PONOVILO SE, BIBLIJSKI: Isus se ukazao islamistima i rekao im zapanjujuće riječi!

Autor: Vjera

Krenuli su pobiti skupinu kršćana kad se podigla velika oluja

Obraćenje sv. Pavla apostola jedno je od najslavnijih svjedočanstava u našoj povijesti bez kojeg vjerojatno niti kršćanstva ne bi bilo. Sv. Pavao bio je progonitelj kršćana, a čudesnom intervencijom Božjom on postaje slavni apostol naroda, apostol koji je donio Radosnu vijest cijelom svijetu. Poznate su Isusove riječi koje mu je uputio, oslijepivši ga i rekavši: Savle, Savle zašto me progoniš? Nakon tih riječi Pavao spoznaje svu istinu o Kristu Gospodinu kojem služi do kraja svog života raznoseći Evanđelje čitavom svijetu.

Ovaj čudesni događaj se ponovio. Skupina arapskih muslimana je progonila kršćane kada se pješčana oluja odjednom stvorila na putu, prisiljavajući ih da prestanu s potjerom, i tada im se Isus ukazao, i obratio im se “moćnim glasom”, piše gospelherald. Jedan od islamista svjedočio je da su on i 19 drugih militanata dobili informaciju da grupa kršćana održava službu krštenja. Krenuli su na to mjesto s namjerom da ih pobiju i kako bi unijeli strah među ostale kršćane a sve kako bi prestali širiti Evanđelje u njihovoj zemlji.

No, kad su stigli na mjesto, kršćani su već odlazili, bili su u autobusu i na putu crkvu. Nisu odustali od potjere nego su počeli juriti za autobusom i pucati na njih. Rizwan, jedan od krštenika svjedoči kao je bio siguran da će tog dana umrijeti.

“Možda je plan militanata bio da nas ubiju u moru tijekom službe krštenja. Ali smo nekako završili službu ranije i krenuli natrag”, rekao je. Kada je vozač autobusa ubrzao, i militanti su vozili brže i nastavili pucati, rekao je Rizwan. Onda bez upozorenja, u roku od nekoliko sekundi nastala je pješčana oluja koja je sakrila autobus od militanata. Rizwan je rekao da su osjetili kao da se sam Isus pojavio u pješčanoj oluji, kako bi blokirao put i zaštitio ih od militanata, koji su na kraju prestali s potjerom i pucnjavom. Svi su slavili Boga i sigurno su stigli u crkvu.

Ono što nisu znali je da se Isus ukazao militantima. Haroon, jedan od islamista rekao je da su zbog pješčane oluje militanti morali zaustaviti svoja vozila, jer nisu mogli ništa vidjeti.









“Nismo se mogli pokrenuti. Svi smo sišli iz automobila i nastavili pucati kroz oluju. Odjednom, Isus se pojavio u pješčanoj oluji.” Haroon je rekao da je izgledao “ljuto” i da su Njegove oči “bile kao goruća vatra”.

“Zašto me progonite?”, rekao im je Isus snažnim glasom.

Njegov glas je bio toliko snažan da dok je govorio jak vjetar je doslovno oborio militante i izbio im pištolje iz ruku. Haroon je rekao da je cijela stvar bila “užasno iskustvo”. Dok su pokušavali ustati, shvatili su da ne mogu govoriti. Bili su uplašeni, a opet su imali mir, doživjeli su potpuno novo iskustvo.









Haroon je rekao da im je Isus rekao da je on “došao na svijet ne uništiti, već spasiti” i rekao im je: “Idite u miru.”

Svi, osim dvojice, su slavili Boga, ali su među sobom raspravljali je li ono što su vidjeli od Boga ili ne.

Nakon incidenta, ova grupa militanata nije više izvršavala zadatke.

Iako je zbog ovog iskustva Haroon postao znatiželjan u vezi Isusa, nije povjerovao u Njega još nekoliko dana, kada je njegova obitelj bila okupljena oko logorske vatre u pustinji. Otrovna zmija je ugrizla njegovu sestru Hajir. Kada je stigla u bolnicu, doktor je rekao da će umrijeti.









Dok je Hajir spavala, anđeo se pojavio pred njom, i rekao joj o Isusu da je “Spasitelj i Iscjelitelj”. Ispričala je za taj događaj Haroon kada se probudila, i molili su i tražili od Isusa da ih spasi.

Oboje su bili iznenađeni kada je pastor Paul iz organizacije Biblije za Bliski Istok, koji je bio među kršćanima koje su Haroon i drugi militanti htjeli ubiti, ušetao u sobu. Rekao je da mu je anđeo rekao da ih posjeti i dao im je njihova imena.

Pastor Paul je podijelio Evanđelje s njima, a Haroon i njegova sestra su predali svoj život Kristu.

Kada je njihov otac otkrio što se dogodilo Hajir, također je predao svoj život Isusu. Ne samo da je Haroonova cijela obitelj bila spašena, već su i 17 drugih militanata također bili spašeni.