Američki liječnik, ateist i aborter na Podbrdu dobio strašnu viziju!

Autor: Vjera

Nakon ovog čuda tisuće su prestale ubijati djecu...

Djevojka Valentina rodom je iz Ukrajine i na prvi pogled na je obična djevojka. No, njezina priča je daleko od obične. Ona je odrasla kao ateist, obilježena komunizmom u materijalnom i duhovnom siromaštvu. Jednog dana, dobila je “zelenu kartu”, i odlučila otići živjeti u SAD. Imala je samo 18 godina kada se sama preselila. U početku joj je bilo jako teško jer rad u Americi nikako nije ispunjavao prazninu koju je osjećala. Sustavno si je postavljala pitanja poput; ‘Treba li stati na trenutak i razmisliti o smislu života? O prolaznosti života? Što svijet želi od mene?’ U tami svoje duše nije se mogla oteti dojmu da možda postoji još jedna dimenzija života. Tada se sjetila molitve koju ju je davno naučila njezina baka u Ukrajini te rekla: ‘Oče, ako postojiš, pokaži mi se.’ Nakon što je to izgovorila doživjela je mir u srcu.

Njena vjera je rođena, i počela je rasti iz dana u dan. Tako je Valentina uskoro postala gorljivi katolik. Jednog dana srela je neke hodočasnike iz Međugorja . Njihova svjedočanstva probudila su u njoj želju za odlazak tamo. Godine 2007. stigla je kod Gospe u Međugorje i na podbrdu, moleći krunicu osjetila je snažnu želju Gospe da moli za mlade i djecu, te da će joj tada Bog pokazati put. Spremno je prihvatila izazov i molila. Krenula je natrag u svoju zemlju s radošću jer joj se činilo da je pronašla poziv – moliti za život.

Na putu je srela jednog starijeg muškarca koji joj je ničim izazvan rekao: ‘Osjećam da ste pozvani prinositi mlade Gospi. Bilo je to čudo i Valentina se odmah prihvatila posla. Godine 2008. organizirala je prvo hodočašće u Međugorje za mlade u svojoj župi. Njezino čisto srce, mladost i njezina odlučnost, te pomazanje Duhom svetim, koje će se vidjeti tek kasnije, otvaralo je druge ljude da otvore svoja srca prema njoj. Posvetila se molitvi, a vrlo brzo je privukla siromašne ali Bog je čudnovatim putovima vodio prema području medicine. Nije znala kako ni zašto. Uskoro je na sebe preuzela otvaranje hospicija za siromašne ljude a novac je za te projekte čudesno dolazio. Jednog dana dobila je priliku u Međugorje voditi grupu liječnika sve odreda ateiste. Riječ je o 50 liječnika koji su pristali ići u Međugorje vidjeti što je to tamo. Devedest posto njih bili su dugogodišnji aborteri, ubijali su djecu, pravdajući se ‘znanošću’.

Zajedno s cijelom grupom popela se na brdo ukazanja. Mislila je da nije važno jesu li ateisti ili ne, jer svatko tko se popne Gospi posvećen je presvetom srcu Marijinom. No, jedan ginekolog u grupi nije bio kao i svi drugi. U večernjim satima okupio je cijelu grupu kako bi im posvjedočio nešto važno! Grlo mu se zategnulo, nije mogao izustiti što se dogodilo. ‘Nešto mi se dogodilo gore na brdu’, započeo je ginekolog, ‘i tada mi se život promijenio’. Stajao sam na kamenju pred Gospom, no odjednom umjesto kamenja i stijenja vidio sam leševe. Cijelo brdo bilo je prekriveno kostima i lubanjama beba koje sam ubijao više od 40 godina. Vidio sam male ruke’ rekao je i zaplakao pred svima te pokazao na svoje ruke. ‘Pogledajte ove moje ruke, one su ubile cijeli jedan grad. Žene su plakale i ulazile u moju sobu jedna za drugom dok sam im ja ubijao djecu’, kazao je kroz plač.

Svi aborteri koji su bili u sobi pobjegli su tog trenutka kada je on svjedočio. Drugi dan, gotovo svi su odlučili da više neće činiti abortuse. Valentina je samo promatrala što Bog čini preko nje te shvatila svoj put. Valentina danas radi na tome da ginekologe i abortere vodi u Međugorje. Više od 4 tisuće liječnika abortera do sada je išlo u Međugorje pod njezinim utjecajem. Važno je napomenuti kako Valentina sve abortere u Međugorje vodi potpuno besplatno jer kako kaže, ne želi primati krvavi novac zarađen na nevinima i njihovoj smrti. No, kako onda uspijeva? Valentina svjedoči da je Bog čudesan i zanimljiv te da novac za hodočašća dolazi sam, od Boga, preko ljudi koji doniraju novac jer su zahvalni na putu u Međugorje koje im je promijenilo život. Također, od prvog ginekološkog puta u Međugorje velik broj bolnica prestao je raditi abortuse i eutanaziju a svi ti liječnici imaju jedan cilj – Život, život i život sa Gospodinom!