grijeha koji je postojao i prije. Ovaj Kovčeg je rezultat Božjeg prasaveza s čovječanstvom, jer se tada Bog pokajao i zakleo da više neće potopiti Zemlju.

Nakon toga Bog sklapa prvi formalni savez s ljudima preko 10 zapovijedi koje daje Mojsiju, a koje će čuvati živote izabranog naroda. Zadužio je Mojsija da izgradi Kovčeg gdje će ih čuvati i koji će simbolizirati Savez između Njega i ljudi. Ovdje je njegov plan bio detaljniji i Jahve je bio vrlo eksplicitan u svojim uputama u poglavljima Postanka od 25 do 30. Tamo je hebrejski narod čuvao ploče zakona, manu koju su jeli u pustinji tijekom Izlaska i Aronov štap.

Kovčeg Saveza počeo je zauzimati istaknuto mjesto u pohodu Izraelaca, koji su ga nosili tijekom svog egzodusa u potrazi za Obećanom zemljom. Bio je to "Hram" koji je išao ispred njih, dao im je njihov identitet kao Božjeg naroda i sigurnost da nose Jahvu sa sobom gdje god išli. Smatralo se da je kovčeg prikaz Božjeg prijestolja na Zemlji. Izabrani Božji narod pratio je kovčeg na svom putovanju no, kao da je to bio božanski naum, on je nestao kad je bio na sigurnom, unutar Salomonova hrama. Postoji više verzija kada je nestao i gdje bi mogao biti. Ali jedno je sigurno, do dana današnjeg nije pronađen, i čini se ne bez razloga.