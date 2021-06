Prije prve pričesti dječak dobiva spoznaju o svijetu i plače! Ovo je susret s Isusom koji obilazi svijet

Autor: Vjera

Dječak prima prvu pričest, pada na koljena i plače. Objasnio je zašto...

Jedanaestogodišnji dječak po imenu Caio Henrique Nagel Vieira svoju je prvu pričest primio, 15. svibnja, u župi Svete Agneze u Brazilu. Video njegovog primanja prve svete Pričesti postao je viralan i ganuo je ljude diljem svijeta. Naime dječak, prije primanja i nakon primanja Isusa u svoje srce nezaustavljivo plače, poptuno osvojen euharistijskim Isusom. Događaj se pratio i na stranicama župe, gdje su posvjedočili da je Caio majci rekao da ne zna sa sigurnošću objasniti što je osjetio. Rekao je da se za vrijeme posvećenja prvo sjetio filma o muci Kristovoj te zatražio oprost za grijehe čovječanstva zbog svega što je Isus za nas pretrpio. Potom je zahvalio Bogu jer je spoznao da je Bog mogao započeti svijet od nule, ali nije, radije je žrtvovao Isusa za sve nas!

Ta spoznaja dovela je do suza koje nije mogao zaustaviti. Na putu do pričesti dječak se smiješi ali nakon što se pričestio, dječak ponovno pada na koljena i opet plače te kasnije svjedoči da je osjetio “da ga je Isus zagrlio”.

Patrícia Nagel, dječakova majka rekla je da njegovo svjedočanstvo susreta s Isusom u Euharistiji “bilo prekrasno”. “Bila sam jako sretna zbog njega i zbog Boga. To je ono čemu se svi nadamo za svu djecu, da vole Boga ”, dodala je.