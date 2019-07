Žena iz Našica prorekla tri dana tame: Oprez, zlodusi će oponašati glasove rodbine!

Autor: Vjera

Isus joj govorio o posljednjim vremenima

Julka Šimašek, rođena 1921. u Našicama, bila članica Trećeg Reda Svetog Franje Asiškog. O njoj se malo zna, osim da je bila bogata mističnim doživljajima i proročkim vizijama. Međutim, o njenim objavama tiskano je sedam knjiga njezinih bilježaka na hrvatskom jeziku i tri na engleskom. Najpoznatije su knjige pod nazivom: Isus te zove, koje se mogu pronaći u pdf. formatu na internetu. U njima su ispisane broje vizije i razgovor s našim Gospodinom Isusom Kristom. Između ostalog i ova hrvatska vidjelica dobila je, baš kao i mnogi drugi katolički mistici i sveci, sljedeću viziju o tri dana tame:

– Tama, koju sam ti dao vidjeti, ima i ovo značenje: grijesi su ljudi tako crni da će otrovati sve na zemlji, kao i cijelu čistu atmosferu, pa čak i Moja Učenja što ih propovijedam među Mojim slugama. Grijeh će sve zamračiti. Sunce koje zagrijava zemlju simbolizira Mene, njegova Stvoritelja. Nevjernici kažu da Ja ne postojim i niječu Me, budući da Me se nigdje ne može vidjeti. Kao što si vidjela, tako će i biti. Doći ću brzo i u sjaju. Sva Moja stvorenja koja prežive Velka stradanja vidjet će Me. Nitko tada više neće moći reći da Ja ne postojim, jer ću biti blizu zemlje i sva će stvorenja na Zemlji čuti Moj Glas. Vidjet će Me prisutna tada, te, po drugi puta, na Posljednjem Sudu.

Gospodin Julki govori i sljedeće:

– Bit će to Stado malo, i ja ću lebdjeti nad njim. U one će dane biti će jedan Pastir i jedna Vjera, ona Rimokatoličke Crkve, koju sam uspostavio dok sam vidljivo hodio zemljom. Nakon nevolja što ću ih pripustiti na Moj tvrdoglavi narod na zemlji, ustat će dobar i čist naraštaj i zemlja će obilovati Mojim darovima. Moji sinovi i Moje kćeri obdržavat će Moje Zapovijedi, te će sve živjeti i rasti uz Moj Blagoslov u trajanju od trideset godina. Kasnije će se Moj narod ponovno okrenuti zlu i grijehu. Tada ću s Neba poslati Svoje glasnike, Henoha i Iliju, da ljude pouče pravoj Vjeri.

S juga će doći snažan topao vjetar. Zahvatit će čitavu zemlju i izazvati strašne oluje. Nakon toga će otprilike desetak gromova odjednom pogoditi zemlju takvom silinom da će se cijela protresti. To je znak da počinju velika trpljenja i crna tama. Ona će potrajati tri dana i tri noći. Poradi toga bi se ljudi trebali skloniti u svoje domove, dobro ih zatvoriti, te blagosloviti sebe i kuću svetom vodom i upaliti blagoslovljene svijeće. Vani će se događati takve strašne stvari, da će oni koji se odvaže pogledati umrijeti. Svi će zlodusi biti pušteni na zemlju, kako bi sami mogli uništiti svoj plijen.

-Zlodusi će zavijati zemljom i dozivati mnoge, kako bi ih uništili. Što? Oponašat će glasove rodbine i prijatelja, koji nisu stigli do kakva sigurna mjesta. Jednom kada taj užas započne, nikome ne otvarajte vrata!

Na mnogim će se mjestima u strahu okupiti više ljudi. Iz iste će skupine neki preživjeti, a neki stradati. Za taj će Dan i za taj trenutak, te za tu tamu, mnogi se pripraviti blagoslovljene svijeće, ali one neće gorjeti ako ljudi nisu živjeli prema Mojim Zapovijedima; ostali ih neće moći zapaliti iz straha. Ali, onima koji vjeruju, pa makar imali samo i ostatak blagoslovljene svijeće, on će potrajati tijekom ta tri dana i tri noći i neće se ugasiti. Neki će ljudi utonuti u dubok san što ću im ga ja poslati, kako ne bi vidjeli što se događa na zemlji.

A koliko je proroštvo Hrvatice Julke o tri dana tame slično s ostalim proročkim vizijama na tu temu, usporedite:

Blažena Ana Marija Taigi prorekla je sljedeće: Bog će poslati dvije kazne; jedna će biti u obliku ratova, revolucija i drugih zala, i započet će na zemlji. Druga će biti poslana s Neba. Čitavu će zemlju prekriti velika tama koja će potrajati tri dana i tri noći. Ništa se neće moći vidjeti, a zrak će biti ispunjen pošastima koje će biti usmjerena uglavnom na neprijatelje vjere, ali ne samo na njih. Za vrijeme trajanja te tame bit će nemoguće koristiti bilo kakvu čovjekovom rukom stvorenu rasvjetu, izuzev blagoslovljenih svijeća. Onaj tko iz znatiželje otvori prozor i pogleda van ili napusti svoju kuću, na mjestu će pasti mrtav. Za vrijeme ta tri dana, ljudi trebaju ostati u svojim kućama, mole krunicu te vape Bogu za milosrđe…

“Svi će neprijatelji Crkve, znani i neznani, stradati po čitavome svijetu za vrijeme te globalne tame, s iznimkom nekolicine onih koje će Bog uskoro obratiti. Zrak će biti onečišćen zlodusima koji će se pojavljivati u najstrašnijim oblicima. Vjeru će se progoniti, a svećenike masakrirati. Crkve će biti zatvorene, ali samo nakratko. Sveti će Otac biti prisiljen napustiti Rim…

“Nakon ta tri dana tame, Sveti Petar i Sveti Pavao, koji će sići s Neba, propovijedat će po cijelom svijetu i izabrati novog Papu. Iz njihovih će tijelâ isijavati velika svjetlost koja će počinuti na kardinalu koji ima postati Papom. Kršćanstvo će se potom proširiti po cijelom svijetu. On je Sveti Namjesnik, odabran od Boga da se odupre oluji. Naposljetku će zadobiti dar čudesa, i njegovo će se ime slaviti po svoj zemlji. Čitavi će se narodi povratiti Crkvi i lice će zemlje biti obnovljeno. Rusija, Engleska i Kina pristupit će Crkvi.”

Riječi Blažene Majke upućene sestri Eleni Aiello, časnoj sestri iz Kalabrije, koja je bila utemeljiteljicom jednog redovničkog reda, i koja je nosila Rane Kristove: “Oblaci iz kojih će sijevati vatrene munje i vatrena oluja proći će preko čitavoga svijeta te će kazna biti najstrašnija ikad zabilježena u povijesti čovječanstva. Trajat će sedamdeset sati. Zli će biti satrveni i uklonjeni. Brojni će biti izgubljeni, jer će tvrdoglavo ustrajati u svojim grijesima. Potom će osjetiti snagu svjetlosti nad tamom. Časovi su tame blizu.”

Blažena je Majka majci Eleni Leonardi kazala sljedeće: “Nepredvidiva će vatra sići nad svu zemlju i uništiti velik dio čovječanstva. Bit će to vrijeme očaja za bezbožnike: povicima i sotonskim svetogrđem, oni će moliti brda da padnu na njih i pokušati pronaći spas u spiljama, ali uzaludno. Oni koji preostanu, pronaći će Božje milosrđe u mojoj snazi i zaštiti, dok će svi koji se odbiju pokajati za svoje grijehe naći svoj kraj u vatrenome moru!”

Sveti Gašpar del Bufalo: “Smrt progonitelja Crkve koji se ne pokaju dogodit će se za vrijeme tri dana tame. Onaj tko preživi tamu i strah tih triju dana, mislit će da je sâm na svijetu jer će čitav svijet biti prekriven truplima.”

Blažena Marija od Raspetoga Isusa iz mjesta Pau, zvana “Malena Arapkinja”, (u. 1878.), proglašena blaženom 1983. od strane Pape Ivana Pavla II, utemeljiteljica karmelićanskoga samostana u Betlehemu.: ‘Za vrijeme tame koja će trajati tri dana, ljudi predani zlu će nestati, tako da će preživjeti samo četvrtina čovječanstva.’

Napomena: Katolici NISU DUŽNI vjerovati u privatne objave!

Katekizam u br. 67 piše ovako o privatnim objavama: „Tijekom stoljeća bilo je takozvanih ‘privatnih’ objava. Neke od njih je priznao crkveni autoritet. One ipak ne pripadaju u polog vjere. Uloga im nije da ‘poboljšaju’ ili ‘upotpune’ konačnu Kristovu objavu, nego da pomognu da se od nje u određenom povijesnom razdoblju potpunije živi. Pod vodstvom crkvenog učiteljstva osjećaj vjernika znade razlučiti i prihvatiti ono što je u takvim objavama Crkvi istiniti poziv Krista ili njegovih svetaca. Kršćanska vjera ne može prihvatiti „objavâ“ koje bi htjele nadići ili ispraviti objavu koja je u Kristu dovršena. Toga ima u nekih nekršćanskih religija, a i u nekih novijih sekta koje se na takvim ‘objavama’ zasnivaju.“ (Vidi sv. Toma, Summa II-II, q. 174, art. 6, ad 3.). Koga Katekizam ima na umu? Između ostaloga, muslimane i mormone. Muhamed je tvrdio da Evanđelja krivo predstavljaju Krista, a Mormoni vjeruju da postoji Treći zavjet.