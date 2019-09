ČUDO KOJE JE RAZVALILO EUROPU: Umirući dječak ozdravio čim je stigao u Međugorje!

Autor: Vjera

Dijete je imalo svega nekoliko tjedana života

Jedno od narazglašenijih čudesa u Međugorju svakako je ozdravljenje malog Joshue o kojemu su izvještavale sve talijanske televizije i mnogi europski mediji. Riječ je o djetetu koje je posve zbunilo znanost čudesnim ozdravljenjem od mnoštva tumora. Osam mjeseci, dvogodišnji Joshua borio se protiv posljednjeg stadija raka koji ga je proveo kroz transplantaciju, 80 kemoterapija, 17 terapija radioterapijom. A kad ništa od toga nije uspjelo, njegovi roditelji koji uopće nisu katolici, odveli su ga u Međugorje. Vrativši se kući, testovi su pokazali kako je 19 tumora od 20 koliko je sveukupno imao, te metastaze po kostima nestalo, te je počeo čudesni oporavak malenog djetešca.

Liječnici su mu prije odlaska u Međugorje dali svega nekoliko tjedana života. Uslijed tumora nije mogao hodati, no došavši u mjestašce u Bosni i Hercegovini, čim je sišao s autobusa počeo je trčati na veliko čudo roditelja, priča reporter RAI3 televizije i dodaje: ‘Uslijedila su klinička testiranja koja su pokazala nestanak tumora, smanjenje tumorne mase od 7,5 i 3 cm i zacjeljivanje metastaze na kostima.’

Ovo čudo probudilo je veliko zanimanje svih onih koji su poznavali užasan i bolan put kojeg je prolazio mali Joshua od svog rođenja, ali najviše iznenađuje to što njegovi roditelji, otac Manuel (poznati glumac sit coma “Family very strong”) i majka Elisabetta de Venera, koji su ga odveli u Međugorje nisu prakticirali katoličku vjeru već pripadaju skupini kršćana pod nazivom ‘kršćani uradi sam’.

Padre Pio posredovao putu u Međugorje

No, kako je ova obitelj završila u Međugorju? Tu priču ispričao je otac Manuel: Nakon tolikih medicinskih problema i obuzet očajem mislio sam odvesti Joshuu u Lourdes’ – priča otac Manuel za talijanske novine.





Jedino marijansko svetište koje mi je bilo poznato. Ali jednog dana dok sam bio u San Giovanni Rotondu (maleni je bio u bolnici u San Giovanni Rotondu koju je podignuo sam Padre Pio), otišao sam u kriptu Oca Pia i u trenutku očaja pitao sam ga s knedlom u grlu: “Zašto baš mom sinu? Daj mi jedan znak kako bih se opet mogao nadati”.

Nakon susreta s Ocem Piom vratio sam se u bolnicu i dok sam hodao hodnikom odjela, na kompjuteru se upalio jedan totem gdje mi se prikazalo Gospino lice. Bio je to jedan blic koji me je smeo. Kada sam ušao u sobu zatekao sam moju suprugu koja mi je ispričala da Joshua nije htio spavati i da je zahvaljujući marijanskim pjesmama pronašao spokoj i mir.

Informirali smo se o glazbi koja je uspavala našeg sina.

Bile su to pjesme posvećene Gospi iz Međugorja. Nismo čak niti znali da postoji mjesto Međugorje. Ali Gospa nas je zvala i dala nam je drugi znak. Među razbacanim časopisima u bolničkoj čekaonici nalazio se jedan poseban “Danas” u kojem se govorilo o Gospi koja se prikazala 6 vidiocima 1981. i o njezinim čudima ozdravljenja. Nakon što smo pročitali taj članak odlučili smo odmah otputovati. Liječnici su nam savjetovali suprotno jer je Joshua imao vrlo niske trombocite u krvi (5.000), ali mi smo čvrsto odlučili ići.

ČUDO S trombocitima …

Čudo se dogodilo već na dan polaska jer taj dan trombociti u krvi našeg sina čudesno su porasli na 160.000. ‘Već sam u ovom vidjela čudo. Dijete nije moglo putovati u tim uvjetima, no povećanje trombocita preko noći bio nam je prvi znak da moramo ići’, rekla je majka Elizabeth de Nicolo za RaiUno.

Također, njegovi roditelji su primijetili da se Joshua osjećao bolje čim je stigao u Međugorje. ‘Dijete nije moglo uopće hodati prije puta, a on je hodao po izlasku iz autobusa’. Nadalje, obitelj je zbog poznanstva s poznatom talijanskom novinarkom Paolom Brassi prisustvovalo ukazanju vidjelice Mirjane. ‘Nakon ukazanja primijetili smo da Joshua, kao da ne osjeća više bol, on je bio radostan’, priča otac talijanskim medijima i dodaje da je pravi šok uslijedio tek nakon povratka u Italiju. Vratili smo se u bolnicu u San Giovanni Rotondo i pronašli liječnike koji bi nam mogli objasniti što se događa. Klinički testovi pokazali su da je 19 tumora nestalo a metastaze kostiju su posve izliječene. Ostao je samo jedan neuroblastom čija je veličina drastično smanjena sa 7 na 3 cm. Dr. Xavier Ladogana, direktor onkološkog odjela, za talijanske medije je rekao : ’Ono što se dogodilo Joshui je znanstveno neobjašnjivo. S obzirom na resurse i znanje koje imamo na raspolaganju ne možemo dati točno i neosporivo objašnjenje ovog događaja. Možemo samo reći da Joshua nema istu dijagnozu koju je imao prije hodočašća u Međugorje. ‘

Slijede mistična iskustva

S obzirom da je posljednji tumor koji se nalazio iza pluća smanjen za 4 cm, to je omogućilo liječnicima da obave opasnu operaciju. ‘Operacija je bila u potpunosti uspješna i liječnici su rekli da je čak i to čudo jer je operacija trajala manje od jednog sata a bila je predviđena kao operacija koja će trajati 4-5 sati. Nakon operacije dijete je je trebalo provesti nekoliko dana na odjelu intenzivne njege međutim, nakon pola sata Joshua se probudio i počeo disati bez problema, daleko bolje od predviđenog. Nakon buđenja od operacije Joshua je rekao da je bio s Isusom i da mu je on dao veliki veliki dar života’ ispričala je majka, koja se nakon godinu dana vratila sa potupno zdravim sinom u Međugorje – zahvaliti. Tamo je Joshua gledao u nebo i radosno se smiješio. Kad smo ga pitali čemu se smiješi on je odgovorio:

Vidio sam Majku!