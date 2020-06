ČUDO MEĐUGORJA, OSTAO MU MJESEC ŽIVOTA, ON ZDRAV: ‘Ozdravila sam ti brata, od tebe tražim…’

Autor: Vjera

Ozdravio je tek kad je njegova sestra učinila ovo...

Portal medjugorje-info.com podijelio je nevjerovatno svjedočanstvo o ozdravljenju od karcinoma po zagovoru naše Nebeske Majke i po molitvi svih onih nepoznatih molitelja koji su ga izmolili.

“Ozdravljenje moga brata promijenilo me je iz korijena kao i moju cijelu obitelj. Želim vam posvjedočiti međugorsko i Božje čudo ozdravljenja. Tri mjeseca pred svoje vjenčanje u 25-toj godini života, mom bratu je otkriven je karcinom testisa sa metastazama koju se sezale sve do srca. Bio je to šok i nevjerica za sve. Prošao je dvije operacije, no pomoći nije bilo, otvorili su ga i zatvorili. Samo ga je čudo moglo spasiti. Svih smo pozivali na molitvu, da se Bog preko njega proslavi i da ga ozdravi. Na tisuće se vjernika odazvalo i ustrajno molilo na moju nakanu.

Hodočastila sam u Međugorje i sa mnogima bila u molitvi za moga mladog i predivnog brata koji je u cijeloj situaciji bio veoma uplašen.

Primio je 64 kemoterapije i 37 zračenja – puno za napisati a kamoli još za izdržati. Odvijala se neviđena borba za njegov život. Medicinska sestra sam po struci i moj Boris je 16 godina mlađi od mene i sve što je bilo u mojoj mogućnosti ja sam mu pružila. Padali smo i dizali se zajedno a istovremeno molili Boga da učini čudo.

Jednog dana me je pozvao doktor i obznanio nam strašnu vijest. Mom bratu preostalo je još mjesec do dva života. Vijest me je slomila kao i naše roditelje koji su u podmaklim godinama.

Nakon tog razgovora došla sam na posao i raspala se od boli i plača. U tom trenutku naglas sam pred svim kolegama s mog radnog mjesta rekla: “Bože evo ti mog brata ako treba ovog momenta neka umre …ali ja ne mogu više ..sve sam dala moralno, materijalno, duhovno…evo, Ti radi što hoćeš.”

Kada sam sve prepustila Bogu i Gospi, mojem Borisu postajalo je sve bolje i bolje, sve do konačnog ozdravljenja. Moj brat se oženio sa svojom zaručnicom, koja ga je čekala punih 5 godina i dobili su sina koji danas ima 12 godina. I evo, svjedočim, moj brat je živ i zdrav već 19 godina.

Jednom prilikom hodočastila sam u Međugorje i na sve ove događaje i čudo ozdravljenja moga brata, dobila sam odgovor od Gospe: “Ozdravila sam ti brata i uslišila molitve svih onih nepoznatih ljudi koji su molili za tvoga Borisa. A tebi sam dala mir i oslobođenje onoga trenutka kada si mi ga predala. Jedino od tebe tražim je da dva puta dovedeš hodočasnike u Međugorje”.

To što je Gospa tražila od mene sam i učinila. Dva puta sam organizirala hodočašće Gospi u Međugorje. Zahvalna sam dragom Bogu za ovo veliko “međugorsko ozdravljenje” . Amen, aleluja!” medjugorje-info.com