ŠOK? UNATOČ PROGONU SVIJETA Dario Kordić može postati svetac Katoličke Crkve!

Ono što je šok svijetu, nada je grešnicima....

Nalazimo se u dubokom vremenu korizme u kojoj se prisjećamo kako smo mi, narod Božji razapeli na križ najnevinije Božje Stvorenje koje je hodalo ovim svijetom – Krista Jaganjca. Nakon Krista ovaj je svijet razapeo još mnoštvo nevinih, a što je najgore od svega, ni dvije tisuće godina nakon raspeća Nevinog, ništa se nije promjenilo. Svakog dana ovaj svijet ubija na tisuće nevinih beba pod majčinim srcem, kolje ih, pribija na križ, pušta njihovu krv koja natapa zemlju i slijeva krikove mučeništva. Još uvijek ne samo da smo ubojice nevinih, nego i progonitelji istine o Isusu Kristu.

To potvrđuje i najnoviji napad na hrvatskog branitelja Darija Kordića i kako mediji uživaju isticati osuđenog ratnog zločinca kojima nekako smeta da čovjek vjere svjedoči vjeru vjernicima. Pa su tako studenti Radničke fronte u službi tužitelja braće uletjeli na predavanje Darija izazivajući pomutnju, i vjerojatno planirajući napraviti incident kako bi se prokazali – ti vjernici licimjeri, koji slušaju svjedočanstvo o spoznaji Boga iz usta ratnog zločinca. Nije da Dariju Kordiću treba obrana vjere jer njegov život dovoljno svjedoči o istini u Kristu sam za sebe, ali osjećamo da je potrebno ovom narodu pojasniti tko je Isus Krist kojeg svjedoči Dario, i za koga je on točno umro.

Kad su farizeji napadali Isusa jer se druži s grešnicima i zločincima, nešto slično sinočnjem napadu, Isus im je odgovorio: “Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.”

To poručujemo i mi svima onima koji ne razumiju kako je Dario Kordić osuđen od svijeta, oslobođen za Krista Isusa. Kako je on u zatočeništvu letio slobodno van granica zatvora. Kako je netko tko je kako kaže sud ubijao, mogao spoznati Boga koji prašta, čisti i oblikuje novo stvorenje.

Dario Kordić, bio on nevin i krivo osuđen, ili pak pravedno od strane svijeta u ovom slučaju Haškog suda, ne samo da je pozvan na oslobođenje u Kristu, nego može postati i svetac Katoličke Crkve. Šok nevjerica? Ali je istina. Ne zato što je Dario svet, nego zato što je Bog svet, a Njegovo milosrđe toliko veliko da iz šokantno da iz velike tame učini svijetlo koje vječno svijetli.

Da, to je Bog u kojeg kršćani vjeruju, to je Bog koji smeta ovom svijetu, to je Bog kojeg klinci iz Radničke fronte nisu uspjeli prepoznati jer su im oči zatvorene jednako onako kako su bile zatvorene farizejima Isusova doba, koji nikako nisu mogli prihvatiti da je Isus milostiv prema svima. Zato su ga i ubili, jer je to narušavalo njihovu pravednost, njihovu vlast kojoj su robovali zatvarajući sebe za milosrđe.

Na tome, milosrđu prema najvećim grešnicima koje Bog oblikuje u svece počiva sva nada vjere u Krista Isusa, jer za takve je na križ išao Isus Krist i za takve je prolivena njegova krv.

Uzmimo primjer svetog Pavla koji je prisustvovao na kamenovanju prvog mučenika crkve sv Stjepana. Pavao je progonio istinu, udarao, kamenovao, naređivao ubijanje i progon nevinih ljudi. A opet, nakon susreta s Gospodinom Isusom Kristom Pavao postaje širitelji istine o Isusu Kristu u cijelom svijetu. Postaje velik, najveći po Kristu koji se nastanio u njemu. Mnogi bi se danas pravednici digli i na Pavla i podizali transparente s natpisom ‘ZLOČINAC I KOLJAČ’, da hoda među nama jer su im oči zatvorene za istinu.

To je ona Božja: Imaju oči, a ne vide.

Sveti Dizma, desni razbojnik razapet na križu pored Isusa, osudio ga svijet za brojne zločine razbojništva i ubojstva, a u sekundi oslobođen za vječni život u raju s Kristom Isusom, također je istina koju treba sagledati u oči unatoč tome što je mnogima neshvatljiva. Da, taj razbojnik i ubojica danas je svetac Katoličke Crkve samo zato što je prihvatio milosrđe Isusa.

Kralj David koji je izvršio teški grijeh i oduzeo život zadobio je milosrđe Božje i oproštenje grijeha iako mu je Bog oduzeo dijete zbog onog što je učinio. Posebna je ta priča s Davidom jer i Dario je doživio nešto slično. Pravednost. Naime, Dario svjedoči kako je u trenucima najvećeg zanosa i žara za Gospodina iskusio i velika iskušenja kada mu je supruga na Božić u petom mjesecu trudnoće rodila mrtvo dijete, te kada mu je najmlađu kćer udario motor i teško joj ozlijedio lice. Unatoč tome istaknuo je zahvalnost Bogu jer je i u tim trenucima brinuo i pazio na njih i sve vodio u skladu sa svojim božanskim planom.

No što je zajedničko Pavlu, i Dizmi, i Davidu, i Dariju?

Prihvatili su Božje milosrđe i Njegovu pravdu. Prihvatili istinu da je naš Bog, Bog koji želi da se svi spase pa i ti dječaci iz Radničke fronte kojima poručujemo: Bog i tebe svim srcem voli i želi da budeš svet! Samo prihvatite Isusa.

Tko nije, nekako svakako posluša veličanstveno svjedočanstvo Darija Kordića koji je u zatočeništvu imao vizije Isusa Krista. Vidio ga sa zrakama svjetlosti koje izlaze iz njegovih rana, ali je dobio i milost uči u Isusovo Presveto Srce na blagdan Srca Isusova. Unatoč rešetkama, Dario je bio slobodan, a svjedoči tu ljepotu slobode u Isusu Kristu koja ne poznaje granice. Također, svjedoči da je sve milosti dobio po svetoj krunici, odnosno zagovorom Blažene Djevice Marije koja ga je dovela pod podnožje križa svoga Sina. Prekrasno je poslušajte, uzvjerujete, obratite se, povjerujte da je naš Bog silan Bog! Slava Mu i hvala!