POGLEDAJTE, SNIMLJENA JE: Djevica Marija ukazala se milijunima ljudi!

Autor: Z. P.

I muslimani i kršćani, svi su vidjeli Mariju

Dogodilo se to 2. travnja 1968, godine na periferiji Kaira u gradu zvanom Zeitoun. Prvo ukazanje zabilježeno je kad je jedan musliman, autobusni mehaničar pozvao u pomoć jer je na crkvi sv. Demiana u Zeitounu vidio ženu za koju je pomislio da će se baciti s crkve. Ljudi su počeli prilaziti i gledati na crkvu i također su primijetili lik ženske osobe. Viđenje su prijavili policiji. No, gomila ljudi je počela pristizati u ispred crkve unatoč tome što je policija rastjeravala ljude. Iako je policija kako bi otjerala ljude napisala da je vidljiv samo odraz uličnih svjetiljki, mnoštvo nije odlazilo jer su ljudi jasno u srcu znali da je riječ o ukazanju Blažene Djevice Marije, pa su svi pokušaji policije u rastjerivanju vjernika bili neuspješni. Samo ukazanje trajalo je nekoliko minuta pa sve do nekoliko sati, a ukazanja su trajala nešto više od dvije godine gotovo svaki dan. Milijuni ljudi posvjedočili su ovom izvanrednom slučaju čudesne prisutnosti Djevice Marije.

Majku Božju na koptskoj crkvi tada je vidjelo na desetke tisuća muslimana, kršćana i Židova. Blažena djevica Marija u svojoj svjetlosti stajala je na vrhu te crkve a slika Gospe u tom trenutku bila je toliko snažna da je obišla svijet. Ubrzo su na mjestu događaja bile i televizijske ekipe, fotografirana je od stotine profesionalnih fotografa, a ukazanju je osobno svjedočio egipatski predsjednik Abdel Nasser. Također, prilikom brojnih ukazanja dogodila su se brojna ozdravljenja i iscjeljenja potvrđena od medicinske struke. Lokalna policija koja je u početku mislila da je ukazanje razrađena prijevara pretražili su radijus od 15 km oko crkve kako bi pronašli uređaj koji je emitirao sliku, no bezuspješno.

Brojni muslimani također su počeli uzvikivati: Marija, Bog te izabrao iznad svih žena. Oni koji su sudjelovali ovom događaju svjedoče kako su Mariju vidjeli ponekad u pratnji golubice, dok su neki vidjeli čudesan oblak i osjetili mirisu ruža. Ovaj nadnaravan događaj kao ukazanje službeno je potvrdila i koptska crkva godinu dana nakon što su ukazanja završila rekavši kako nema sumnje da se Majka Božja ukazivala iznad krova koptske crkve. Ova ukazanja doprinijela su duhovnom preporodu koptskih kršćana, dogodila su se brojna obraćenja a mnogi smatraju da je koptska crkva danas prognana i uništavana upravo iz tog razloga – bijesa na Blaženu Djevicu Mariju kao zaštitnicu koptskih kršćana. Marija moli za nas!