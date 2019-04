SUSRET IVIĆA PAŠALIĆA I SV. PADRE PIJA: Upitao sam ga što mi je činiti, rekao mi je…’

‘Padre Pio otkrio mi je što moram činiti '

U razgovoru za Book, mjesečnik za promicanje nove evangelizacije prije nekoliko godina svjedočio je bivši Tuđamanov savjetnik Ivić Pašalić koji se u potpunosti okrenuo Bogu. Otkrio je kako se prije velikog preokreta u životu 2006. godine nije preispitivao kakav je i u čemu griješi te da je za Boga uglavnom ostavljao svetu misu nedjeljom.

No, zahvaljujući susretu s Kristoforima, društvom koje se bavi promicanjem kršćanskih vrednota, u potpunosti se okrenuo istraživanju i učenju katoličke vjere.

Govoreći o svom kršćanskom življenju, Pašalić je otkrio i utjecaj sveca Padre Pia u njegovu životu.

“Nastojim svakodnevno čitati Bibliju i pomoliti se, nastojim što češće okupiti obitelj na zajedničku molitvu krunice. Što se tiče planova za budućnost, odgovor sam dobio prilikom posjeta mjestu u kojem je živio i radio Sveti Padre Pio. Sjedeći u hotelskoj sobi, prije spavanja sam u molitvi upitao Padre Pija što mi je činiti, što bih zapravo trebao raditi. U sebi sam u jednom trenutku čuo ovo: Spašavati duše“, otkrio je Pašalić.

Na pitanje kako se nosio sa spoznajom kad mu je supruga Ksenija prije desetak godina doživjela susret s katoličkom obnovom u Duhu Svetome, Pašalić je istaknuo kako je njegova supruga u to vrijeme bila aktivna u molitvenim zajednicama u Zagrebu.

“Bila su to vremena nakon smrti predsjednika dr. Franje Tuđmana, u kojima sam bio izložen užasnim progonima, optuživan, prozivan, napadan… Sve je to imalo i ozbiljnije posljedice na našu cijelu obitelj. Bilo nam je vrlo teško. Ksenija je u tim okolnostima odlazila na molitve u molitvene zajednice, ali ja nisam tome posvećivao neku posebnu pažnju i važnost. Mislio sam, ako joj to pomaže, neka ide. U jednom mi se trenutku ipak činilo da pretjeruje pa sam i prigovarao. Sve u svemu, nisam zapravo shvaćao o čemu se zapravo radi”, ispričao je Pašalić.

“Jedan od zaključaka, do kojeg sam došao na temelju svoga života, jest da postoji vrlo malo istinskih prijatelja. Ako ih imaš, čuvaj ih i posveti im vrijeme i pažnju, pokaži im da ti je stalo. Shvatio sam da se isplati boriti za načela, temeljna uvjerenja. Svako odstupanje od Božjih načela, pravila i zapovijedi, velika je greška koju ćemo skupo platiti. Zato bih na smrti svojoj djeci rekao samo jedno: Uzdajte se u Boga i u svim svojim postupcima i odlukama slijedite Isusa Krista. Kad budete dvojili kojim putem ići, upitajte se što bi Isus učinio te tako činite i vi”, poručio je tada Ivić Pašalić.