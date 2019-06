‘Zapalili su me živog, ali NISAM GORIO!’ KRŠĆANIN IZ PLAMENA IZAŠAO NEOZLIJEĐEN!

'Udarali su me betonskim blokovima i nisu me ozlijedili, zapalili su me s 20 litara benzina i nisam gorio!'

“No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.” “Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.” “Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.”

Ovo Isusovo proročanstvo gotovo u cijelosti proživio je irački kršćanin koji je bio pretučen i živ zapaljen nakon što su ISIS-ovci otkrili da je on Isusov sljedbenik.

Misionar Sean Feucht pustio je u javnost isječak iz svog nadolazećeg filma „Srca i ruke: Irak“. Isti pokazuje kako se Yazidi čovjek prisjeća kako ga je Duh Sveti zaštitio od toga da ga živog spale ISIS teroristi.

Za vrijeme neobičnog susreta, koji je snimljen izvan kampa za izbjeglice, neimenovani čovjek rekao je da se Isus Krist dvaput pojavio u njegovim snovima.

„Progovorio mi je“, rekao je čovjek pouzdano. „Upitao sam Isusa jednu stvar i On mi je odgovorio. Krist me je spasio“.

Nakon toga muškarac se prisjetio groznog iskustva sa ISIS-ovim militantima i objasnio je kako je bio pretučen i gotovo živ spaljen nakon što su džihadisti otkrili da je on Isusov sljedbenik.

Zapanjujuće, unatoč činjenici da je pretrpio tako brutalan napad izašao je iz njega potpuno netaknut.

„Došli su i udarali su me velikim blokovima“, objasnio je čovjek, dodajući da mu kamenje nije uzrokovalo štetu“.

„Na kraju su me polili s 20 litara benzina“, nastavio je.

„Zapalili su me, ali nisam gorio“.

Na kraju njihovog razgovora Feuchtov prevoditelj molio se za čovjeka moleći Gospodina za „potpuno božansko iscjeljenje njegovog tijela, duha i duše“.

„Po Bogu volim vas svim svojim srcem“, odgovorio je Yazidi čovjek.

Feuchtov dokumentarac je snimljen u suradnji s neprofitnim Light a Candle projektom koji „postoji kako bi donio nadu i opstajuću promjenu u najtamnijim kutevima svijeta“, prema njihovoj internetskoj stranici.

„Ne bojimo se mračnih mjesta“, bilježi organizacija, zavjetujući se na to da će ići i dijeliti evanđelje u najopasnijim mjestima na zemlji, „svjetlo svijetli u tami i tama ga ne nadjača“.

„Osjećam da smo zaista pozvani na najprogonjenija, najzatvorenija, mračna i marginalizirana mjesta“, rekao je Feucht Fox Newsu.



