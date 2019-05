Svjetski poznati kardiolog vratio mrtvaca u život molitvom! Čuo sam Božji glas koji mi je rekao…

Autor: Vjera

Danas kao liječnik svjedoči da je Isus taj koji ozdravlja!

S obzirom na to je dr. Chauncey Crandall jedan od najvećih svjetskih kardiologa, ova priča je još čudesnija. Nije bio uvjereni kršćanin. Nije vjerovao iako je mislio da vjeruje. Danas ovaj liječnik moli za dušu svakog svog pacijenta te kad god ima priliku navješta istinu o živom Bogu – Isusu. Istinu koja kaže da Isus i danas ozdravlja, da diže iz mrtvih, čini čudesa snagom molitve i naše vjere!

Na njegovu uvjerenost u Krista naveo ga je jedan događaj. Naime, tog dana Jeff Markin iz Južne Floride doživio je srčani udar te je tog dana došao na odjel dr. Crandella. Stanje se zakompliciralo i on je preminuo. Očajan, dr. Crandell oživljavao je Jeffa čak 40 minuta prije nego ga je proglasio mrtvim i otišao iz prostorije.

Medicinsko osoblje već je počelo pripremati preminulog za mrtvačnicu. Prošlo je sat vremena od kada je Jeffovo srce prestalo kucati, kada se dogodilo nešto čudesno.

Naime, dr. Chauncey spremao se doma kad je čuo glas koji mu jasno govori: Okreni se i moli se za tog čovjeka. Prvi glas je ignorirao a tada je glas ponovno rekao: Vrati se i pomoli se za tog čovjeka. Kad se upitao zašto bi molio za tog mrtvog čovjeka, našao se kako iz njegovih usta izlazi molitva “Oče, ako te ovaj čovjek ne poznaje, podigni ga od mrtvih”.

‘Nakon drugog poziva da se vratim i molim za njega, okrenuo sam se i krenuo u dvoranu u kojoj smo ga oživljavali’, priča kadiolog.

Sestra koja ga je pripremala za mrtvačnici iznenađeno me gledala i pitala: Zašto promatrate mrtvog čovjeka? Ja sam tada stavio ruke na njegove grudi i molio za spas njegove duše. Tada je u sobu ušao drugi liječnik a dr. Crandall ga je zamolio da mu doda elektrošok kako bi ga pokušao oživjeti. Doktor je to odbio pokušavajući mu objasniti da je on mrtav više od sat vremena te da je to ludost. No, dr. Crandall nije ga poslušao, uzeo je elktrošok i čim ga je prislonio na Jeffovo tijelo srce je počelo kucati. Nastalo je opće veselje.

Iako su mnogi bili zabrinuti da bi Jeff mogao imati velika oštećenja mozga i srca jer je toliko dugo bio mrtav, Jeff je danas potpuno zdrav čovjek bez ikakvih posljedica zahvalan liječniku koji ga je molitvom vratio iz mrtvih.

Ovaj događaj naveo je ovog kardiologa da moli za svakog pacijenta te da pacijente potiče na živu vjeru koja liječi. Ovaj događaj promijenio je njegov život, život preminulog Jeffa ali i osoblja bolnice koje danas također s radošću prepričavaju ovaj događaj s nadom da će ljudi diljem svijeta prepoznati istinsku važnost molitve i vjere u Boga koji iz mrtvih diže i danas.

“Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih jer ja idem k Ocu. I što god zamolite u moje ime, učiniti ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti.” Isus Krist (Ivan 14,12).