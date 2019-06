U KOMI VIDJELA ISUSA KOJI JE REKAO SVIJETU: ‘Nemoj zaboraviti reći ljudima da…’

Autor: Vjera

Isus ju je poslao nazad da svijetu kaže ovu važnu poruku

‘Bila sam bolesna oko dva tjedna, i to je izgledalo poput prehlade,’ prisjeća se Yvonne, ‘Pomislila sam: Dobro, samo moram otići kod doktora i nabaviti neke antibiotike.’ No, nisam izdvojila vrijeme kako bih to napravila.

Yvonne Sklar nije imala prehladu, imala je upalu pluća i ona se pogoršavala.

„Shvatila sam da mi je disanje toliko plitko da ga nisam mogla čuti, i rekla sam, ‘Što se događa, Bože?’

Tada je Yvonne kolabirala. Odvedena je u Loma Linda University Medical Center, gdje je dr. Takkin Lo otkrio ozbiljnost njezine bolesti.

„Od 6 režnjeva u plućima, 4 od njih je zapravo bilo zahvaćeno upalom“, dr. Lo se prisjeća. Ispitivanja su otkrila da se infekcija proširila u njen krvotok i Yvonne je pala u septički šok. Dr. Lo joj je rekao da mora biti intubirana i postavljena u medicinski prouzrokovanu komu kako bi mogli tretirati infekciju, ali Yvonne se odupirala.

‘Mislila sam da se nikad neću probuditi“, Yvonne se podsjeća. „i uporno sam mu govorila, imam stvarno dobar život, i znam gdje idem, samo me pustite da idem.“

Tada su Yvonnini organi počeli zatajivati. Reanimirana je tri puta u naredna dva tjedna.

‘Njezina su pluća zakazala, njezino je srce zakazalo, njezini bubrezi su zakazali, njezin endokrini sustav, točnije krvni šećer je izmakao kontroli. Stoga je u tom trenutku ona imala približno 70 do 80 % šanse za umiranjem, kazala je dr. Lo.

Budući da uz Yvonne nije bila prisutna obitelj, doktori i prijatelji sastali su se kako bi razmotrili isključivanje aparata za održavanje života.

Yvonne je tada bila u raju.

‘Sjećam se kad sam napustila svoje tijelo da sam se našla na prekrasnom, prekrasnom polju. Cvijeće je bilo tako lepršavo i živo. Nema riječi kojima bih opisala kako je to biti u prisustvu Isusa, ljubavi, svijetla i čistoće. Ljubav je nepremostiva i sveobuhvatna. Glazba je bila ljepša od bilo kojeg crkvenog zbora, bilo koje simfonije; zvučala je poput stotina tisuća ljudi koji slave Boga. Nije postojao ni nagovještaj neke druge emocije osim radosti.’

‘I On mi je rekao: Ja ti sam kažem, traži što god želiš, bilo to nešto malo ili veliko’, kaže Yvonne. ‘Ljudi se ili ne osjećaju vrijednima ili misle da me gnjave ili da previše traže ili pak ne vjeruju ni u Mene ni u raj. I opet mi je rekao; Nemoj zaboraviti ljudima reći da traže.’

A onda joj je Isus rekao da se mora vratiti i rekao joj da prenese poruku.

‘Želim da kažeš ljudima sve što sam ti pokazao. Želim da im kažeš o mojoj ljubavi, mojoj milosti i da mogu doći pred mene takvi kakvi jesu. Želim da se pokaju iskrenim srcem i da slijede moje zakone.

A onda, tri dana prije nego što su joj se trebali isključiti aparati za održavanje života, Yvonne se probudila.

‘Povratak je bio gorko-sladak’, kaže Yvonne. ‘Prije svega, ponovno si u svom tijelu, koje je vrlo tromo i vrlo ograničeno. A u raju nema ograničenja. Počela sam govoriti o raju čim su mi stavili maleni uređaj na grlo.’

Yvonnin oporavak je bio dug i težak, ali ona je ponovno stala na noge, i dr. Lo je zapanjen njezinim napretkom.

‘Mislim da je moja misija na zemlji podijeliti sa svima ono što mi se dogodilo u raju, reći kolika je njegova ljubav i milost, i kako je tamo.’ kaže Yvonne. ‘Nemam dovoljno riječi ni epiteta kojima bih to opisala. To je jednostavno mjesto na koje se radujem vratiti i želim da što je više moguće ljudi pođe sa mnom.’

Svjedočila je za CBN.com