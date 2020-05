RAZDERANA JE SA 16 GODINA: Mučeništvo svete Korone, zaštitnice od epidemija obilazi svijet

Zahvaljujući korona virusu svijet je upoznao snagu i hrabrost ove kršćanke čijoj se postojanosti u vjeri prema Isusu možemo samo diviti

Da nije bilo korona virusa, možda svijet nikada ne bi ni doznao za stravično mučeništvo i hrabrost svete Korone čiji se spomendan slavi 14. svibnja. Ona je zaštitnica od epidemija, oluja a zazivaju je i za postojanost u vjeri.

Imala je samo 16 godina kad je svojom voljom podnijela mučeništvo za Isusa Krista, zajedno s vojnikom svetim Viktorom Sijenskim.

On je bio kršćanin i odveden je pred suca koji mu je presudio mučenje. Zavezali su ga na stup i bičevali sve dok mu se meso nije počelo otkidati od tijela, potom je Sebastiano naredio da mu izvade oči. Unatoč strašnim mukama Vittore nije odbacio Isusa Krista.

Blizu mučilišta stajala je djevojka imena Korona. Bila je supruga rimskog vojnika i kršćanka (suprug nije znao da je kršćanka). Dok su mučili Vittora shvatila je da mora pomoći čovjeku u mukama koji je sporo umirao. Odlučila je objelodaniti njenu vjeru svim prisutnima i potrčala je do Vittora. Kleknula je blizu njega i započela molitvu, dajući mu do znanja da je tamo zbog njega. Zbog toga su je vojnici doveli pred suca Sebastiana. On je naredio da je se odmah zatvori u tamnicu, muči, te zaveže na dvije palme koje su prethodno bile savijene do tla. Na njegov su znak konopci odrezani, snaga je bila takva da je tijelo razderano.

U mnogim katoličkim crkvama u Austriji i istočnoj Bavarskoj štuje se i danas, a postoje i mjesta nazvana po njezinom imenu.

Negdje postoje i slike gdje u jednoj ruci drži kutiju s novcima, dok drugom rukom daje novac prosjaku. Štuje ju i armenska, a i pravoslavna crkva.

Njene relikvije čuvaju se u Italiji, ali i u Njemačkoj. U blizini područja koja su najjače pogođena epidemijom nalazi se mjesto Anzù (Belluno) u pokrajini Veneto gdje su od 9. st. pohranjene relikvije Svetog Vittora i Svete Korone.

Njemačka katedrala u Aachenu izvukla je iz riznice relikvije malo poznate mučenice sv. Korone, zaštitnice od epidemija i priprema relikvijar kako bi ga izložila nakon što prođe pandemija koronavirusa.

Igra je slučaja i podudarnost u imenu mučenice i virusa. Virus je dobio ime koronavirus zbog toga što pod mikroskopom izgleda kao da ima krunu, na latinskom coronu.