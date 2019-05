Pilot NATO-a čiji su avion Srbi oborili pored Međugorja: Vidio sam Gospu, učinila me nevidljivim!

Autor: Z. P.

Kaže kako ga je prekrila svojim plaštem i tako mu spasila život, u svjedočanstvu koje je obišlo svijet!

Američki kapetan zračnih snaga NATO-a, Scott O’ Grady izašao je u javnost s gotovo nevjerojatnom pričom koja osvaja svijet. Njegov zrakoplov oborili su u lipnju 1995. godine u blizini Međugorja bosanski Srbi. On je spašen nakon uspješne operacije više od četrdeset zrakoplova i helikoptera, stotinjak vojnika i najboljih stratega NATO-a. Nakon povratka u SAD-u je napisao je knjigu o događajima i strahotama koje je proživio nakon što su Srbi u blizini Međugorja srušili njegov F-16. Opisujući patnju, glad, žeđ, hladnoću i strah koji je proživio tijekom nekoliko dana skrivanja i čekanja pomoći u šumama BiH, on donosi i jednu čudesnu priču za koju kaže da ima najveće značenje u akciji spašavanja.

‘Trećeg dana mog skrivanja, razmišljajući o tome kako je preživljavanje samo dio nekog duhovnog testa doživio sam nešto nevjerojatno i neponovljivo. Odjednom, u tišini svog skrovišta sjetio sam se majčine prijateljice koja je prije nego je izbio rat u Bosni i Hercegovini posjetila Međugorje, malo mjesto na jugu zemlje u kojem postoji svjedočanstvo o Gospinu ukazanju. Tog trenutka počeo sam se moliti Gospi. Odmah sam osjetio njezinu nazočnost. Ona je postala sve više i više jasnija, gotovo opipljiva, sve do trenutka kada sam je ugledao. Teško je to opisati riječima. Vizija je bila prožeta mojim osjećajima, ona je dolazila kroz snagu mojih osjećaja, a riječ je o neopisivoj toplini punoj blaženstva i mira. Jednostavno sam znao da postoji netko tko se molio i čuvao me sve do mog povratka kući. Ta vizija bila mi je najvažnija stvar koja mi se dogodila u BiH. To mi je dalo snage i hrabrosti da izdržim u najtežim trenucima’, svjedoči američki pilot.

U svojoj knjizi pilot je također opisao prisutnost Gospe koja se se pojavila neposredno nakon obaranja njegova aviona.

Gospa ga činila nevidljivim

O’ Grady opisuje, kako je, nakon čudesnog preživljavanja udara rakete bosanskih Srba shvatio da se dogodilo nešto nadnaravno i nevjerojatno što ga je spasilo. Kako svjedoči, Srbi su morali jasno vidjeli njegov padobran koji je letio sa srušenog aviona F-16, s kojim je skočio da bi preživio. Ali, nekim čudom nisu.

‘Ja sam samo osjetio neku tajanstvenu silu koja me činila nevidljivim za moje neprijatelje’. ‘Ne mogu vam to opisati, osjetio sam da me prekrila svojim plaštom, plaštom koji me sačuvao od neprijateljske sile. Skrivao sam se dvadesetak kilometara iza srpskih linija prekriven nečim snažnim što me tješilo i štitilo cijelo vrijeme’, opisuje ovaj NATO pilot svoje nadnaravno iskustvo i dodaje da je tek treći dan shvatio da je u pitanju Međugorje i Gospa iz Međugorja, a kada je shvatio da je to što osjeća prisutnost Majke Božje tada ju je kako svjedoči i vidio što mu je dalo nadnaravnu snagu da dok čeka pomoć, ostane potpuno nevidljiv bosankim Srbima koji su ga tražili po šumama.

‘Osjećaj je bio vrlo topao i umirujuć’, svjedoči ovaj pilot čija knjiga pod nazivom: Častan povratak, u detalje opisuje nadnaravan plašt Gospe iz Međugorja koja je odigrala ključne dijelove u akciji spašavanja njegova života. Inače svjedočanstvo ovog američkog pilota zasjalo je i na naslovnici časopisa TIME te je obišlo svijet.