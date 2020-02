BIVŠI VISOKOPOZICIONIRANI MASON OTKRIVA TAJNE DRUŠTVA: Sve je izgledalo bezazleno do….

Autor: Vjera

Otkriva tko je najveći neprijatelj masonerije

Kad vidite visokoobrazovane ljude, liječnike i znanstvenike obučene u kecelje prvo vam dođe da se nasmijete a zatim da se zapitate što se iza tih ‘maškara’ zapravo događa. O tome je progovorio francuski liječnik, kirurg i ginekolog Maurice Caillet, bivši mason koji je dogurao do 18-og stupnja masonerije i koji se potom obratio na kršćanstvo. U intervjuu za radio Culturacattolica.it progovorio je o slobodnim zidarima, njegovom radu s njima i obraćenju Isusu Kristu.

Njegovo obraćenje je pravo čudo jer osim što je bio mason Caillet je sin ateistički nastojenih roditelja koji ništa nije znao o Isusu a bio je kao liječnik i kao čovjek deklarirani neprijatelj Crkve, smatrajući kako ona ugnjetava ljude. Bio je i aborter koji je svojom klinikom poticao na abortuse koji je zagovarao i poticao distributere umjetnih kontraceptiva. Kao mladog, ateistički usmjerenog liječnika spremnog cijeli svijet pokoriti razumu, njegov bolnički šef pozvao ga je u masoneriju, točnije u ložu Velikog Orijenta Francuske 1969. godine u dobi od 35 godina. Tada je vjerovao kako ne postoji ništa više od “razuma” a koliko je znao o masoneriji, činilo se kako ona proklamira upravo to što mu treba ­ razum. No, ubrzo se prevario. Masonska loža Velikog Orijenta jedna je od najstarijih i najmoćnijih loža na svijetu. Kako i sam govori u početku se ništa osim “razuma” nije prakticiralo no kako se približavao 18-om stupnju, stvari su se počele mijenjati i on je to primjećivao.

Preko noći i preko, po njemu besmislenih rituala s kojima je skakao sa stupnja na stupanj s “razuma” odjednom se “prešaltao” na okultno. Počeo se baviti magijom i gatanjem. Uskoro je magija zavladala njegovim životom, a dobio je posebne moći za izlječenje ljudi a sve ono ateističko i razumsko pretvaralo se u duboko duhovno, okultno i stvarno. Odjednom postao je mag koji vjeruje visku, kartama i svojim “moćima” a to ga je počelo zbunjivati i počeo je razmišljati što se dogodilo. Činio je tako dok njegova supruga nije naglo oboljela od teške bolesti u želucu i kada joj nitko preko svih njegovih masonskih veza u liječništvu nije mogao pomoći. Tada se sjetio kako je jednom davno negdje pročitao kako većina supruga od magova i vračara oboli od nekog oblika karcinoma koji se ne može izliječiti. Iako tome nije pridavao previše pažnje počelo ga je kopkati. Kako su pokušali sve a stravični bolovi njegove supruge nisu prestajali jednog dana on je odlučio (bez da je rekao braći masonima) odvesti suprugu u Lourdes, marijansko svetište s ljekovitom vodom. I tamo se dogodilo čudo. Dok je njegova supruga uranjala u ljekovitu vodu odlučio je malo prošetati i tada je naišao na služenje svete Mise u blizini. Nikada do tada nije bio na svetoj Misi a kako su ga u masoneriji naučili, to je smatrao primitivnim obredom za “zaluđenike”.

No, ipak odlučio je riskirati (vjerujući kako nitko neće saznati) poslušati svetu Misu i pomoliti se za suprugu koju je jako volio. Tada je čuo mili, mekani glas koji mu je jasno rekao: “Drago mi je da želiš izliječiti svoju suprugu ali što mi možeš ponuditi?” U tom trenutku se zaledio i pomislio: “Ja sam sve što ti imam za dati. Nije malo biti ateist koji 40 godina mrzi Crkvu i svećenike”, napisao je u jednoj od svojih knjiga Calliet nakon obraćenja rekavši kako je u tom trenutku prepoznao glas Isusa o kojemu do tada nije znao ništa te je nakon svete Mise zatražio krštenje.

Kako je mislio da masonerija nema pojma da je u Lurdu te da razmišlja o odbacivanju masonerije i krštenju u Katoličkoj crkvi kada se vratio u Francusku uslijedio je šok jer je odmah dobio otkaz, bez ikakvog objašnjenja i to od “brata” masona koji ga je i odveo u masoneriju.

Cijeli njegov umjetni svijet se počeo rušiti, ostao je bez novca i kasnije je saznao kako je masonerija saznala da je bio na svetoj Misi te je to bio razlog njegova otkaza i odbacivanja iz svijeta masonerije.

Krstio se i pokušao izaći iz masonerije, a prilikom izlaska zaprijetili su mu kako prisega koju je dao na početku o čuvanju tajni masonerije traje cijeli život te da ako progovori javno da će ga se riješiti.

Caillet je danas glasni aktivist protiv istospolnih brakova, eutanazije, abortusa ali i javno djeluje kako bi upozorio svijet na masoneriju i njihovo ‘ubijanje’ Boga te monstruozne planove koje imaju za kršćanski svijet. Autor je mnogih knjiga o slobodnim zidarima a prenosimo vam i djelove intervjua.

Što je slobodno zidarstvo?

Slobodno zidarstvo je jedna velika nebuloza. Ljudi dolaze u masoneriju s različitim motivima i većinom nemaju pojma u što se upuštaju.

Što masoni tvrde da jesu?

Službeno oni kaži kako žele poboljšati ljudski rod a zapravo je riječ o prikrivenoj izmjeni ljudskog roda. Oni kažu da na temelju razuma i s vlastitim projekcijama božanstva grade novi ljudski rod.

Je li istina da je slobodno zidarstvo nastavak judaizma?

To ovisi. Nije lako reći. Istina je masonerija u srži, sigurno “kompatibilna” sa židovsko hebrejskom ideologijom. U stvarnosti, važno je naglasiti da ideološki impuls dolazi od naturalizma zidarstva, od prirodnog zakona filozofije, nominalizma i iz protestantizma. Istina je da je slobodno zidarstvo ima za cilj uspostaviti univerzalnu religiju, ‘judaizam univerzalna Boga’. Također, u tom pogledu, postoji određena kompatibilnost.

Kako prepoznati masona? Je li istina da se oni međusobno prepoznaju?

Da, postoje znakovi prema kojima ih možete prepoznati. Ali, također istina je da su svi masoni dužni svoje masonstvo držati u strogoj povjerljivosti. Stoga treba biti vrlo oprezan. No, naučio sam kroz svoje djelovanje u masoneriji da smo se mi masoni uvijek prepoznavali no ne znam zbog čega točno.

Kako ste napustili su masoneriju?

1984. otišao sam s mojom, tada ozbiljno bolesnom suprugom u Lourdes. Budući da nisam mogao biti s njom u bazenu, ‘slučajno’ sam otišao na svetu Misu. Doživio sam svetu Misu tamo po prvi put u mom životu. I odjednom sam čuo poziv Isusa Krista. S obzirom da je poziv bio toliko jak da ga nisam mogao ignorirati odmah sam tražio krštenje

Kako je masonerija regirala na vaš odlazak i obraćenje?

Jako loše, jako loše. Nitko me nije pogledao više. Nisam znao što reći obzirom da vam u masoneriji stalno mantraju o nekoj “toleranciji”. Ali, ne mogu reći da to nisam očekivao jer sam znao da je Katolička crkva, a poglavito papa kao čuvar vjere neprijatelj broj jedan slobodnih zidara.

Postoje li u Francuskoj katolici masoni?

Da, postoje katolici koji su masoni …

Što je po vama glavni plan masonerije ?

Utjecati na javno mnijenje. Pogotovo kada je riječ o projektima koji unaprijeđuju masonstvo na političkoj razini. Zatim promocija abortusa i usmjeravanje sveobuhvatne javnosti na prihvaćanje abortusa a danas masonerija skupno radi i na razaranju braka, širenju relativizma, slobodoumlja, kontracepcije, razvoda, hedonizma i odbacivanja patnje. Uglavnom meni su rekli kako čovjek mora biti slobodan uživati u svim zadovoljstvima i da grijeh ne postoji. To je plan za čovječanstvo.

Koja je uloga okultizma, ezoterije, magije?

Slobodno zidarstvo ne bi postojalo bez mistike a masonerija i je oblik ezoterije. Svi njihovi rituali koje sam prije smatrao bezazlenim imaju veze s čaranjem uz pozivanje opskurnih sila zla. Masoneriji je glavni cilj imitacija kršćanstva koje potom oskvrnjuju. Puno sam se puta za vrijeme tih rituala sam od sebe pitao što ako je vrag prisutan tamo a ponekad sam se tako loše osjećao da sam poželio izaći van iz prostorije jer se osjetila prisutnost. No, s obzirom da tada nisam poznavao Isusa nisam znao kamo da idem.

Po vašem mišljenju, može li doći do pomirenja između katolika i masona?

Teško, ili bolje rečeno, nikako. Riječ je o ozbiljnom grijehu a mnogi katolici nisu svjesni točno zašto je njihovo članstvo u masoneriji izuzetno težak grijeh. Nema rasprave o pomirenju jer masonerija je stvorena kao oponent Bogu i istini. Ona je jedna velika laž koje se treba čuvati.

Slobodno zidarstvo prihvaća ateiste?

Da prihvaća ali uskoro vas nauče novoj religiji a riječ je o, po njima, Velikom Arhitektu Svemira kojeg, ne znam zašto ateisti odmah prihvaćaju. Oni to imenuju nekakvom silom energijom ali ubrzo postanete sljedbenik nove religije sekte a da niste ni svjesni da ste prestali biti ateist.

Postoji li razlika između masona nižeg stupnja i masona višeg stupnja?

Duhovno ne postoji jer i jedan i drugi svjesno prihvaćaju masonstvo a masonstvo dijeli čovječanstvo na masone i nemasone. No, razlika je u tome što primjerice mason prva tri stupnja nema nikakvog pojma o tome što se događa u stupnjevima iznad. Dakle oni na nižim razinama su samo robovi odnosno instrumenti starijih masona čije zapovjedi moraju poštovati. Učenicima se ne daju sve tajne majstora i učenik nema pojma što ga sve čeka. Ti prvi stupnjevi stvarno izgledaju bezazleno pa se tako i više ljudi uključuje no što napredujete prema više postaje sve okultnije i monstruoznije. Primjerice ja sam došao do 18-og stupnja i tu je bilo svakavih rituala s križevima. Nisam uopće znao da je gotovo svaki ritual zasebno oskvrnjivanje i ismijavanje Katoličke crkve. Primjerice znam da na 30 stupnju mason koji se inicira mora nogama udarati “tijaru” pape dok ju ne uništi. Papa je broj jedan neprijatelj masonerije. To svi znaju a ja sam saznao dok sam se penjao stupnjevima. Katolička crkva je je univerzalna i ima papu koji brani integritet vjere. Vjere koja “prkosi” svijetu. A ta vjera najveći je neprijatelj masonerije.

Što je s tvrdnjom da su masonski obredi znanstveni?

Bio sam kirurg, liječnik, i ja mogu reći da su sa znanstvenog stajališta, slobodnozidarski obredi samo apsurdni, a ne znastveni i opasni, naravno.

Koliko je raširena masonerija u Francuskoj?

Od Drugog svjetskog rata imali smo u Francuskoj najmanje 50 ministara koji su bili članovi Velikog Orijenta. Sadašnja socijalistička vlada, primjerice, je masonska. A to je trend i u drugim zemljama Europe. Oni postavljaju svoje i štite se međusobno. Živimo u društvu utemeljenom na masonskoj ideologiji i sekularnoj osnovi. Jednan ili dva prosvijećena intelektualaca predlažu pretvoriti Božić u “Festival Sloboda” ili “Proslavu djece”.

Slobodno zidarstvo je iza tih planova?

O, da. Baš kao što je u moje vrijeme bilo iza planova za promicanje abortusa. Osobno sam izvodio abortuse u Bretanji. Zapravo bio sam u masoneriji i kad je došlo do širenja ovog modela “napretka i tolerancije.” I danas samo promatram kako uspijevaju u svojim planovima.

Je li istina da molite za obraćenje masona?

Mnogi masoni su ljudi koji su izgubili svoj put, baš kao što sam i ja. Niti ja nisam poznavao Isusa sve dok me nije pozvao. Naravno da molim za njih i za njihovo obraćenje jer kao što je mene, Isus može pozvati svakog od njih.