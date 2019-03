ONE ZAPANJUJU SVIJET: Časne sestre molile sv. Josipa za stube! Ne zna se od kuda potječu, kako uopće stoje!

Autor: Vjera

Šutljiv svetac čiji je zagovor čudesan

Mistične pojave u kršćanstvu dokaz su da Bog djeluje i danas, da je naš Bog živi Bog koji čini čudesa po cijelom planetu u svim krajevima svijeta, u svakom trenutku! Neke od tih pojava zaista zapanjuju ljude, jer ovaj svijet uz silan trud ne može naći objašnjenje za njihovo postojanje. Takvo čudo dogodilo se u Novom Meksiku, točnije u kapelici Loretto. Ovo čudotvorno stubište staro je 130 godina, a godišnje privlači i do 250 tisuća posjetitelja. Na prvu će vam se činiti da je ovdje u pitanju obična kapela s običnim stubama, no priča je itekako neobična. Ova kapela izgrađena je krajem 19 stoljeća. Kad je kapela dovršena, časne sestre primijetile su da im fale stube za galeriju. Odlučile su moliti devetnicu svetom Josipu i tražile su od njega da im pomogne izgraditi stube, jer je sveti Josip bio stolar po zanimanju. Provele su 9 dana u molitvi, a zadnji dan na njihova vrata pokucao je potpuni stranac koji je rekao da je stolar i da će im on izgraditi stepenice. Potpuno sam, bez ikakve ljudske pomoći ovaj misteriozni čovjek izgradio je predivne stube savršenim stolarskim zanatom. No, nije samo to. Ove stube stoje same, bez centralnog i potpornog stupa, a stolar nije koristio niti jedan jedini čavlić, čak ni ljepilo i nitko ne zna kako je uspio izgraditi ovakvo nešto. Za svoj posao ovaj čovjek nije uzeo plaču. Časne sestre vidjevši stepenice znale su da je u pitanju čudo svetog Josipa, kojeg je Isus poslao u kapelicu da riješi problem časnih sestara. Od tada, stube su poznate u svijetu kao čudesne i postale su mjesto divljenja i hodočašćenja. Kapelica Loretto krije tri misterija; do dana današnjeg nije se saznalo tko i izgradio stepenice! Svi inžinjeri, znanstvenici, arhitekti i dr. priznali su da je u pitanju čudo, jer oni ne mogu shvatiti kako je moguće da stubište stoji samo za sebe bez ikakve potpore. Također, ne zna se od kuda potječe drvo od kojeg su napravljene, jer nakon ispitivanja ustanovljeno je da takvo drvo ne postoji nigdje u blizini! Možda je zanimljiva i činjenica da čudesne stube broje točno 33 stepenice, odnosno broj Isusovih godina!