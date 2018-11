ČUDO MAJKE BOŽJE BISTRIČKE: Nova promocija svjedočanstva mladića kojeg je ozdravila Gospa!

Autor: Vjera

Kraljica Hrvata u misiji spašavanja života preko mladog Bistričanina!

U sklopu putujuće promocije po Hrvatskoj i šire, u Šibeniku u nedjelju 25. studenog u dvorani Crkve Svetog Ante Padovanskoga u Šubićevcu u 16.30 sati održat će se četvrta promocija knjige ‘Od sna do života – od svjedočanstva do svjedočanstva’, autora Marija Bencija, mladog Bistričanina, objavljena u vlastitoj nakladi u travnju ove godine, a do sada predstavljena u Mariji Bistrici, Novom Marofu i Pločama.

Knjiga govori o mladom čovjeku kojemu je Majka Božja Bistrička pokazala kroz san da boluje od raka, a nakon službene dijagnoze, pratila ga kroz borbu i kalvariju sve je do potpunog izlječenja – odnosno čuda vjere i pouzdanja u Majku Božju Bistričku koja je s njim bila cijelo vrijeme i čiju je prisutnost Mario osjećao od samog sna kojim započinje njegova kalvarija, pa do svjedočanstva izlječenja, o čemu govori i sam naslov knjige.

Mario u knjizi hrabro progovara o svojem životu i zloćudnoj bolesti, stavljajući pred čitatelja sve svoje sumnje, razmišljanja, osjećaje, boli i patnje koje je prošao, kao i sav svoj život. Knjiga dalje govori o njegovoj vjeri, energiji i hrabrosti kojom je do sada potaknuo mnoge u misiji spašavanja vlastitog života.

Knjiga također proslavlja Božji zahvat u srcu i tijelu mladog čovjeka preko najvećeg hrvatskog marijanskog svetišta – onog Majke Božje Bistričke pod čijim su se okriljem već dogodile na tisuće čuda, duhovnih i tjelesnih ozdravljenja, a Marijevo svjedočanstvo jedno je od njih.

Mario tako želi svima svjedočiti veliko čudo Gospe, kraljice našeg naroda, koja ovim ozdravljenjem u njegovim životu, pa i svim kasnijim zahvatima, kao što je nastanak ovog svjedočanstva svoj njezinoj djeci želi ukazati na Njenu opstojnost i postojanost među nama. Na njenu pratnju u našim životima jer Ona je ta koja svima želi pokazati put do – oslobođenja, ozdravljenja i pouzdanja, baš kako je to učinila u životu Marija.

Za one koji nisu upoznati s ovim čudom, sve je počelo s jednim snom gdje Mario na 12. postaji (Isus umire na križu) bistričke kalvarije dobiva spoznaju o zloćudnom raku na preponama. Nakon sna odlazi liječnicima koji mu na prvu ne vjeruju te mu se smiju, ali poradi njegove vjere u Gospinu uputu, biva toliko uporan da nastavlja s pretragama kada se otkriva da je Ona bila u pravu. Mario zaista ima rak. Tu kreće umiranje sebi koje se odvija kroz križ na kalvariji koji Mario nosi s Gospom i propuštanje Božje snage, milosti i vjere u Marijevo srce što ga konačno vodi do izlječenja – uskrsnuća u duhovnom smislu i novog života.

Sve to i puno više od toga opisano je u navedenoj knjizi koju je, kako Mario svjedoči, pisala sama Gospa, a ne on, kako bi pomogla svoj onoj djeci koja se nalaze u sličnoj situaciji – suočavanja s neizlječivom bolesti.

Gospa preko ove knjige želi poručiti da ona želi biti Majka svima koji su u strahu za život, te im pomoći na tom putu – traženja istine, traženja vjere u Boga koji ljubi, ozdravlja i oslobađa!

Mario je knjigu objavio u vlastitoj nakladi, a kupnjom knjige, kako kaže pomažemo jedni drugima. Lektorica, urednica i recenzentica knjige je prof. Ivančica Tomorad, grafičke urednice knjige su Bernarda Cesar i Marija Juza, dok je voditeljica koncepta promocije Ivanka Bičak.