RECEPTI HRVATSKE ČASNE OZDRAVLJAJU TISUĆE IZ CIJELOG SVIJETA: Liječila je i ovog hrvatskog ministra!

Autor: Vjera

Kaže da je Bog onaj koji ozdravlja, a ona samo sredstvo

Ovo je najpoznatiji recept od časne sestre iz Posušja, koja stotinama godina nakon svete Hildegarde, prve katoličke liječnice, lijekovima iz prirode liječi razne bolesti. Časna sestra Ljubica Bernardica Kovač poznata je u Hrvatskoj i u BiH zbog svoje neizmjerne povezanosti s ljudima i biljem za koje tvrdi da uz molitvu može izliječiti mnoge bolesti. Nakon što je jedna žena spašena o Echerichie coli kojom se zarazila tijekom trudnoće i nakon što dva antibiotika uopće nisu djelovala, recept časne sestre iz Posušja ju je spasio. Iz zahvale, recept za izliječenje objavljen je javno kako bi pomogao svima onima kojima je to potrebno.

Priprema: Korjen peršina oprati, pa samljeti na mašinu, a isto tako i limun. Sve ZAJEDNO izmiješati, u to staviti 20 dkg meda i 2 dcl maslinovog ulja. Spremiti u čistu staklenku.

Posluživanje: Uzimati jednu veliku žlicu prije doručka, jednu prije večere, dok se sve ne potroši. Poslije uzimanja lijeka napraviti nalaze. Ako ima još bakterija, lijek ponoviti još jednom dozom.

Rođena je 1939. u Posušju, ustaje rano, ide na svetu misu gdje se moli Boga za zdravlje pacijenta. Nakon toga odlazi u ljekarnu, a za časnu Ljubicu Bernardicu Kovač sada radi čak 22 ljudi, zbog nevjerojatnog broja bolesnih koji su počeli dolaziti na njena vrata tražiti pomoć. Kako je ispričala, sve je počelo tako da su joj obolili i otac i majka te je dobila dozvolu nadređenih da ostane uz njih dok god traje potreba. Časna Bernardica nikada nije pomislila da će baviti ljekovitim biljem, no kad je svoje roditelj podigla od bolesti, na vrata njenog doma počeli su dolaziti ljudi i tražiti pomoć.

‘Ljekovito bilje sam kao djevojčica brala s majkom, ali nikad nisam mislila da ću se ovim baviti, kazala je časzna za Večernji, dodajući da se pripremanjem pripravaka za bolesne počela baviti sredinom 90-ih godina i to zato što su ljudi jednostavno počeli dolaziti i nisu odlazili.

‘Došla mi jedna gospođa iz Gruda, rekla je da joj sin ima tešku astmu i umire. “Ajde, časna, napravite mi čaj za dijete…” Jesen je bila, nije bilo bilja, a za taj čaj je potreban trputac ženski i muški. Na svu sreću, majka mi je rekla da na jednoj livadi blizu nas ima trpuca, ujesen. I odem tamo, nabrala sam ga, oprala, samljela i kolika je bila težina samljevenog trputca toliko sam stavila meda. I nalila vodu da to pokrije. Onda sam stavila na peć da sve proključa da bi se ubila jajašca kukaca ako ih ima. Kad se to preko noći ohladilo, procijedila sam i to je izgledalo kao lijep sirup.





Nekoliko dana poslije, gospođa iz Gruda koja je tražila lijek za sina ponovno je došla do časne sestre. ‘Moje se dijete diglo iz kreveta, oporavilo se, priopćila je žena iz Gruda časnoj sestri Ljubici koja je potom zapisala sadržaj sirupa i omjere tvari u njemu. Uskoro je sestri Ljubici na vrata pokucala druga gospođa, koja je također tražila pomoć za svoje dijete. I njoj je sestra Ljubica napravila sirup za dijete. Početkom sljedećeg proljeća časnoj sestri Ljubici ljudi su počeli masovno dolaziti, a danas dolaze ljudi iz cijeloga svijeta.

‘Sada dolaze Česi, Šveđani, Norvežani, a navalili su i Slovaci, bolesni su Bože sačuvaj, možda zbog toga što su blizu Černobila. Dolaze nam u posjet bolesni ljudi iz najudaljenijih krajeva svijeta, iz Perua, Paragvaja, Australije i Novog Zelanda…, priča časna sestra Ljubica koja svojim pacijentima nudi više od 200 proizvoda od čega 40 vrsta čajeva, 25 melema, mnogobrojne i razne tinkture odnosno alkoholne otopine, med, kapi i drugo. – Već 32 godine nikome moji pripravci nisu naškodili, a na tisuće ljudi je prošlo kroz moju kuću. – priča časna Bernardica koja kaže da je i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić jedan od desetaka tisuća njezinih pacijenata.

On joj je ispričao da je bio u komi dva tjedna i da je došao po lijekove. ‘Moja žena već godinu dana pije vaš lijek, ona je ozdravila pa sad i ja pijem vaš lijek, rekao je Ostojić sestri Ljubici kad je jednog jutra banuo u njezinu radnju u pratnji policije.

O njenoj popularnosti i djelotvornosti njezinih lijekova najbolje govori činjenica da je ova časna bez ikakve reklame i samopromocije prodala preko 3 tisuće vlastitih knjiga s receptima iz prirode, ali i nebrojena svjedočanstva ljudi koji su ozdravili od raznih bolesti, uključujući i neplodnost.