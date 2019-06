POSLUŠAJTE! PJESMA KOJA ĆE POTRESTI HRVATSKU! Zatražila ju je Gospa osobno, a svjedočanstva su nebrojena!

Autor: Vjera

Želim da napišeš pjesmu....rekla je Gospa!

Pjesma Dođi Majko koju je ovih dana premijerno izdao kršćanski bend Novi Savez već je dirnula na tisuće ljudi koji su je proteklih godina imali prilike čuti na duhovnim obnovama za bolesnu djecu, kao i na jednoj posljednjoj srijedi na Sigetu kod patera Smiljana Kožula.

Prvo čudo ove pjesme dakako je autorica i skladateljica pjesme Mirjana Varjačić Barać koja je potpuno glazbeno nepismena, odgovorila na zamolbu Gospe te u suradnji s Duhom Svetim napisala i uglazbila pjesmu koja je sve samo ne ‘obična’.

Gospa zatražila pjesmu

‘Vjerujem da je Gospa ovu pjesmu tražila kako bi ljudi u patnji po zagovoru pokojnog Zvjezdana Linića molili za ozdravljenje’, rekla je Mirjana koja je potom ispričala svjedočanstvo koje stoji iza pjesme.

‘U trenutku kad je sada pokojni pater Zvjezdan Linić bio bolestan i kad se znalo da više nema pomoći, da bi trebao umrijeti, Romina, Mirjanina prijateljica te duhovno dijete patera Zvjezdana Linića, u molitvi pred kipom Gospe ni ne znajući što izgovara rekla je Gospodinu: Ako želiš, uzmi moj život, a patera ostavi jer je on potrebniji ljudima nego ja. Nakon nekog vremena, Romini je otkriveno neidentificirano tijelo na jajnicima i poslana je na hitnu operaciju. Već je i zaboravila što je obećala dati Gospodinu, ali suočavanje s hitnom operacijom podsjetilo ju je na njezinu ponudu.

‘Bila sam istovremeno i sretna i zbunjena, jutro prije same operacije rekla sam Gospi: Ako Gospodin želi moj život u zamjenu za paterov, neka ga uzme, Tebe molim da se pobrineš za moju djecu. Ali ako me Gospodin odluči ostaviti na životu molim te da prvo što osjetim kad se probudim bude tvoj poljubac’, svjedoči Romina koja se nakon operacije probudila, a probudio ju je Gospin poljubac u obraz.

Kako svjedoči nije bila sretna u tom trenutku jer je znala da to znači da će ipak pater Zvjezdan ipak umrijeti što je za nju bio veliki gubitak s obzirom na to da ju je upravo on duhovno odgojio. Ovo što se dogodilo, Romina baš nikome nije rekla niti je željela govoriti. Ni Mirjani.

Dvije godine kasnije u molitvi krunice Romina je čula Gospinu riječ: Želim da napišeš pjesmu u kojoj ćeš ispričati svoj život. Ali nećeš je pisati ti nego Mirjana.

Potpuno potresena ovom Gospinom molbom istog je trena otrčala do Mirjane i rekla joj da Gospa želi da ona napiše pjesmu njezina života.

‘Ja sam na prvu mislila da je Romina potpuno poludjela (smijeh). Pa kako ću ja napisati pjesmu nečijeg života?’ Pomislila je. Ni jednoj ni drugoj nije bilo potpuno jasno što treba napisati i kako, ali Mirjana je bila poslušna te pokušala.

‘Riječi su same dolazile, ne samo riječi nego i glazba’, kaže nam Mirjana.

No, za vrijeme pisanja pjesme, Romina je molila za Mirjanu i to upravo pateru Zvjezdanu Liniću kad joj je s anonimnog broja stigla slika patera Zvjezdana. Zbunjena, Romina šalje sliku Mirjani i kaže joj: ‘Vidi tko moli za tebe’. Mirjana joj vraća sliku svog stola na kojem je pisala pjesmu. Tamo je stajala knjižica sa slikom patera Zvjezdana te su obje tada shvatile da ova pjesma nije samo svjedočanstvo isključivo Rominina života, nego svjedočanstvo brojnih života po zagovoru patera Zvjezdana Linića.

Pjesmu je Mirjana napisala u jedan dan i uglazbila je. S obzirom na to da Mirjana nije znala nikakve note, ona je pjesmu otpjevala i snimila ju na mobitel, nakon čega je njen prijatelj, Zvonimir Marković, gitarist benda Novi Savez napisao note po njezinoj melodiji.

Kad je Romina čula pjesmu bila je potpuno šokirana. U toj pjesmi bili su sazdani svi osjećaji boli i patnje njenog živote ali i utjehe i ljubavi koju joj je pružila Gospa kroz patera Zvjezdana Linića.

‘Da nije ove pjesme ja nikada ne bi posvjedočila i ne bi nikome rekla što se događalo. Ova pjesma govori potaknula me da govorim o tome, da svjedočim o zagovornoj moći patera Zvjezdana’ rekla je Romina.

Velike napasti

A da pjesmu koja će proslaviti Gospodina nije bilo lako napraviti posvjedočio nam je miks inženjer, režiser, snimatelj i montažer video spota Josip Šuker koji je netom prije otišao iz velike produkcijske kuće te kao nezaposlen dobio priliku proslaviti Gospodina:

‘U procesu snimanja pjesme imali smo raznih napasti. Bilo je svega, od toga da oprema počne “štekati” i u dva navrata jednostavno, iz čista mira prestane raditi, do toga da kada trebamo raditi, naglo netko oboli.

Meni se dogodilo da sam radio na miksu pjesme najnormalnije kao što radim na svakom drugom miksu, no dan nakon što sam izbacio finalnu verziju, poslušao sam i ostao šokiran jer to definitivno nije zvučalo dobro, kao da to nije bila ista snimka koju sam završio dan ranije. Nakon toga smo potpuno ispočetka išli raditi miks i nekako smo ga uspjeli napraviti’, kazao je Josip dodajući da je i sam prolazio kroz brojne kušnje.

‘Najveće svjedočanstvo mi je bilo to da sam “naletio” na ekipu iz Novog Saveza netom nakon sto sam napustio firmu u kojoj sam radio i bez financijske podloge, uz jeku riječi dvojice svećenika koji su po daru spoznaje rekli da trebam napraviti nešto na slavu Bogu talentima koje mi je dao, odlučio bendu napraviti spot.

Da bi snimili spot kako spada, trebao sam potrošiti veliki dio ušteđevine koja mi je ostala, onako nezaposlenom i kupiti dio opreme. Par dana poslije nakon što sam kupio tu opremu, po glavi mi se motaju svjedočanstva drugih ljudi i jedna podmukla misao koja kaže kako bi pravedan Bog trebao to vratiti, pogotovo jer zna da sam nezaposlen i radim to Njemu na slavu.

Isti dan zove me čovjek kojega nisam čuo ni vidio jedno pet godina i nudi posao od dva dana za dobre novce.

Dan poslije još podmuklija misao mi govori kako bi pravedan Bog trebao vratiti sve što sam uložio. Nedugo poslije toga, isti dan, zove opet taj čovjek i kaže da mu za treći dan posla treba čovjek. To bi bilo baš toliko novca koliko sam potrošio na opremu za snimanje spota. No, odbio sam taj dan snimanja jer sam htio taj dan uzeti malo za sebe i malo odmoriti od svega, a dobri Bog je to odmah znao pa nije bilo ni potrebno da dobijem odmah ponudu za sva tri dana posla.

Svjesno sam to odbio, a dva dana koja sam odradio su pokrili veći dio tih troškova. I naravno, na svom putu obraćenja u Novom Savezu upoznao sam ljude koji su mi postali prijatelji i na različite načine vodili me kroz taj put, te mi bili podrška kad mi je najviše trebalo’, kaže Josip.

‘Gospodin je otvorio sva vrata’

Autorica Mirjana također svjedoči (ne)zgodu, jer je na dan kad je trebala ići tražiti financijsku potporu donatora doživjela prometnu nesreću pa je i poradi toga izdavanje pjesme bilo odloženo jer nije mogla biti snimljena do kraja.

‘Bilo je puno napasti, puno problema kod samog snimanja pjesme: Dođi Majko, ali je Gospodin na kraju sve izveo čudesno. Krenuli smo bez ičega u ovaj projekt, a na kraju nam je Gospodin otvorio sva vrata na koja smo pokucali, doveo nam brojne ljude koji su nam pomogli. Ma uistinu sam presretna jer ova pjesma, mi svi vjerujemo, po zagovoru pokojnog patera Zvjezdana Linića, pomoći će svim ljudima u patnji’, rekla je Mirjana.

I gitarist te aranžer pjesme Vladimir svjedoči kako je prilikom snimanja ove pjesme bilo puno neočekivanih i iznenadnih problema koji se nisu znali mogli objasniti.

‘Tijekom snimanja pjesme gasila su nam se računala sama od sebe, bilo je mnoštvo tehničkih problema na koje nikada do sad u svom radu nisam nailazio’, svjedočio je Vladimir.

Naime, još prije nego je dobro upoznao ljude Novog Saveza, Vladimir je bio gitarist na posljednjoj srijedi u Sigetu kod patera Smiljana, te je tada prvi puta čuo ovu pjesmu i odsvirao je iako je nije poznavao. Pjesma ga je toliko potresla, nakon čega je cijelu noć tražio pjesmu na internetu, a ni sam nije znao zašto. Kad je saznao da ta pjesma nije snimljena, već je Mirjanino autorsko djelo učinio je sve da pomogne snimanju ove pjesme. Zapravo on je, potpuno osvojen pjesmom koju je čuo samo jednom u životu, pokrenuo inicijativu da se ta pjesma studijski snimi, pa je prva verzija pjesme snimljena je u njegovom kućnom studiu, a danas svjedoči da mu je ona promijenila život.

Ali i mnogima drugima. Naime, i sami smo se osvjedočili da ima nešto u ovoj pjesmi što nije s ovoga svijeta. Ona dira, ona iscjeljuje, ona liječi i to će vam svjedočiti svi koji su je poslušali.

Prostore svojih župa za snimanje spota pjesme Dođi Majko otvorili su pater Ivan Matić, župnik i superior župe Presvetog Srca Isusova, pater Franjo Korade, župnik kapelice Majke Božje Sljemenske i sestre Misionarke ljubavi.

A na pjesmi su radili i:

Glazba: Mirijana Varjačić Barać

Tekst: Mirijana Varjačić Barać

Aranžman: Vladimir Čavec

Glazbeni producent: Vladimir Čavec

Voditelj benda i projekta: Zvonimir Marković

Tonski snimatelj: Vladimir Čavec, Jan Ivelić (snimanje bubnja)

Miks inženjer: Vladimir Čavec, Josip Šuker

Vokali: Mirijana Varjačić Barać, Marta Katić

Prateći vokali: Marta Katić, Josip Šuker

Bubanj: Jan Ivelić

Bas gitara: Dražen Ante Tomljenović, basist i bivši basist ITD benda

Gitara: Zvonimir Marković,

Note i harmonizacija: Zvonimir Marković

Video spot

Režija, snimanje, montaža: Josip Šuker

Glumci: Aurora Barać, Benjamin Nola, Dora Marković