Prije 400 godina prorokovala 21. stoljeće: OVO JE ZNAK KOJI POKAZUJE DOLAZAK ISUSA!

Autor: Vjera

Sve na što smo upozoreni danas se ostvarilo!

Mladoj redovnici Mariani de Jesus Torres u u siječnju 1610. godine dok je bila u dubokoj molitvi ukazala se Majka Božja te joj je naređeno da se sagradi kip Gospe po njezinu viđenju. Kip je sagrađen i štuje se kao kip Gospe od dobrog uspjeha, s odobrenjem crkve.

Marianni Torres izrečene su i poruke od Blažene Djevice Marije. Te poruke odnose se na tada buduće 20. i 21. stoljeće. Majka Božja poručila je Mariani kako će progoni Crkve pod utjecajem đavla biti strašni te je opisala te događaje u budućnosti. Za ovo stoljeće Majka Božja najavila je velike otpade od vjere, mnoga krivovjerja i opskurnosti u vjeri. No, ona je dala i utjehu rekavši da oni koji izdrže patnje, biti će u velikoj Božjoj milosti i svi grijesi bit će im oprošteni.

Izdvajamo samo neke poruke Blažene Djevice Marije koje su zapisane prije 400 godina dok danas, promatrajući svijet opažamo da je baš sve onako kako je Djevica predvidjela.

“Budući da će u ovoj siromašnoj zemlji nedostajati kršćanskog duha, sakrament pomasti jedva će se primjetiti. Mnogi ljudi će umrijeti bez posljednje pomasti, bilo zbog nemara njihovih obitelji ili zbog lažnih osijećaja, ili zato što su vođeni zlobom đavla ili zato što će se pobuniti protiv Katoličke crkve. Tolikim dušama biti će uskraćene nebrojene milosti i utjehe, uzeta će im biti i snaga i težak će biti njihov put do vječnosti.

“Sakrament braka koji simbolizira jedinstvo Krista i Crkve biti će napadnut i oskvrnut u punom smislu te riječi. Slobodni zidari, koji će u to vrijeme biti na vlasti su zlo i oni će donositi zakone kojima je cilj poništenje sakramenata. To će se odražavati tako što će oni zapravo poticati život bez braka, izvanbračnu djecu, i oskvrnuti brakove, koje će hrabriti bez odobrenja i blagoslova Crkve. Kršćanski duh brzo će nestati pa tako zajedno s tim doći će do općeg pada morala.

Učenici sekularnog obrazovanja drastično će porasti dok će doći do velike potrage za svećenicima i redovnicima. Sveti sakramenti biti će poniženi, ismijani i potlačeni.

“Vrag će slijediti svećenike Gospodnje na svaki mogući načine okrutne i pokušavati će ih odvratiti od njihova poziva u Duhu. Korumpirani svećenici radit će skandale, izazivati mržnju kod loših kršćana i neprijatelja Katoličke i Apostolske Rimske Crkve.

“To će biti trijumf Sotone; donijeti pastirima Crkve velike i nesnosne patnje”.

“Sram i nevinost više neće postojati čak niti kod djece, a Crkva će biti prisiljena na šutnju

Ali, znaj ljubljena kćeri, ovo što dolazi od mene bit će proglašeno kao mrsko Bogu, u to vrijeme. Svjetovni kler neće se obazirati na ove poruke, a svećenici će postati neoprezni u svojim dužnostima. Bez Božanskog kompasa, oni će skrenuti s puta Boga, i zaslijepiti se robom i bogatstvom”.

“Crkva će morati trpjeti jako puno u ovoj tamnoj noći što nam dolazi. U nedostatku Oca koji ju treba voditi onom očinskom ljubavi i nježnosti, snagom, i mudrosti, mnogi svećenici će izgubiti svoj duh i njihove duše su u velikim opasnostima. No, to će pokazati sat mog dolaska i dolaska moga sina”.

“Stjecanjem kontrole nad svim društvenom područjima, sekte će pokušavati napasti srce obitelji, a uništavat će najviše djecu. Vrag će posaditi svoje sjeme u srcima djece. Nevinost djetinjstva gotovo će u potpunosti nestati. Dakle, duhovna zvanja biti će izgubljena. I to će biti prava katastrofa”.

“No, Sotona će biti poražen i to zbog nepažnje ljudi koji vode i kontroliraju svijet. U trenutku kada se nebo zacrni, a na zemlju se spusti Oblak Presvetog Srca mog Božanskog Sina”.

Ove poruke, nazvane su još i porukama posljednjih vremena. Zanimljivo je da sve što Marija govori prije 400 godina, danas je jako vidljivo.

Otpad od vjere, masoni na vlasti, porast sektaštva, napadi na obitelj, oskvrnjenje braka i Svetih sakramenata, svećenički skandali, pad morala, gubitak nevinosti i srama čak i kod djece. Proučavajući znakove, možemo zaključiti samo jedno. Dolazak Spasitelja, Isusa Krista, vrlo je blizu.