Gospa u suzama opominje: Ljudi koji ovo učine bit će spašeni, pred onim što dolazi!

Zanimljivo, tik pred pandemiju koja je pokosila svijet stiže hitna poruka čovječanstvu

Mjesto Akita na sjeveru Japana postalo je poznato u svijetu sredinom sedamdesetih godina prošloga stoljeća i to po kipu Majke Božje koji plače ljudskim suzama i lije ljudsku krv. U razdoblju od 28. lipnja do 29. srpnja 1973. godine kipu Gospe krvario je desni dlan, a u razdoblju od 4. siječnja 1975. do 15. rujna 1981. godine kip Gospe je u Akiti lio je suze 101 put.

Godine 1973. 13 listopada sestra Agnes koja je primala poruke dobila je posljednju poruku od Gospe vrlo sličnu onoj trećoj tajni Fatime, a to je potvrdio i kardinal Ratzinger koji je rekao da je ova posljednja poruka iz Akite u suštini ista kao treća poruka koju je Gospa rekla u Fatimi. Kardinal Ratzinger tada je bio na čelu kongregacije za nauk vjere.

Djevica Marija je u ovoj poruci rekla sestri Agnes:

„Moja draga kćeri, slušaj dobro što ti imam za reći. Informirat ćeš svog nadređenog. Kao što sam ti rekla, ako se ljudi ne pokaju i ne postanu bolji, Otac će nanijeti užasnu kaznu na cijelo čovječanstvo. To će biti kazna veća od potopa, kakva još nije bila viđena. Vatra će padati s neba i uništit će veliki dio čovječanstva…dobre i zle, ne pošteđujući ni svećenike ni vjernike. Preživjeli će biti toliko opustošeni da će zavidjeti mrtvima. Jedino oružje koje će vam ostat biti će krunica i znak koji će ostaviti moj Sin. Svaki dan recitiraj molitvu krunice. S krunicom moli za papu, biskupe i svećenike. Djelovanje Đavla će prodirati čak i u Crkvu na takav način da će se kardinali suprotstavljati kardinalima i biskupi će biti protiv drugih biskupa. Svećenici koji me časte bit će prezreni i protivit će im se subraća … crkve i oltari bit će opustošeni; Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju kompromise i demon će pritisnuti mnogo svećenika i posvećenih duša da ostave službu Božju. Demon će biti posebno neumoljiv protiv duša posvećenih Bogu. Misao na gubljenje toliko mnogo duša je razlog moje tuge. Ako grijesi postanu brojniji i teži, neće više biti oprosta za njih. Hrabro, reci svom nadređenom. On će znati kako potaknuti svakoga od vas da molite i ostvarite djela zadovoljštine. Biskup Ito je taj koji vodi tvoju zajednicu. Moli jako puno molitvu krunice. Ja sam još uvijek u stanju spasiti vas od kazne koja dolazi. Oni koji stave svoje pouzdanje u mene bit će spašeni.“

Biskup John Shojiro Ito koji se spominje u poruci tada je bio zadužen za područje Akite koje je tada pripadalo biskupiji Niggate te je napisao pastoralno pismo u kojem je dao svoje odobrenje s napomenom kako ne nalazi „nikakve elemente koji su suprotni Katoličkoj vjeri i moralu“ u ovim događajima, kako kako smatra da su ti događaji nadnaravni, te da to nisu paranormalne aktivnosti ili djelovanje đavla.

Ovlastio je štovanje Svete Majke iz Akite u biskupiji Niggata dok se čeka konačna presuda od strane Svete Stolice po ovom pitanju.

U međuvremenu, tik pred početak pandemije, koja je pokosila svijet, u listopadu 2019. vidjelica sestra Agneza koja sada ima 88 godina i pati od brojnih zdravstvenih tegoba, i koja je posljednju poruku primila prije 46 godina, opet prima žurnu poruku, ovog puta od anđela čuvara koji je traži da hitno kaže svijetu: Pospite se pepelom i molite pokorničku krunicu svaki dan. A ti (govori osobno sestri Sasagawi) moraš postati kao dijete i svaki dan prinositi žrtvu.