JOSIP LONČAR: Bog mi je stavio na srce, evo čime će Bog preko Hrvatske obratiti Europu!

Autor: Z. P.

Evo što Hrvati milošću Božjom imaju, a narodi Europe gube

Josip Lončar, ravnatelj Ustanove za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori, službeni promotor ICCRS-a (Međunarodne službe katoličke karizmatske obnove sa sjedištem u Vatikanu), te glavni urednik mjesečnika Book, za isti mjesečnik osvrnuo se na brojna proroštva o Hrvatskoj kao zemlji kroz kroz koju će Bog djelovati na cijelu Europu. U molitvi Bog mu je otkrio i preko čega.

Pa tako Lončar piše:

Mnogi su vjernici vjerojatno već čuli kako je Bog u posljednjih tridesetak godina određenim ljudima diljem svijeta progovarao o sudbini Europe. Ono što je tada počeo naviještati to se i događa. Zapadna Europa, njezin najbogatiji dio, naglo se je počeo udaljavati od Boga i postoji ogromna opasnost da taj dio Europe prestane biti kršćanskim, a posebno katoličkim. Nije tajna da se u nekim zemljama, poput Njemačke, već godinama nitko ne ispovijeda (osim gastarbajtera) i da se događaju za naš pojam potpuno nezamislive stvari. Mnoge su crkve prodane i prenamijenjene. Jedna je biskupija u jednoj katedrali u Njemačkoj napravila izložbu erotskog križnog puta, kako bi vjernike privukla u crkvu. Vraćam se na objave; ono što je za nas Hrvate najzanimljivije je to da su svi ti različiti ljudi, ne znajući jedni za druge, primili istu objavu od Boga. Bog im je objavio da će se Europa opet obratiti ako će je evangelizirati Hrvati. Neki od tih ljudi nikad nisu bili u Hrvatskoj i ne znaju ništa o nama. Možemo li mi Hrvati biti počašćeni ičim većim?! Budući da već duže znam za te objave, koje su naravno privatne objave i nikoga ni na što ne obvezuju, iako mnoge mogu potaknuti, počeo sam razmišljati čime bismo mi to mogli obratiti bogatu Europu. Nisam dugo čekao i Bog mi je na srce jasno stavio odgovor: euharistijom. Nikakva čudesa s prirodom, ni čudesa ozdravljenja i oslobođenja neće bogatima biti dovoljna da se vrate Bogu i Crkvi. Ono što njih može privući je ono što mnogi Hrvati imaju u srcu, a to je iskustvo susreta s Isusom u euharistiji, to je iskustvo susreta s Isusom iz evanđelja. Nadam se da će moju knjigu, koja se usput rečeno zove Najvažnija stvar na svijetu – euharistija, pročitati mnogi koji su u Zapadnu Europu otišli trbuhom za kruhom, te da će njome biti ponukani da i sami pokušaju zarazno djelovati na svoje domaćine Nijemce, Francuze, Švicarce, Šveđane i ostale. Mnogi u Hrvatskoj plaču za egzodusom naših ljudi. Dok u isto vrijeme gledamo koliko muslimana ulazi u tu istu bogatu Europu, i agresivno pokušava proširiti svoju vjeru, moramo biti Bogu zahvalni što nas tamo šalje kao kvasac iz kojeg može ponovno ispasti dobar Božji kruh.

