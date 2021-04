Snaga o kojoj se šuti! Kako je biskup Portugala pobijedio epidemiju

Autor: Vjera

U nekoliko dana epidemija koja je pokosila tisuće ljudi potpuno je nestala zbog ovoga

U Portugalu za vrijeme kralja Ivana I. izbila je smrtonosna epidemija kuge koja je pobila na tisuće ljudi, muškarac i žena te djece. Ljudi su umirali svakog trenutka, ujutro bi se probudili, a navečer bi bili mrtvi. Umirali su kao pokošeni, neki za vrijeme jela, neki nasred ulice. Umirali su i svećenici i liječnici pa je samo nekolicina ljudi ostala pružati pomoć. Činilo se kao da je kraj svega. Umirale su i životinje, zrak je bio otrovan i oni koji nisu uspjeli pobjeći, posebno iz Lisabona, mislili su da je je nemoguće izvuči se.

Biskup dobio nadahnuće i naredio:

Međutim, Bog je nadahnuo svog pastira, tadašnjeg biskupa Portugala, Freia Ande Diasa koji je ostao među tim rijetkima pomagati umirućima i bolesnima i preživio iako je radio dan i noć sa zaraženima. Naime, on je sve svoje pouzdanje stavio u ime Isusa Krista, Gospodara i Boga kojem je služio. Potaknuo je sve druge da učine to isto. Naredio je svima da na kartice napišu: Isus i da ih nose stalno uza sebe. Da kartise s tim najsvetijim imenom prikucaju na vrata svojih kuća i u svaku sobu.

Rekao je ljudima neka konstantno ponavljaju: Isus, Isus, Isus…Zatim ih je sve pozvao u veliku Crkvu svetog Dominika, gdje je služio svečanu Misu na čast svetog Isusova imena i propovijedao o njemu velikim žarom i elokvencijom o Njegovoj moći.

Blagoslovio je velike količine vode u Isusovo ime i rekao ljudima neka njome poškrope one koji su bolesni, da umoče rupce vodu i njima obrišu čela umirućih na ulicama i da ih ponesu kući. Obećao im je da, ako zazovu ime Isusa s vjerom i upotrijebe ovu blagoslovljenu vodu, Isus će ih u svom beskonačnom milosrđu osloboditi te smrtonosne kuge.

Ubrzo je cijeli Portugal zazivao Isusovo ime, koristio blagoslovljenu vodu, napisao Isusovo ime na vrata svojih domova i soba i u nevjerojatno kratkom vremenu cijela zemlja je bila oslobođena od jedne od najsmrtonosnijih nevolja koje je ikad iskusila

Poslušali su i u nekoliko dana smrt je nestala

Vijesti o ovom nevjerojatnom čudu ubrzo su se proširile cijelom zemljom.

Stoljećima je ova vatrena ljubav prema Isusovu imenu bila nastavljena i pobožnost prakticirana, sve do 1834., kada su vjerski redovi kao i mnogi dobri svećenici bili prognani, a ova nebeska pobožnost uskoro je izblijedjela i nestala. O njoj se više niti ne govori.

Isus, Isus, Isus…

Izvor: izdavačka kuća Kyrios