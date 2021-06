Izvanredni događaj za Hrvate! Gospa izabrala fra Smiljana da Papi odnese njezinu krunicu

Čudesna intervencija Gospe na početku ukazanja

Pater Smiljan Kožul jedan je od najpoznatijih svećenika u Hrvatskoj zbog njegove apsolutne predanosti pozivu od Gospodina. Njegov život obilježila je snažna milost služenja hrvatskom narodu u nadahnuću Duha Svetog. Osim što je začetnika Radio Marije, pater Smiljan osnovao je i Pokret krunice za obraćenje i mir koji danas broji na tisuće članova. Pater Smiljan Kožul za svog života bio je i egzorcist te pomoćnik najpoznatijeg vatikanskog egzorcista Gabriella Amortha u Rimu. Održao je na stotine duhovnih susreta diljem svijeta, po kojima su se događala brojna čudesa ozdravljenja, obraćenja, i oslobođenja od zlih duhova. Do pandemije svakog posljednjeg tjedna u mjesecu pater Smiljan predvodio je molitvu krunice za Hrvatsku kao i molitve oslobođenja, ozdravljenja i oslobođenja u crkvi svetog Križa u Sigetu, a njegove susrete pohodile su na tisuće ljudi. Uz to pater Smiljan duhovni je tri karizmatske molitvene zajednica, a održavao je susrete i za djecu s posebnim potrebama kao i za mladiće i djevojke koji žele stupiti u brak.

On je neumoran radnik Božji, a jednom prilikom prilikom, ispričao nam je kako je Gospa u Međugorju tražila od njega da Papi Ivanu Pavlu II odnese krunicu koju je ona osobno blagoslovila i poljubila. Bio je to početak Gospinih ukazanja u Međugorju te je pater Smiljan po Gospinoj želji bio taj koji će se unatoč zabranama pobrinuti za prijevod knjige TISUĆU SUSRETA S GOSPOM koja sadrži na tisuće razgovora s djecom u Međugorju o ukazanjima, a nakon toga i za posebnu milost predanja krunice koju je Gospa Međugorska poljubila, papi. Tada je bio profesor u Rimu. Naime, kad je Gospa dala pateru Smiljanu krunicu za papu Ivana Pavla II. , pater Smiljan se odmah javio papi sa željom da mu je preda. No, njegov odgovor i poziv u Vatikan uslijedio je mjesecima nakon poruke, kad je fra Smiljan već i zaboravio na to. Papa Ivan Pavao II silno je želio tu krunicu te je pozvao patera Smiljana k sebi da mu je preda. Taj susret zabilježen je i fotoaparatom. Naime Papa Ivan Pavao II volio je Međugorje, a jednom je čak izjavio: Žao mi je što Crkvu moram voditi iz Vatikana a ne iz Međugorja.

Poslušajte snažno svjedočanstvo patera Smiljana o međugorskim ukazanjima, borbi koju je morao proći ali i čudesnim milostima koje je dobio naposljetku: