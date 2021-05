Vrisak političara kojem se ukazao Isus! Javio Europljanima: Isus od vas želi ovo

Autor: Vjera

Prije svega, Isus od Europljana želi...

Političara koji se ne boje svjedočiti Radosnu Vijest svojim narodima sve je više, baš kao i političara koji ne znaju kamo bi se svrstali. Jer biti Kristov i vladati narodima nije lako, čak je ljudskim gledanjem i nemoguće za današnje vrijeme. Ali kako je Bogu sve moguće, tako su čudesa zahvatila i ovaj svijet te svi polako shvaćaju da ili smo izabrali Krista ili ćemo kao narodi postati jedno veliko ništa. Njegovo je ime gospodin Tamrat Layne koji je 15 godina bio u gerili kao ateist i komunist pa je osvojio vlast kao premijer Etiopije. Nakon toga postaje toliko popularan da ga je na kraju njegov kolega iz stranke zatvorio u zatvor u kojem je bio 12 godina. U tom zatvoru doživljava čudesan događaj i susret s Isusom Kristom.

‘Došao je u svjetlu’

Tijekom pete godine zatočeništva, razbolio se i pod jakom oružanom stražom, bio poslan u svjetovnu bolnicu na hitno liječenje. ‘Bojao sam se jer sam tamo mogao biti ubijen, ali se ispostavilo da je ta hitna bolnica bila moj spas. Medicinska sestra koja je radila u klinici bila je tih dana na postu i molitvi. Tijekom našeg susreta, Gospodin joj je jasnim glasom u srcu rekao da mi uruči poruke.

Ona je poslušala glas iako je tako riskirala svoj život. Poruka je imala samo tri rečenice napisane na papiriću. Prva je jednostavna: “Isus te voli”; druga je bila stih iz Biblije po Ivanu 14: 6: “Isus odgovori:” Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. ‘ “I treća rečenica glasi:” Isus je jedini koji vam može dati novi život”.

Ove riječi su me potaknule kao ni jedne druge riječi u mom životu. Je li doista Isus jedini koji bi mi mogao dati život? Nisam mogao posve shvatiti pa sam neprestano počeo razmišljati o ”Isusu koji može dati novi život”. Osjećao sam da je Njegovo Ime bilo ono što sam tražio posljednjih 5 godina.

Te noći, saznao sam sve. Isus mi se otkrio. Isus mi se objavio snažnom svjetlu i rekao mi: “Ja sam Isus, vjeruj u u mene i slijedi me. Ako me pratiš ja ću ti dati novi život koji tražiš. Ja sam jedini koji ti može dati novi život koji tražiš.”

Prvu noć nisam bio siguran je li to stvarno i istinito. No, na dobrobit mog skeptičnog, komunistički orijentirana uma, on me je uvjerio da je On stvaran tako da se ponovno pojavljivao u obliku svijetla sljedeće dvije noći u mojoj ćeliji. On je također obećao osloboditi me iz zatvora. Kad je sestra došla sljedećeg dana donijela mi je prvu Bibliju i počeo proučavati Isusov život. Ja sam zauvijek ostao zahvalan sestri za njezinu hrabrost i poslušnost jer upravo je njezina poslušnost duhu u sebi spasila moj život.

Sada znam istinu – Isus je pravi životvorac, koji je dao cijelog sebe za mene. U posljednji trenutak, shvatio sam život i izvor tog života. Odjednom sam počeo razumjeti cijelu svoju situaciju i moje je srce ispunjeno plodovima Duha: mir, nada i radost. Shvatio sam čak i prijatelja koji me izdao. Oprostio sam svima i oslobodio se bijede.

Isus je došao me digne kad nijedna zemaljska snaga nije mogla. Otkrio mi se u trenutku kad sam bio potpuno izoliran od svijeta – bez obitelji, bez prijatelja, bez kolega, pa čak i bez neprijatelja – nema živog bića, samo ja i moje slabo ja. Nisam mogao vjerovati da je Isus to učinio za mene – pa ipak je to učinio. Radost i zahvalnost napunili su moje srce i to sam postavio iznad svega što sam znao. Sve te nagrade, svrhe i predanosti koje sam poznavao u prošlosti blijedile su u odnosu na Njega. Duboko u mom srcu znao sam da je sve što je potrebno u životu – poznavati Isusa Krista’.









Danas nema mjesta na kojemu bivši premijer Layne ne svjedoči da je Isus Bog. Da se približilo kraljevstvo nebesko i da se samo preko Krista možemo spasiti. Zbog svog snažnog svjedočenja Layne je nerijetko ismijavan, ponižavan i odbacivan. Konstruiraju se laži o njemu koje se plasiraju u svijet kako bi ga prestali slušati, kako nitko ne bi čuo čudesno preobraženje s Isusom koji ne napušta nego daje novi život onima koji Ga traže, kako se ne bi spasili svi oni koji se trebaju spasiti. No, unatoč tome gospodin Lyan je radostan čovjek s čijih usana ne silazi ime: Isus!I njegovo svjedočenje čuju svi koji ga trebaju čuti!

Europa se mora vratiti Isusu

Svjedočeći u Europskom parlamentu svojim je svjedočanstvom pokušao potaknuti prisutne da približe Europu Isusu:

‘Europu u ovom trenutku može spasiti samo jedna osoba. Ta se osoba zove Isus Krist,’ rekao je Layne te dodao: ‘Europa se trenutno nalazi na velikim prekretnicama i da, mora odlučiti hoće li ići s Isusom ili protiv njega’. ‘Prije svega, Isus želi da mu se svaki Europljanin približi, da mu bude blizak i da Ga ljubi. Zatim želi da se svi Europljani međusobno ljube i da opraštaju jedni drugima, da se daruju, da služe jedni drugima i da budu ujedinjeni. To je ono što Isus želi za Europu. Da se vrati Isusu. Jer, Europa je na raskrižju. Ili će biti izgubljena, udaljena od Gospodina ili će se vratiti Isusu’, rekao je bivši premijer Etiopije zastupnicima Europskog parlamenta i svojim svjedočanstvom povratio nadu u ono svijetlo, Kristovo sutra.