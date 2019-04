AMERIČKI LIJEČNIK DOŠAO U MEĐUGORJE: Cijelom svijetu sad svjedoči ono što mu je Gospa rekla!

Autor: Vjera

'Odjednom, je svijetlost došla na moje oči'...

Američki liječnik doživio je promjenu života u Međugorju. Sada to svjedoći cijelom svijetu. Ovo je njegova priča.

Dr. John Bruchalski, činio je abortuse, a sada je jedan od vodećih pro-life liječnika u SAD-u. Naime, za vrijeme studija Bruchalski je napravio abortus kao “normalan” medicinski zahvat ni ne sluteći kako će Bog učiniti nevjerojatne stvari kako bi ga od toga odmaknuo.

Bio je osnivač “Tepeyac Obiteljskog centra” u Fairfaxu, u Virginiji, a svoj život vodio je dinamično, savjetujući majke na abortus u kriznim situacijama, jednako onoliko koliko su to činili i drugi liječnici na klinikama. Sada je on potpuno drugi čovjek, pomaže ženama i obiteljima da donesu djecu na svijet, zalažući se za dostojanstvo ljudskog bića od začeća do smrti.

No, to nije uvijek bilo tako. Bruchalski je bio običan liječnik koji je mislio da će poslije prvog abortusa učiniti još mnogo njih, ne znajući o čemu se radi. No, kako je posvjedočio za Catholic Herald, njegov rad, rezultat je Božje iskre koja ga je izbavila iz “smrti” abortusa.

Naime, Bruchalskog su na studiju medicine učili kako je abortus posve normalan zahvat, pa svoje osjećaje nije povezivao s tim. Bruchalski je imao jaku želju pomagati ženama u mnogim situacijama (kriznim) i prije abortusa, no kada je učinio abortus više ništa nije bilo isto. Uz želju da pomaže, ovaj liječnik dobio je snažan osjećaj kako duboko unutar njega nešto nije uredu, a zločin abortusa odlučio je u potpunosti zaboraviti, potisnuti u neki kutak svoje memorije trudeći se sebi dokazati kako to nije važno.

Jednog dana otišao je s prijateljem u Mexico City gdje je posjetio baziliku Gospe od Guadalupe koja se nalazi na brdu Tepeyac. Tamo ispred Gospine slike, dok je stajao mirno, začuo je glas. Taj glas je na njemu prepoznatljivom jeziku, kako govori ovaj liječnik, jasno glasno i razgovjetno rekao: “Zašto si me povrijedio?”. Nije bio spreman čuti ove riječi koje su ga jako pogodile. Sam sebi je rekao da se ne može nositi s tim, potiskujući glas koji je čuo. Ipak, nije se mogao oteti dojmu da nešto ne štima s njegovim životom i radom. Počeo je odlaziti u Crkvu i volontirati u centrima za krizne situacije. No, u međuvremenu vraćao se u svoju kiliniku za abortuse nastavljati s radom savjetovanja, a mislio je i kako će i dalje činiti abortuse na zahtjev u klinici. Kako sada govori, bio je malo shizofreničan.

Nakon jednog poroda bebe koja je težila samo 505 grama, bebe koja nije preživjela porod, jedan neonatolog koji nikada prije nije razgovarao s Bruchalskim sada je došao do njega i rekao: “Promatrao sam te s pacijentima. S jedne strane tako lijepo brineš o ljudima, a s druge strane, kada majke ne žele dijete, daješ im čisto smeće! Shvati da su to djeca, oni zaslužuju bolje.”

Njegove riječi probole su srce Bruchalskog.

U Međugorju

On zahvaljujući ovom liječniku, još uvijek nije bio spreman učiniti drugi abortus i prihvatiti posao koji je radio, do kraja. Svjestan da bi to mogao biti Božanski čin odlazi u Međugorje sa svim svojim unutarnjim borbama.

Čim je dođao u Međugorje, prepričava svoje svjedočanstvo Bruchalski, prilazi mu žena iz jedne skupine koja se naziva pro-life i govori mu: “Imam neke poruke za vas od Blažene Djevice Marije. Ti si liječnik, trebamo tvoju pomoć, otvori svoj dnevnik!”

“Ispričavam se? Jeste li poludjeli”, upitao je Brachalski. Ona je ustrajala a on je popustio i krenuo zapisivati što će mu ova žena reći.

Ona mu govori: “U zdravstvu, toj prekrasnoj medicini ti ćeš vidjeti jad i bijedu, ali moraš slijediti nauk moga Sina i svete Crkve. Ako to budeš činio, pomoći ćeš mom Sinu obnoviti lice zemlje!”

“Odjednom, je svijetlost došla na moje oči”, priča Brachalski. Počeo sam plakati, moliti Isusa da mi oprosti. Bilo mi je žao zbog svega što sam učinio, zbog abortusa, ali i zbog toga jer sam samim otvaranjem klinike sudjelovao u mnogo zločina i ubojstvima. Shvatio sam da uopće nisam pomagao ljudima, nego sam ih uvaljivao u još veće probleme”.

Nakon tog čudesnog događaja u Međugorju, Brachalski je svoj život posvetio aktivizmu i spašavanju majki od abortusa. Postao je svjestan da je onaj jedan abortus kojeg je on sam učinio, opečatio njegov život kao ništa do sada, a da ga je od nastavka zločina čuvao jedino Bog koji se svim silama trudio pridobiti Brachalskog na stranu života. Ovaj liječnik počeo je živjeti Riječi, a na jednom predavanju studentima, on je studente medicine upitao: Ako je medicina načelno za abortuse, zašto onda samo mala manjina liječnika abortuse izvodi? Tj. zašto postoji ta ogromna veličina liječnika koji odbijaju raditi abortuse, ako je sve baš tako normalno?

Studenti su šutjeli, a on je znao odgovor! Abortus nije “normalan” zahvat i “pomoć” majkama u kriznim situacijama. Abortus je ubojstvo duha i tijela i to znaju i osjećaju i majke koje ga čine i liječnik koji izvršava taj čin. Abortus je zapravo jedan ritual u kojemu ljudi sakate ovaj svijet, umjesto da s Isusom obnavljaju lice zemlje!