ISPLIVALE VIZIJE MAJKE TEREZIJE Ovo što joj je Gospa rekla, spasit će čovječanstvo!

Autor: Vjera

Ovo činite i sve će biti dobro!

Manje je poznato da je sveta majka Terezija imala tri vizije za svog života koje su joj bile jasan poziv na djelovanje – dovesti ljude Isusu! Ali kako? Gospa kao i u svim drugim ukazanjima svijeta Majci tereziji govori sljedeće: Nauči ih moliti krunicu – neka je mole u obitelji i sve će biti dobro. – Ne boj se – Isus i ja bit ćemo s tobom i tvojom djecom. Iako je riječ o osobnim porukama Majci Tereziji ove poruke velika su milost i uputa za cijelo čovječanstvo. Naučite moliti krunice u svojim obiteljima i SVE ĆE BITI DOBRO!

U Fatimi, ne zaboravite, Gospa je rekla da je molitva krunice jedno od dva posljednja oružja protiv zloga – spas za čovječanstvo!

Majka Terezija ovako je zapisala svoje vizije: »I opet to veliko mnoštvo – na njihovim sam licima vidjela veliku tugu i trpljenje. Klečala sam blizu Gospe, koja je bila okrenuta prema njima. – Nisam vidjela njezino lice, ali sam čula kako govori: ‘Pobrini se za njih – oni su moji. – Dovedi ih k Isusu – nosi Isusa k njima. – Ne boj se. Nauči ih moliti krunicu – neka je mole u obitelji i sve će biti dobro. – Ne boj se – Isus i ja bit ćemo s tobom i tvojom djecom.’

I opet isto veliko mnoštvo – bijahu prekriveni tamom. No ipak sam ih mogla vidjeti… Gospodin na križu. Gospa nedaleko od križa – a ja, poput maloga djeteta, ispred nje. Njezina je lijeva ruka bila na mojemu lijevom ramenu – dok me desnom držala za moju desnu ruku. Obje smo bile okrenute prema križu. Gospodin je rekao – ‘Ja sam te zamolio. Oni su te zamolili i ona, Moja Majka zamolila te. Zar ćeš odbiti učiniti to za Mene – pobrinuti se za njih, dovesti ih k Meni?’«

O ovim spasonosnim vizijama u razgovoru za Radio Vatikan, progovorio je otac Sebastian Vazhakala, vrhovni poglavar Misionara ljubavi, muške grane zajednice, koju je utemeljila Majka Terezija!





Slava Gospodinu!

Marijo Majko, moli za nas!