Isus je ušao, a rak otišao! Majka dvoje djece trebala je umrijeti, a onda je došao Isus i rekao…

Autor: Vjera

Onkolog je rekao da više ništa ne može napraviti i da će umrijeti, a tad se pojavio Isus koji joj je rekao nešto drugo

“Imala sam te trenutke, probudivši se samo u hladnom znoju”, kaže Abigail. “Znajući da je mračni kosac stajao u podnožju mog kreveta, i govorio mi stvari poput:” Imam pravo biti ovdje. Uzeo sam tvog tatu; Uzeo sam ti sam baku i djeda – Imam to pravo. Došao sam i po tebe.'”

Cijeli se život Abigail Hot-Jennings pripremala za ovaj trenutak … bitka s rakom. Deset je godina gledala svog oca kako se bori s tim, sve dok on nije preminuo kad je imala 16. Sad, u 42. godini, dijagnosticiran joj je agresivni oblik metastatskog karcinoma.

“Mislim da me Gospodin pripremao na to govoreći mi: ‘Uskoro ćeš ući u bitku, ali ja sam s tobom’,” kaže Abigail.

Manje od godinu dana ranije podvrgnuta je dvostrukoj mastektomiji nakon što je saznala da ima treći stadij raka dojke. Mislila je da je gotovo. Ali šest mjeseci kasnije na daljnjem PET snimanju s njezinim onkologom …

“‘Toga sam se bojao'”, kaže onkolog. “‘Useljeno vam je u pluća. I, vidite ova mjesta? To su mjesta na koja ne mogu prići. Ovo je terminal i od ovoga ćete umrijeti, rekao joj je otvoreno”.

Tretmani koje je ponudio bili su ekstremni i samo bi odgodili neizbježno.

“Tada je ta mračna žetačica slavila. Mogla sam osjetiti – mogla osjetiti tu stvar”, kaže Abigail. „Taj duh smrti i taj duh straha kako mi šetaju po sobi. A, ONDA, osjetila sam i kako prekrasni Isus šeće po sobi “, kaže Abigail. “I rekao je: ‘Ali, što ti kažeš tko sam ja?’ I u tom je trenutku nešto se podiglo u meni ”, kaže Abigail. “I, sjećam se da sam mu u mislima odgovorila:” Ovo će jednog dana biti sjajna rečenica u mojoj knjizi.” Drugim riječima, ‘Znam da ćeš me izliječiti i jednoga ću dana pisati o ovome’, kaže Abigail.

Abigail je odbila liječenje i odlučila da će se boriti protiv raka prirodnim i prehrambenim pristupom, a prije svega, moleći i vjerujući Bogu za ozdravljenje.









Uključujući molitve svoje obitelji i prijatelja, Abigail, samohrana majka dvoje djece, otvoreno je razgovarala sa svojom djecom o svom zdravlju.

“I sjećam se da mi je moja djevojčica Lily prišla s časopisom i otvorila je časopis. I voljela je lutke American Girl. Sada imaju lutku American Girl bez kose. A ona je rekla: ‘Mama, možda ove godine moram nabaviti ovu za slučaj da izgubiš kosu.’ A ja sam rekla, ‘dušo, nećeš morati naručiti tu lutku, jer mama ne gubi kosu!’ ”, kaže Abigail.

Tri mjeseca kasnije, još jedan PET pregled pokazao je da se rak agresivno širi u njezinim limfnim čvorovima. Držanje nade postajalo je sve teže.

“Jednostavno nisam imala mogućnosti”, kaže Abigail. “Samo sam se više uplašila i postala frustriranija, a probudila bih se sa snovima, gledajući poput filmskog platna – moj sprovod.”









Zatim, nekoliko mjeseci nakon što je dobila tu vijest, Abigail je otišla u Dominikansku Republiku posjetiti prijateljicu, liječnicu i odvojiti vrijeme za odmor i traženje Boga. Abigail se sjeća da je svojoj prijateljici pokazala rezultate PET skeniranja.

“Pogled na njezino lice kad je pogledala posljednju snimku, bio je nešto što do sad nikad nisam vidjela”, kaže Abigail. “To me izazvalo. Sve što znam je tražiti Boga svim srcem. To je sve što znam, govorila sam. ”

Provela je mnogo sati tog tjedna u molitvi, tražeći Božju volju. Kasno jedne noći pred kraj posjete rekla sam Bogu:” Bože, moram znati, hoću li umrijeti? Što imaš reći o ovome?. “Bili smo samo ja i Bog. Tada sam osjetila kako Isus ulazi, u mene. I osjetila sam Njegovu prisutnost. Rekao je, ‘Abigail, došao sam razgovarati s tobom. Došao sam u šetnju ”.

Abigail kaže da je tada vidjela viziju sebe s Isusom u Jeruzalemu. Prošao je pored križa i ušao u grobnicu, gdje je legao.

“Rekao je:, ‘Kad sam izašao iz grobnice, jesam li imao rak na plućima?’ “Ne, Isuse, nisi.” Rekao je: ‘Pa zar ti imaš rak na plućima?’ ‘Ne, Isuse, nemam’ ‘, odgovara Abigail. “I u tom sam trenutku znala sam da je rak otišao.”

Nekoliko tjedana nakon što se vratila kući, Abigail se suočila s još jednim PET snimkom. Kaže da je tog jutra Isus ponovno razgovarao s njom.

‘Dobro jutro. Ovo je skeniranje slave Božje, rekao mi je. ‘I ušla sam u tu cijev ”, smije se Abigail. “Znaš da mrzim te stvari, govorila sam mu! I samo sam pjevala, bez trunke straha.”

Kasnije tog dana nazvala je medicinska sestra s rezultatima …

“Ona mi govori, Abigail, zapravo ne znam što bih rekla, ali, uh, ovdje nema ničega. Baš ničega”. Ja sam samo rekla: “Znam, sve znam”

Na pregledu, njezin je onkolog potvrdio da Abigail nema rak.

“Ne treba mi diploma na zidu da vidim da je ovo čudo”, navodi onkolog.

To je bilo 2017. A Abigail je od tada bez raka. Svima koji vode bitku, njezina je poruka jasna: pripazite na Isusa. “On je u potpunosti Iscjelitelj. U cijelosti.”