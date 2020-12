Ateist i nagrađivani novinar dvije godine tražio je jedan jedini dokaz da je Krist laž, našao je ovo!

Autor: Vjera

Priča poznatog novinara koja je obišla svijet

Lee Patrick Strobel bivši je nagrađivani istraživački novinar, završio je novinarstvo na Sveučilištu Missouri ali i magisterij prava na Yaleu. Bio je dugogodišnji novinar Chicago Tribunea i drugih novina 14 godina.. Imao je nekoliko nagrađivanih novinarskih priča a ono što je najvažnije od svega – bio je ateist. Sa 16 godina je odlučio da Bog ne postoji i tako je živio. Oženio je Leslie, suprugu koju je poznavao od djetinjstva, koja je bila agnostik, imali su dvoje djece. On je bio nagrađivani istraživački novinar ona majka. Imali su skladnu obitelj. Kako govori, naoko su se podudarali u svemu u stavovima i razmišljanjima.

No, njegova supruga se spletom raznih okolnosti odnosno po Božjoj providnosti obratila, krenula u crkvu, i krstila. Imala je susret sa Živim Isusom, i postala je kršćanka. Lee je tada poludio. ‘Prva riječ koja mi je prošla kroz glavu kad sam čuo da je kršćanka bila je – razvod’. ‘Bilo je to posve ludo za mene. Odjednom sam imao osjećaj da me vara s nekim tamo Isusom. Bio sam jedini muškarac u njenom životu i sada odjednom pojavio se neki Isus kojeg ona gleda i štuje, i još kaže da priča s njim. Mislio sam da je luda.’

S obzirom na to da je dugo godina radio kao istraživački novinar znao je da su činjenice ključ po kojem treba djelovati. Tada je odlučio krenuti u avanturu života i odlučio svoj ‘poludjeloj’ supruzi činjenicama dokazati da je zalutala u sektu i fantaziju. Svoju istraživačku priču nazvao je: Slučaj Isus Krist.

‘Nisam više znao što da radim sa suprugom koja priča tamo s nekim Isusom, te sam odlučio svoju istraživačku pozadinu u iskustvo iskoristiti da joj dokažem fantaziju zvanu Isus. Priznajem, vidio sam dobre i pozitivne promjene na njoj ali istodobno sam ju želio izvući iz tog kulta jer nisam htio tu promjenu. Htio sam svoju ženu nazad. Mislio sam da je spašavam. Tako sam pokrenuo istragu i pokušao utvrditi je li kršćanstvo smisleno i ima li vjerodostojnost. Mislio sam da taj slučaj mogu riješiti preko jednog vikenda, no uskoro sam shvatio da ludim, bila je to kao vreća za udaranje koja se stalno vraćala nazad.

Što god sam krenuo demantirati, nisam uspio. Sustavno sam nalazio dokaze – dokaze za uskrsnuće Isusa Krsta. Razgovarao sam s povjesničarima svih vrsta, psiholozima, liječnicima koji su i sami bili ateisti no u čak dvije godine istraživanja nisam našao niti jednu činjenicu kojom sam mogao pobiti da je ono što je zapisano u Bibliji laž ili neistina. Bilo je nevjerojatno. Moje istraživanje je trajalo dvije godine i očajno sam tražio dokaz da je Isus Krist laž! Na kraju sam sjeo posložio sve dokaze koje imam i priznao: Bože, pobijedio si! Ja sam slijedeć činjenice o Isusovom raspeću i uskrsnuću, samo činjenice bio prisiljen povjerovati u Boga.

Dapače, u ove dvije godine shvatio sam da nebrojeno više dokaza imam da je Krist uskrsnuo nego što imam dokaza da potkrijepim svoj ateizam’ – svjedoči Lee Strobel koji je ovu priču svjedočio u svim svjetskim medijima kao što su CNN, Fox News, ABC itd. jer je odmah nakon završetka istrage napisao knjigu o nevjerojatnoj istrazi i ateiste koji je do vjernika došao pomoću znanstvenih činjenica i koja se rasprodala u nevjerojatnih 14 milijuna primjeraka. Knjiga naime sadrži sve intervjue sa znanstvenicima koji potvrđuju Isusa Krista. Knjiga ne sadrži ništa osim znanosti. Lee Strobel je pred dokazima zaplakao, uskoro se krstio te postao pastor. Danas je kršćanski autor, izbnao je još mnoštvo knjiga koje na istom principu znanstveno dokazuju vjeru u Isusa Krista, a o njegovoj priči godine 2017. izašao je i film pod nazivom – Case for Christ koji vam preporučujemo pogledati!