ISUSOV POLJUBAC: Istinita priča svećenika koju svi dijele

Autor: Vjera

Kako je Isus promjenio srce svećenika u samo jednoj misi

Ova se priča dogodila prije 21 godinu između svećenika Joséa Rodriga Lópeza Cepede i mladog oltarskog poslužitelja po imenu Gabriel. Svećenik je na svojoj Facebook stranici izjavio: „Priča je objavljena na mnogim platformama i više nije moja, jer je glavni junak ‘Isus’ i Gabrijel i taj poljubac koji bi mnogi željeli okusiti. “

Evo što se dogodilo njegovim vlastitim riječima.

Šest mjeseci nakon što sam se zaredio, moj me biskup poslao da vodim župu; Morao sam zamijeniti svećenika koji je bio tamo više od 30 godina, pa sam primijetio hladnoću stanovnika ovog mjesta. Zadatak je bio težak, ali plodonosan i ne bih postigao ovoliki uspjeh bez pomoći dječaka Gabriela.

Drugi tjedan nakon što sam stigao tamo, mladi par me upoznao sa svojim vrlo posebnim (Down sindrom) sinom. Tražili su od mene da ga prihvatim kao oltarskog poslužitelja. Razmišljao sam o tome da ga odbijem ne zato što je bio dijete različitih sposobnosti, već zbog svih izazova koje sam imao kad sam započeo svoju službu na ovom mjestu. Ali nisam mogao reći ne, jer kad sam ga pitao želi li biti moj oltarski dječak, nije mi odgovorio, ali me jako zagrlio. Kakav način da me uvjeri.

Dogovorio sam sastanak za sljedeću nedjelju. Petnaest minuta prije mise bio je tamo točno sa svojom crvenom sutanom i albom koje je njegova baka ručno izradila za tu priliku.









Moram dodati da mi je njegovo prisustvo donijelo još župljana jer su ga njegovi najmiliji željeli vidjeti kako debitira na oltaru. Morao sam pripremiti sve potrebno za misu. Nisam imao sakristana ni zvonara pa sam morao trčati s jednog mjesta na drugo, a tek kad je misa započela, shvatio sam da Gabriel ne zna kako pomoći s misom; zbog žurbe, morao sam reći: “Gabriele, moraš učiniti sve što i ja radim, u redu? “

Dijete poput Gabrijela je najposlušnije dijete na svijetu, pa smo započeli misu i kad sam poljubio oltar, mali je ostao priljubljen uz njega. U homiliji sam vidio da se župljani smješkaju gledajući me, što je obradovalo moje mlado svećeničko srce, ali onda sam shvatio da ne gledaju u mene već u Gabriela koji je uvijek pokušavao oponašati sve moje poteze. Ukratko, ovo je jedan od detalja ove prve mise s mojim novim oltarskim dječakom.

Kad sam završio rekao sam mu što da radi, a što ne, a između ostalog rekao sam mu da oltar mogu samo ja ljubiti. Objasnio sam mu kako se svećenik pridružuje Kristu u ovom poljupcu. Gledao me svojim velikim ispitivačkim očima ne razumijevajući objašnjenje.









I, bez da je primio ono što sam mu rekao, rekao mi je: ‘Ma hajde, i ja ga želim poljubiti. “Ponovno sam mu rekao i objasnio zašto ne. Napokon sam mu rekao da ću to učiniti za oboje. Činilo se kao da je zadovoljan dogovorom.

Ali sljedeće nedjelje, kad je započela misa i kad sam poljubio oltar, vidio sam kako je Gabriel položio obraz na njega i napustio oltar s velikim osmijehom na malom licu. Morao sam mu reći da prestane s ovim.

Na kraju mise podsjetio sam ga: “Gabrijele, rekao sam ti da ću poljubiti Isusa za oboje.”

Odgovorio je: “Oče, nisam ja njega poljubio, on je mene poljubio. “









Ozbiljno sam mu rekao: “Gabriele, ne igraj se sa mnom.”

Odgovorio je: “Zaista, ispunio je moje lice poljupcima! “

Način na koji mi je to rekao ispunio me svetom žudnjom; Kad sam zatvorio crkvu i oprostio se od svojih župljana, prišao sam oltaru i položio obraz na njega rekavši.

“Gospode, poljubi me kao što si poljubio Gabriela. “