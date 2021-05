(VIDEO) Dogodila se eksplozija Božjeg milosrđa na nebu! Vidjelo je 10 tisuća ljudi!

Autor: Vjera

Ljudi su padali od radosti, straha, zbunjenosti

Više od 10.000 ljudi svjedočili su neobjašnjivom solarnom fenomenu – uistinu, Božanskoj i nadnaravnoj manifestaciji koja se dogodila u El Salvadoru, na Filipinima za vrijeme blagdana Božanskog Milosrđa. Zanimljivo je da je upravo ovaj gradić posvećen Božanskom milosrđu a krasi ga i predivan kip Isusa i njegova milosrdna srca. Također ovaj grad još ljudi nazivaju ‘Grad milosrđa’ upravo zbog odanosti njegovog naroda Božanskom milosrđu. Stoga je ovaj događaj koji se dogodio na sam blagdan Božjeg milosrđa i koji je iznjedrio brojna čudesna ozdravljenja i obraćenja nešto vrlo čudesno i snažno. A dogodilo se baš na blagdan Božjeg milosrđa. Ljudi su molili, oblaci su se razbili a sunce je izašlo i plesalo, mijenjalo boje vrtilo se i riječ je zaista o silnoj nadnaravnoj manifestaciji na koju nitko ne može odmahnuti rukom. Jer u pitanju je nevjerojatna silina Božje milosti. Mnogi su ozdravili u tijelu ali najčudesnija ozdravljenja bila su – ozdravljenja srca.

Kako je nastalo čudesno svetište Božjeg milosrđa na Filipinima?

Dogodilo se to 2000. godine. Tada je skupina ljudi iz molitvene zajednice posvećene Božanskom milosrđu počela primati vizije, poruke i upute od Isusa za izgradnju crkve Njegovog milosrđa. Međutim, odgovor nije bio odmah da. Tri uzastopne godine grupa je ignorirala zahtjev Gospodina da izgrade crkvu Njegovu milorđu zbog straha i briga. Imali su naime samo 2 tisuće pesosa (oko 200 kuna) u banci i nisu znali kako.

To je bio ogroman zadatak koji ima je Gospodin udijelio. Imali su podijeljene osjećaje i sumnje i neizvjesnosti, a strah se samopovećao.

Međutim, Božji putovi nisu putovi čovječji i Gospodin ih je ukorio zbog nedostatka vjere s ovom porukom:”Zašto sumnjate? Činjenica da imate sumnje pokazuju da ne poznajete Boga svoga, kao što bi trebali. Ako je vaš molitveni život infiltrirana sumnjama, vi odbijate vjerovati da je vaš Bog vama na raspolaganju. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Poslušnost mojim naredbama uvijek donose ispunjenje. Kad sam vam dam upute, poslušajte odmah i gledajte moj savršeni plan razvijati u svom životu.

Bog pobijedio. Naoružani dubokom vjerom u milosti i providnost Gospodina, grupa koja se sastojala od domaćica i običnih građana, malim je koracima djelovala i gotovo bez novca uspjela, providnošću Božjom izgraditi kip Isusa Krista od Božanskog milosrđa po viđenju svete Faustine od 50 metara koji stoji na brdima iznad grada El Salvador. Zrake koje idu iz njegova srca zapravo su stepenice koje vode ravno u njegovo srce gdje su postavili Svetohranište.

Simbolika je nemjerljiva. Ispunjeno je ono što je rečeno a to je da Srce Milosrdnog Isusa služi kao svjetionik nade za sve umorne duše i predah za sve ljude.

Gradić El Salvador to je i postao. Veliko svetište Božanskog milosrđa u koji se slijevaju brojni hodočasnici cijelog svijeta koji hodočaste da vide čudo koje je sam Gospodin skovao u ovom udaljenom dijelu svijeta. Na taj način ispunjavaju se i riječi koje je Isus rekao svetoj Faustini poručivši joj: ‘Ja želim da cijeli svijet zna za moje beskrajno milosrđe. Želim izliti nezamislive milosti na one duše koje vjeruju u moje milosrđe.’ Nakon toga da je ljudima iz cijelog svijeta i vidljivi znak Njegove prisutnosti. Riječ je o čudu Sunca. Sam veličanstveni događaj kojem je sviedočilo deset tisuća ljudi pogledajte na 2. minuti i 33. sekunde. Upozoravamo, u pitanju je zaista nešto vrlo snažno!