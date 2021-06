Pobijedila tamu droge i pijanstva: Simona proslavila rođendan i svjedočanstvom ganula tisuće!

Autor: Vjera

Uskoro 10 godina kako je Isus iz dubine promijenio njezin život! Mnogi su je se odrekli tada ali tisuće novih darovao joj je Gospodin

Simona Mijoković prije nekoliko je dana proslavila svoj 37. rođendan te je dirljivim svjedočanstvom osvojila tisuće ljudi zahvalnih za tu čudesnu priču pobjede tame i zla u njezinu životu, po čemu je bila poznata u Hrvatskoj.

Kako je Bog onaj, koji onima koji Ga ljube sve okreće na dobro, Simona je danas i dalje poznata, samo što više nije svjedok tuge i nemorala podzemlja kao nekoć, neko zapanjujući svjedok Božje ljubavi i milosrđa, a koji s lakoćom svjedoći mnoštvu ljudi. Ljudi se po njenom svjedočanstvu mijenjaju, hrabre, opominju, tješe, susreću Gospodina!

Simona je živi primjer uskrsle ljubavi i Kristove moći u životima i srcima onih koji Ga traže. Simona uskoro slavi i 10. godišnjicu novog života s Isusom, a koji uključuje predivne plodove poput blagoslovljenog braka i mnoštva dječice ali i njenog osmijeha i radosti koji slamaju sve ispred sebe.

Pročitajte njezino dirljivo svjedočanstvo objavljeno na njezin rođendan 10. lipnja:

“Sjećam se svog 28 rođendana. Bio je na Taboru. Prvi put s Isusom, u sakramentu svete pričesti i ispovijedi. Rođena iznova, novi život Božjom milošću je (za)počeo .

Pater Zvjezdan je dao tada Kati, danas kumi mog Joshue i Amalie Josipe, novac da mi kupi tortu, da lijepo proslavimo i da znam da nisam sama za rođendan .

Ostavila sam društvo od prije, mnogi su me se tada i odrekli i ostale smo Gabi i ja potpuno same. Ali nismo bile same jer dobile smo stostruko u novim prijateljima, novim obiteljima. Ljudima koji su me svim srcem prihvatili i nikad mi nisu spomenuli moju prošlost na način da bi me osuđivali .

Proslavili smo kod naše Mime koja je danas moja vjenčana kuma.

To je bio prvi rođendan bez pijanstva i droge. Prvi rođendan u milosti Božjoj!

Od tada svaki rođendan je blagoslovljen. Isuse hvala Ti.

Ali do tada svaki rođendan je bio u tami grijeha i zla. Svaki je bio u tami droge i pijanstva. Danas radosno svjedočim o tome jer upravo to je prošlost – koja je prošla.

I danas gledam radosno u sadašnjost kako je Gospodin moj ljubljeni Isus, moj Spasitelj i Otkupitelj – velik i svemogući Bog u djelima Svojim.

Svaka želja mog rođendana u prošlosti bila je da nađem “ljubav”.

Pravu osobu valjda, tako sam mislila!

I svaki rođendan prošlosti puhala bi svjećicu maštajući kako želim “ljubav” da me netko voli, da sam nekom “važna”.

I tražila sam ljubav stalno…Na krivim mjestima u krivim ljudima, tražila sam ljubav u svemu onome što nije ljubav, bila zavedena, misleći da ću pronaći, ali nisam. Samo sam padala sve jače i dublje u ponor grijeha.

Sve dok me Božja ljubav nije pronašla i dotaknula i podignula iz blata.

Sve dok nisam došla na Tabor kod mog predragog voljenog patera Zvjezdana. U životnoj ispovijedi kod njega spoznala sam sve te krive putove za koje sam mislila da vode ka ljubavi, putove za koje sam mislila možda će netko doći i pomoći. A putevi su vodili k propasti!

Na seminarima na Taboru slušala sam i upijala svaku riječ propovijedi i uvidjela svu svoju bijedu i grešnost.

Koliko sam jadna, mala, grešna…

Spoznala sam koliko me vodio u svijetu lažac i postavljao zamke na svim putevima da ne bi došla do ljubavi za kojom sam tragala.

Ali nije uspio! Jer došla sam na izvor ljubavi k Onome koji jest Ljubav. Onome koji je stvorio ljubav.

Isusu Kristu

Od tada rekla sam DA Istini, a NE laži.

Sada je 9 godina i 4 mjeseca što Ljubljenog Isusa slijedim i vjerujem i živim za to, da Ga slijedim do svog posljednjeg daha na zemlji. Kada će to biti ne znam!

Ali znam da je moj život u Njegovoj milosti i da On sve vodi. Oduvijek i zauvijek jer On jest Začetniki Dovršitelj .

On jest naš Alfa i Omega!!!

Danas kada se prisjećam svim mojih rođendana prije Tabora mogu reći Isuse hvala Ti, Isuse slava Ti – što si me spasio.

Najveći si Bože moj i Tebi ništa nijenemoguće .

Danas kada sam navršila 37 godina, mogu radosno i u poniznosti malog srca zahvaljivati o Božjoj veličini i milosrđu. Zaista, Bog ne gleda kao što gleda čovjek na oči, nego Bog gleda što je u srcu.

A moje malo srce unatoč mojojbijedii, unatoč mojoj grešnoj prošlosti, unatoč mojim lutanjima, unatoč svemu što samprošla, vidjela, doživjela, moje malo srce ima samo jednu želju : “da uvijek bude srce od mesa, a ne od kamena”.

Moje malo srce želi ljubiti Boga iznad svega, svom snagom, a bližnjega kao samoga sebe.

Moje malo srce ne želi da u njemu stanuje ni mržnja, ni klevete, ljutnja , ni zavist, ništa sto bi mogla povrijediti Boga i bližnjega .

Nego srce želi kucati da može uvijek – 70×77 – opraštati i ljubiti do kraja. Da ljubav u srcu bude Ljubljena.

Jer u tome su svi zakoni i proroci!

Koliko smo ljubili, koliko smo opraštali, koliko smo bili jedni drugima na poticaj – a ne spoticaj.

Danas s 37 godina radosno mogu zahvaljivati sto unatoč “kulturi smrti” koja se tako često promovira u svijetu moje malo srce je uvijek otvoreno za život. Unatoč mojim teškim trudnoćama, moje malo srce beskrajno zahvaljuje Bogu na daru hrabrosti i snazi da kažem: Životu da! Jer danas moje srce kuca poradi mog – Da evo me Gospodine dolazim vršiti volju Tvoju i gledam sve ono što sam maštala i puhala svijećice u mojoj prošlosti. Danas gledam Ljubav za koju sam toliko čeznula.

Danas vidim Ljubav u mom Isusu koji mi je sve darovao, ne zato sto sam zaslužila nego zato sto je Bog Dobar.

Kad sam došla na Tabor često sam ispitivala ljude koliko dugo su na Taboru, koji im je to seminar, koliko dugo su praktični vjernici. I slušala bih 3 tjedna, 1 mj, 2mjj, 6 mj, 1 godina .. .. i mislila sam wowwww, predivno, blago ti se toliko dugo u Božjoj ljubavi i milosti. I onda bi maštala o meni dali budem i ja jednog dana tako svjedočila ?

I danas s 37 god radosno mogu reći Isuse moj Ti činiš najveća djela, koračamo prema našoj 10 godini.

Hvaljen budi moj Gospodine.

Isuse hvala Ti jer najljepši dar si mi dao:

Svoju Ljubav, Svoj Mir, Svoj oprost, Svoju Pravdu i Vjernost. Milosrđe Svoje izlio na moj brak, na ljubljenog muža i najdivniju dječicu koja “mirišu na Raj”.

I danas radosno svjedočim;

Pogledom i postojanjem svete Pričesti znam da me Bog ljubi jer Pričesti su svi izvori moji.

Pogledom i postojanjem Presvetog Oltarskom sakramenta znam da me Bog ljubi jer pred Njim sunčam dušu svoju i On jest Živi Bog.

Pogledom i postojanjem sakramenta svete ispovijedi znam da me Bog ljubi jer me uvijek spašava i govori mi idi opraštam ti i ne griješi vise.

Pogledom i postojanjem naše Svete Katoličke Crkve znam da me Bog ljubi jer Crkva je jedna jer jedna joj je vjera, jedan sakramentalni život, jedno apostolsko nasljedstvo, jedna zajednička nada i ista ljubav. Isus Krist joj glava, a mi udovi tijela, a Duh Sveti duša.

Bogu hvala na daru svete mise koja je moja najveća i najsnažnija molitva.

Pogledom i postojanjem Svetog Križa znam da Raspeti Isus me ljubi jer išao je na križ da me spasi i otkupi da iza svakog petka dođe nedjelja. Iza svake gologote Uskrsnuće!

Pogledom i postojanjem Uskrsa znam da Uskrsli ljubi jer znam Uskrsnuo je pobijedio je smrt na križu i Nebo Vječna domovina je naš dom.

Pogledom i postojanjem naše Majke Marije znam da me Bog ljubi jer imamo Bezgrešno Srce Njeno Marijino koje vjerno moli za sve nas i ljubi nas tako jako da kada bi znali plakali bi od radosti .

Pogledom i postojanjem svih mojih križeva, progonstva, pljuvanja mene i bacanja kamenja na mene, svih mojih suza – znam da me Bog ljubi jer upravo poradi toga danas sam jaka i hrabra za Krista. Hrabra za Istinu, a ljubav u meni raste, Njemu na slavu i hvalu, jedino Njemu koji jest dostojan svake hvale, časti i slave i znam po mojim križevima, Bog me ljubi. Jer On je Ljubav i Istina!!!

On nježno vida moje rane i daruje mi Ljubav Vječnu, Ljubav od koje živim.

Pogledom i postojanjem svih vas koji ste dio mene koji ste moji prijatelji znam da me Bog ljubi i divno je sto postojite. Hvala vam za svaku riječ podrške, molitve, ohrabrenje i opomene u ljubavi .

Pogledom i postojanjem mojih roditelja, moje sestre i braće – znam da me Bog ljubi.

Iako nisu često kraj mene, radosna sam kad im i čujem glas, dobijem poruku, a još više kad ih vidim, zahvalna na daru njihovog života jer postoje.

Znate, meni je dovoljno vidjeti osmjeh moje predivne Gabriele, Joshue, Amalie Josipe i Zvjezdane, i moje srce već kuca jače od radosti što mi ih je Stvoritelj darovao.

Znam Bog me ljubi u Svome stvaranju i darivanju.

Divan Si Isuse.

I hvala Ti Isuse jer znam da Ti čezneš za svakom dušom, ljubiš svakog čovjeka i želiš da se svaka osoba spasi. I kada kucaš na vrata našeg srca, kada Ti otvorimo i predamo Ti naše srce do kraja, sva naša lutanja – Ti daruješ ono što svi mi žudimo – Ljubav .

I zaista samo Božja Ljubav može promijeniti i učiniti da sve procvjeta, samo Božja Ljubav može upaliti nova svijetla. Blagoslovljen mi 37. rođendan”, napisala je i potaknula mnoštvo predivnih reakcija.