NA BRDU UKAZANJA: Žena je pala i polomila se, iz mene je izlazio jezik koji ne poznajem’

Autor: Vjera

Ovo iskustvo jednom je hodočasniku potpuno promijenilo život!

Međugorje je mjesto predivnih Božjih plodova i milosti i samo zbog toga ono usprkos brojim napadima od samih početaka nije pobijeđeno! Ovo je samo jedno u nizu čuda koja se svakodnevno u srcima brojnih ljudi događaju u Međugorju:

– Bio sam blagoslovljen doći u Međugorje dva puta. I da to je čisti poziv koji me vratio mojoj katoličkoj vjeri. Dopustite mi da vam ispričam čudo koje me vratilo mojoj svetoj Katoličkoj crkvi. Penjao sam se na brdo ukazanja sa skupinom ljudi iz Italije koje nikada nisam sreo prije svog putovanja. Gospodin je gore vodio i jednu ženu. Ako ste ikada bili u Međugorju, znate kako je put gore težak i stjenovit. U jednom trenutku ona je pala ravno na to kamenje. Mogao sam čuti kako joj kosti pucaju. Bilo je to oko devet ujutro i bilo je jako vruće.

Iz nekog razloga izvukao sam pokrivač koji je bio u mom ruksaku i pokrio je kako bi joj napravio hlad. A onda, onda sam počeo moliti za nju. No, ono što se zapravo dogodilo je čudo. Ja sam počeo moliti na svojem engleskom jeziku, a iz mene je izlazio talijanski jezik. Molio sam na talijanskom jeziku koji ona razumije, iako uopće ne znam talijanski. Ona je u isto vrijeme zahvaljivala na molitvi. Bila je potpuno izvan sebe i sačekali smo medicinsku pomoć koja ju je nosila niz brdo. Kako je bila pod tim pokrivačem, ona mene nije niti dobro vidjela. Kasnije te večeri otišao sam na svetu misu, tamo sam pjevao, plesao, slavio Boga i hvalio Isusa. I u jednom trenutku ona živa i zdrava dolazi do mene i grli me, zahvaljuje mi na molitvi i Isusu što me poslao. Ovaj trenutak potpuno je promijenio moj život zauvijek. Shvatio sam da je riječ o čudu, čudu kakva se u Međugorju događaju svaki dan! – posvjedočio je hodočasnik za Mystic Post.