Židovski profesor s Harvarda imao viziju Djevice Marije i postao katolik: ‘Rekla mi je…’

Autor: Vjera

Kao Židov mogao je prihvatiti sve bogove ali Isusa Krista nikako, pa mu je Bog poslao Mariju....

– Moji roditelji bili su pažljivi europski Židovi, koji su pobjegli u SAD kako bi izbjegli holokaust. Odrastao sam kao konzervativan Židov i bio poprilično pobožan, vrlo entuzijastičan oko vjeronauka i svih vjerskih aktivnosti, započinje svoju priču Roy Schoeman, profesor s Harvarda koji je čudesnom intervencijom Blažene Djevice Marije prihvatio Isusa Krista i postao katolikom.

– Poslije škole svakog bi dana odlazio do sinagoge na židovske programe. Do srednje škole židovstvo je bio fokus cijelog mog identiteta i djelovanja u svijetu. Bio sam vrlo povezan s mojim rabinom i nekoliko bogoslova, mojim hebrejskim nastavnicima. Jedan od rabina najvišeg ranga u SAD-u, predsjednik Američkog židovskog kongresa, savjetnik nekoliko predsjednika i pisac niza najprodavanijih knjiga o židovstvu i židovskoj povijesti bio je moj svakodnevni prijatelj.

Tako sam odrastao neobično pobožno i strastveno u judaizmu. U srednjoj školi pak upoznao sam vrlo karizmatičnog mistika, hasidskog rabina koji je putovao po zemlji svirajući gitaru i vodio je duhovne seminare hasidskog bogoslužja, propovijedao i naučavao. On je imao veliki utjecaj na mlade Židove tako da sam se sljedeće ljeto pridružio njemu putujući Izraelom u njegovoj pratnji. Htio sam živjeti svoj život za Boga i s Bogom, a čak sam svoje planove o studiranju na MIT-u želio zamijeniti studiranjem na jednom od jeruzalemskih studija za mlade redovnike. Međutim ubrzo sam bio isključen iz te skupine jer sam prepoznao određenu hladnoću i sterilnost u njima a koja me nije vodila stvarnosti i intimnosti s Bogom, svjedoči Schoeman koji se nakon toga vrača u SAD studirati na Mit a svjedoči da tad nastaje razdoblje najveće pogubljenosti ikada u njegovu životu.

.

Izgubio sam odnos vjere i morala, osobito seksualnog morala. Ubrzo sam se prepustio drogi i ‘slobodnoj ljubavi’ kulture hipija u kojoj sam bio prisutan, a koje su vrlo brzo urodile plodom nemoralne i nejasne okultne hipi duhovnosti. Moja žeđ za Bogom sada je zamijenjena lažnim utjehama i sumanutim duhovnostima new agea tog vremena.

Sljedećih 15 godina tako sam živio u ogromnoj unutarnjoj napetosti. Uvijek sam žudio za transcendentalnim i ta žudnja me vodila kroz razne duhovnosti koje su samo privremeno utaživale moju čežnju.

Nakon što sam završio harvardsku poslovnu školu, (Harvard Business School) pozvali su me da se pridružim Harvardu kao profesor. Čak i taj uspjeh nije mogao zamijeniti besmisao u kojem sam se tada nalazio. Doktorat, magisterij, moje profesorsko zanimanje, studenti svi su oni bili uključeni u moju lažnu utjehu, koja je trebala stvoriti moj lažni smisao života.

Volio sam prirodu, volio sam biti sam u prirodi jer sam tako mogao doživjeti veličanstvo Boga. Tako sam počeo skijati i baviti se raznim aktivnostima da bih popunio prazninu ali postajao sam sve više očajan. Jednom sam prilikom stojeći sam na planini Alpa osjetio neopisivu radost u srcu. Bio sam zadivljen Božjim stvaranjem. Taj osjećaj me držao sljedećih nekoliko godina. Tijekom 1987. godine uzeo sam nekoliko slobodnih dana s posla te otišao u Cape Cod provesti vrijeme u prirodi. U ranim jutarnjim satima hodao sam plažom kad je Bog intervenirao, dramatično i jasno, u moj život. Dok sam hodao, izgubljen u mislima, našao sam se u neposrednoj Božjoj prisutnosti. To je iskustvo bilo kao da me netko odjednom povukao na nebo. Sve se mijenjalo iz trenutka u trenutak, ali u takvom glatkom i suptilan načinu da sam nisam bio svjestan prelaska s trenutka na trenutak.

Osjećao sam snažnu Božju prisutnost. Postao sam svjestan beskrajne uzvišenosti i beskrajne osobne ljubavi koju Bog ima za mene. Vidio sam cijeli svoj život iz Njegova srca i mogao sam vidjeti što bi se dogodilo da sam u nekim trenucima odlučio drugačije. Vidio sam da je svaka moja odluka i akcija koju sam ikad učinila služila ili dobrom ili zlom. Vidio sam da je sve što se dogodilo u mom životu bilo savršeno dizajnirano za moje dobro od beskrajno mudre Božje ruke, a posebno se to odnosi na one trenutke koje sam smatrao najvećom katastrofom u svom životu. Vidio sam da sam umirao svaki put kad bih gubio vrijeme, kad nisam radio ništa vrijedno u Božjim očima, i koliko sam vremena i energije izgubio brinući se o tome kako biti voljen, iako je svaki taj moj trenutak bio okupan u moru beskrajne ljubavi koje nisam bio svjestan. Svidio sam da je smisao i svrha mog života bila da se poklonim i služim mom Bogu u čijoj sam se prisutnosti našao. Ali… tada sam želio znati njegovo ime da mu mogu služiti ispravno.

Sjećam se da sam Mu tiho rekao: Reci mi svoje ime. Meni ne smeta ako si Apollon, ja ću postati rimski poganin. Meni ne smeta ako si Krišna ja ću postati hindus. Ne smeta mi ako si Buda, ja ću postati budist. Sve je dobro sve dok nisi Kristi, da ne moram postati kršćanin.

Ova molitva i otpor prema Kristu bila je duboko ukorijenjena u mom židovstvu u kojem je Isus predstavljen kao najveći neprijatelj Židova. Nije iznenađujuće, ali nije mi tad rekao svoje ime jer očito nisam bio spreman čuti istinu, čuti odgovor upravo zbog moje molitve.

Kad sam se vratio kući sve je bilo drugačije. Opet sam krenuo u potragu za Bogom, tim Bogom kojeg sam susreo tog dana na plaži.

Krenuo sam u misticizam koji me uvijek iznova vodio u slijepe ulice, prošao sam opet i new age religije i razne meditativne prakse i okultizam. Najviše sam se zadržao na hinduizmu iako se nisam osjećao ni upola ispunjeno.

Ipak svake bi noći prije spavanje, rekao kratku molitvu sa željom da saznam ime mog Boga u čijoj sam prisutnosti bio na plaži. Točno godinu dana od mog iskustva, otišao sam spavati nakon svoje molitve te sam nakon nekog vremena osjetio ruku na svom ramenu. Digao sam se i otišao u sobu gdje sam ostao sam s najljepšom ženom koju sam ikad vidio i koju je nemoguće zamisliti. Znao sam da je to Blažena Djevica Marija. Osjećao sam da sam potpuno budan, zadivljen njenom prisutnosti i raskoši žalio sam što ne znam izmoliti bar jednu Zdravo Mariju da joj odam čast. Ponudila mi je dati odgovore na sva pitanja koja sam imao. Sjećam se svih svojih pitanja i svih Njezinih odgovora. Odgovorila mi je i ime mog Boga. Bio je to Isus Krist.

Kad sam se probudio sljedećeg jutra bio sam nevjerojatno zaljubljen u Blaženu Djevicu Mariju, imao sam duboku spoznaju da je Bog kojeg sam upoznao na plaži bio Isus Krist te da moram postati kršćanin.Ja tada nisam znao ništa o kršćanstvu a nisam znao ni razliku između Katoličke Crkve i svih protestantskih denominacija. Trebalo mi je dvije godine pod vodstvom Blažene Djevice Marije da pronađem Katoličku Crkvu.

Krenuo sam od lokalne protestantske crkve no kad bih pitao župnika o Mariji, uvijek ju je omalovažavao, stoga sam odmah shvatio da prtosetanti ne mogu biti u istini. Počeo sam obilaziti Marijina svetišta tada posebno svetište La Salette koje je bilo 40 minuta od mene. Otišao sam u šutnju u kartuzijanski samostan na tjedan dana s redovnicima i tamo sam osjetio čežnju za primanjem Svete Pričesti. Naime, ja sam još uvijek bio formalno Židov i nisam mogao pristupiti Pričesti. Jednog dana prišao mi je redovnik te me upitao zašto ne primam pričest, ako nisam katolik, što sam onda? Tada sam mu rekao da zam Židov, a on je na to rekao: koje olakšanje mislili smo da si protestant. Nisam znao zašto je bolje biti Židov od protestanta pa mi je redovnik objasnio da su Židovi naša braća po vjeri koja još nisu primili milost da prepoznaju mesiju, dok su protestanti dobili tu milost te odbacili puninu istine.

Ta spoznaja utvrdila je dodatno moje nastojanje da postanem katolik, te sam ubrzo kršten u Katoličkoj Crkvi. Pristupam svakodnevnim svetim misama, a molitva i euharistije je središte moga života. Sve što činim, činim pod okriljem Blažene Djevice Marije koja me dovela istini o Isusu Kristu. –

Roy Schoeman kasnije se posvetio evangelizaciji, a imao je i svoju TV emisiju, gdje god ide svjedoči svoje obraćenje, a napisao i knjigu pod naslovom: Spasenje dolazi od Židova, čime je uznemirio židovsku zajednicu jer tvrdi da se judaizm može u punini sagledati samo i isključivo gledajući ga kroz katoličku vjeru. Tvrdi će Židovi dobiti milost obraćenja i sagledavanje istine te da će s katolicima postati jedno. Novi izabrani narod.

Slava Gospodinu.