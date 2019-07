DON STOJIĆ O PROKLETSTVU NAŠEG NARODA: Nigdje to nisam vidio, samo kod nas, sramim se!

“Pobačaj je glavno prokletstvo hrvatskog naroda. Ne zanima me što naše udruge o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti”, rekao je na duhovnoj obnovi u Mravincima don Damir Stojić, koji je progovorivši o nekim temama ponovno zaintrigirao vjernički puk.

Drugo prokletstvo našeg naroda, tvrdi Stojić, je psovanje Boga koje je toliko strašno da kako kaže to nigdje nikada nije vidio, osim kod nas.

“To je toliko odvratno, ne mogu vjerovati. Nigdje to nisam vidio. Sramim se. Kad sam ’93. iz Kanade došao u Hrvatsku zatekao sam se na Bregani u pet sati ujutro i htio poljubiti carinika od radosti, a on je nekom svom kolegi u tom trenutku tako sočno opsovao Boga. Nema blagoslova u hrvatskom narodu dok psujemo Boga. Ne psuje samo narod. Ima i naših svećenika koji ne vjeruju u Boga i u ono što govore na misama. Oni žive u teškom grijehu. Možemo mi upirati u Amerikance, ali svaki njihov političar završi svoj govor tako da kaže: Bog blagoslovio Ameriku (God bless America). Kad ćete kod nas vidjeti i čuti nekog našeg političara da se narodu obrati s: Bog blagoslovio Hrvatsku?, kazao je Stojić pred stotinama vjernika te pozvao ljude da ne vjeruju medijima.

“Možda će se netko naljutiti, ali nemojte čitati medije. Nemojte! Čak ne vjerujem više ni vremenskoj prognozi. Vjerujem sportskim rezultatima. Nažalost, to je tako. Naš narod izmišlja. Hoću reći da ne trujete svoje srce otrovom, kojekakvim serijama, pornografijom i raznom glazbom”.

Također, upozorio je na praznovjerje hrvatskog naroda koje je uzelo maha te objasnio da i Luciher može učiniti neka takozvana čuda i ozdravljenja.

“Čitao sam negdje da Hrvati troše milijarde kuna svake godine na praznovjere. Kad gurui iz Maroka dođu na zagrebački Velesajam, redovi su ogromni. Dakle, imamo problem. Nemojte se iznenaditi, Sotona, Lucifer, može nekoga ozdraviti, ispraviti nečiju kičmu, dogodi se da tumor nestane. On to može. Droga, alkohol, kocka, kladionice, masturbacija, kontracepcija, predbračni odnosi, sve je to uzelo maha. Homoseksualni čin… To nije dostojanstveno čovjeka”, rekao je Stojić, a prenosi Slobodna Dalmacija.

No, don Stojić iznio je i svoje osobno svjedočanstvo o Božjoj blizini. Naime, priznao je da je u zadnje vrijeme jako strahovao, mislio je da će mu se nešto loše dogoditi pa je na poziv prijatelja otišao na molitvu oslobođenja gdje je u konkretnoj situaciji svog djetinjstva vidio Isusa i njegovu zaštitu.

“On je puno bliži nego što vi mislite. Živ je i prisutan među nama. Teško mi je ovo priznati, ali u zadnje vrijeme sam imao strahove kao da će mi se nešto dogoditi. Jedan moj bivši student, sad je oženjen i ima troje djece, odveo me na molitvu oslobođenja. Nije bitno gdje ni kod koga. Osoba koja je molila imala je dar spoznaje i u trenutku je dobio sliku i rekao: Damire, vidim te kao dječaka kako stojiš ukočen u strahu na nekoj cesti, a iza tebe je neko grmlje.Odmah mi je došla slika kako sam se kao dječak igrao blizu ceste i odjednom čuo kočenje gledajući auto kako ide prema meni. Stalo je pet centimetra od mene. Nakon toga sam trčao kući, zaključao se u WC, nisam znao izaći, pa su kasnije provalili da me izvuku.Sad je i meni došla slika, vidio sam sebe, što sam nosio. Sedmi mjesec ’78. u Hercegovini ispred moje kuće, selo Draginići blizu Međugorja. Vidim kako stojim kao dječak i kako Isus u bijeloj haljini stoji, nagrnuo je preko mene i auto je naslonjen na njega. Ja sam to vidio” – posvjedočio je Stojić.