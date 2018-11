SVI BRUJE O ČUDU MOLITVE Maligni tumor na mozgu nestao dan prije operacije!

Autor: Vjera

Čudo o kojem bruji Kalifornija dogodilo se nakon što je Paul Wood prije operacije preko svoje molitvene zajednice tisuće ljudi iz SAD-a uključio u molitvu za ozdravljenje. Prije same operacije tumor na mozgu koji je bio maligan potpuno je nestao te zbunio liječnike koji su Paula sada uključili u istraživanje jer im je potpuno nejasno kako se nestajanje tumora dogodilo.

Jednostavno, riječ je o čudu koje je Bog isplanirao’, rekao je Paul za CBS Sacramento koji je izvijestio prije nekoliko dana da su se neurokirurzi zaduženi za liječenje Paula uhvatili za glavu u nevjerici nakon skeniranja mozga otkrivši da tumora više nema, i to samo dan prije zakazane operacije.

“Imao sam strašne glavobolje, nisam mogao hodati niz hodnik, a da se ne držim na zidove” – rekao je, Paul opisujući svoje stanje prije ozdravljenja.

Paulov liječnik o ozdravljenju je kratko rekao: ‘neke stvari ne možemo objasniti. Napravili smo testove i imamo medicinsku tehnologiju i pokušavamo doći do nekog zaključka … ponekad se stvari dogode da ih mi možemo objasniti’ – rekao je dr. Richard Yee.

Pastor njegove zajednice preko koje su uključene u molitvu na tisuće ljudi rekao je da je za ozdravljenje zaslužna i vjera samog Paula, koji je čvrsto vjerovao da će Bog učiniti onako kako treba biti.

– Samo je govorio, ‘bez obzira na to što mi se dogodilo, bit ću u redu. Ja vjerujem Bogu.’ I to je bila inspiracija mnogim ljudima oko njega” – rekao je pastor Jason McEachron.

Liječnici su bili toliko fascinirani bili da su ga zamolili da sudjeluje u istraživačkoj studiji.