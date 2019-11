KAD BOG POTAKNE ČUDO U jednoj večeri 90 MILIJUNA ljudi u google upisalo ovo!

Autor: Vjera

Nevjerojatan događaj na utakmici naveo je milijune ljudi da u srce prime istinu!

Dogodilo se to 2012. godine preko igrača američkog nogometaša Tima Tebowa. Njegov život je zanimljiv od samog začeća jer su liječnici njegovim roditeljima rekli da ga moraju abortirati jer će se on roditi mrtav. Međutim, njegovi roditelji su kao pravi kršćani njegov život stavili u Božje ruke i odbili abortus. On se na zaprepaštenje svih liječnika rodio živ i zdrav, pa su ga njegovi roditelji smatrali Božjim darom i čudom od malih nogu. No, tek kasnije Tebow je poslužio Bogu za još jedno nevjerojatno čudo. Naime, Tebow započinje ozbiljno igrati američki nogomet 1996. godine na Floridi. Kako američki nogometaši za zaštitu od sunca koriste crnu mast koju stavljaju ispod očiju, Tim je već u startu to iskoristio za Boga.

Naime, na tu mast je prilikom igre pisao najdraže stihove iz Biblije. Nakon što je izabran u NFL ligu, zabranili su mu pisati poruke ispod očiju, međutim on je to na utakmici 2012. godine ignorirao. te ispod očiju napisao – Ivan 3, 16.. Sljedeće jutro dogodilo se nešto o čemu su izvijestili svi svjetski mediji. Ivana 3,16 googlalo je nevjerojatnih 90 milijuna ljudi u jednoj večeri, a nakon medijske popraćenosti još toliko. No, kako se to dogodilo? CBN News izvijestio je da je prilikom utakmice Tim uspješno dodao loptu 10 puta (od 21 pokušaja) i tim dodavanjima ‘osvojio’ 316 jarda.

Kada se tih 316 jarda podijeli sa brojem uspješnih dodavanja, dobije se prosjek od 31.6 po dodavanju. Taj podatak i ne bio bio nešto posebno ali s obzirom da je upravo te brojeve Tim imao ispisane ispod očiju, upravo ta slučajnost navela je milijune ljude da pročitaju Ivan 3, 16. Također CBN news je izvijestio da je ovaj broj te većeri još jednom primjećen. Naime, tu utakmicu je iznenađujuće gledalo jako puno ljudi, oko 45 milijuna preko TV-a, kabelske, itd., pa je i TV rejting koji je bio zabilježen kraju utakmice, skočio na 31.6.

Je li to slučajno ili ne, svejedno je jer upravo ta simbolika i poklapanje navela je milijune ljudi koji možda nikada nisu otvorili Bibliju da pročitaju ovo:

Ivan 3:16:





‘Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.’