SVI ZNAJU ZA PORUKE ISUSA POLJSKOJ REDOVNICI! Pitanje je što joj je rekla Gospa: ‘Ako sad šutite bit ćete odgovorni za velik broj duša’

Autor: N.K

Navikli smo da se svetoj Faustini Kowalskoj ukazivao Milosrdni Isus, a njegove riječi večina su zapisa njezinih dnevnika. U međuvremenu, zaboravlja se da je Faustina, također razgovarala s Marijom. Kakvu je poruku Majka Božja prenijela poljskoj časnoj sestri?

Okolnosti ukazanja

Čitanje Dnevnika pokazuje da su se ti izvanredni susreti održavali u godinama 1925.-1938. Prvi put su se dogodile na početku sestrinog redovničkog puta, a zadnji put nekoliko mjeseci prije njezine smrti. Gospina ukazanja nisu bila tako intenzivna kao ukazanja Gospodina Isusa. Tijekom 13 godina sv. Faustina je više od 20 puta primila milost izvanredne vizije Bezgrešne.

Marija se ukazala za vrijeme svete mise. (Obično s djetetom Isusom u naručju), ali i izvan bogoslužja, kada je dolazila k svetici da joj da određene naloge ili riječi utjehe.





Izvan samostanskih zidina Majka Božja Faustini se ukazala samo dva puta: na Jasnoj Gori 1933. i na vratima zore 1935. I premda nema mnogo susreta koje spominje ova tajnica Božjeg milosrđa, prisutnost Marije u njezinu životu nije bio sporadičan.

Faustina je bila svjesna toga: “Ona je jedina koja je uvijek uz mene. Ona, kao dobra majka, gleda na sva moja iskustva i napore” (Dn. 798).

Svetica nikad nije sumnjala da joj se ukazala Majka Kristova. Na stranicama Dnevnika sv. Faustina je ostavila opis Velike Gospe, koji odgovara marijanskim ukazanjima iz Lurda ili Fatime: “Sva je bila u bijelom, opasana plavim pojasom, plavim plaštom, krunom na glavi, iz cijelog lika zračio je nepojmljivi sjaj” (Dnevnik 805). I kao i svi drugi vidioci i ova poljska časna sestra isticala je nesvakidašnju ljepotu Marije.

Klanjajte mu se srcem

“Kćeri moja, po Božjem nalogu, ja moram biti tvoja majka na ekskluzivan i poseban način, ali želim da ti budeš moje dijete na poseban način”, rekla je sv. Faustina u 32. godini (Dnevnik 1414.).

Iz Dnevnika nadalje doznajemo da je Gospa prije svega željela da odnos apostola Božjeg milosrđa s Isusom bude što bliži:

„Kćeri moja, nastoj za krotkost i poniznost kako bi Isus, koji stalno prebiva u tvom srcu, mogao počivati. Klanjajte Ga u svom srcu, ne izlazite iz svoje nutrine. Molim te, Moja kćeri, za milost ovakvog unutarnjeg života, kako bi bez napuštanja svoje nutrine ispunila sve svoje dužnosti s još većom preciznošću. Ostanite s njim u svom srcu neprestano, on će biti vaša snaga” (Dn. 785).









Čvrsta veza s Isusom, redoviti susreti u molitvi, u sakramentima pomirenja i euharistije temelj su duhovnosti ne samo sv. Faustine, nego i svakog vjernika.

Gospa je, objašnjavajući da se život s Bogom u svakodnevnom životu očituje u ispunjavanju Njegove volje, zamolila Faustinu da što točnije slijedi naredbe svoga Sina.

Sestra je napisala: „… Ostala sam sama sa Svetom Majkom, koja me poučavala o Božjoj volji, kako je primijeniti u svom životu, podvrgavajući se potpuno Njegovim presvetim sudovima. Nemoguće je ugoditi Bogu bez vršenja Njegove svete volje. “Kćeri moja, toplo ti preporučam da vjerno ispunjavaš sve Božje želje, jer je to najmilije Njegovim svetim očima. Zaista želim da se u tome, odnosno u ovoj vjernosti vršenju Božje volje, odlikuješ. Stavite ovu Božju volju iznad svih žrtava i paljenica2 (Dn. 1244).









Dan gnjeva dolazi…

Provodeći Božju volju u potpunoj poslušnosti za sv. Faustinu je prije svega značilo predano ispunjavanje poslanja tajnice Božjeg milosrđa.

Gospodin Isus ukazao se poljskoj časnoj sestri kako bi podsjetio svijet na njegovu veliku ljubav prema svakom čovjeku, a posebno onom koji je, shrvan teretom grijeha, izgubio nadu u pomirenje s Bogom. Spasitelj je jednostavnim riječima rekao da ga bezuvjetno voli (stvorio ga je, dao mu život i neprestano ga posvećuje i daje mu milosti) i da ga čeka u ispovjedaonici.

Otvoriti se u duhu povjerenja Božjem milosrđu trebalo je učiniti kroz nove oblike štovanja: krunicu Božjeg milosrđa, sliku Milosrdnog Isusa, Nedjelju Božjeg milosrđa i čas milosrđa. I premda je provedba ovih djela zahtijevala vrijeme, hrabrost i žrtvu jer sveta Faustina je bila obična redovnica koja je imala ukazanja i tako stekla brojne protivnike istih, također odvažnost drugih uključujući bl. o. Michała Sopoćka, njenog duhovnika, kao i svetog Ivana Pavla II. koji je potvrdivši sve, do kraja iznio Božju volju, Faustina je prva vjerno ispunila svoju zadaću.

Marija je znala da svaki čovjek ima poslanje koje je Bog dodijelio izvršiti i da ga nitko ne može zamijeniti u njegovoj provedbi. Stoga je u svom zvanju podržala apostola Božjeg milosrđa. Nije krila da je odgovornost redovnice pred Bogom i svijetom jako velika.

“Tada sam vidjela Majku Božju, koja mi je rekla: ‘O, kako je Bogu ugodna duša koja slijedi dah Njegove milosti. Svijetu sam dala Spasitelja, a vi ćete svijetu govoriti o Njegovom velikom milosrđu i pripremiti svijet za Njegov drugi dolazak, koji neće doći kao milosrdni Spasitelj, nego kao pravedan Sudac. Oh, taj dan je užasan. Dan pravednosti je određen, dan gnjeva Božjega, anđeli drhte pred njim. Govorite dušama o ovom velikom milosrđu dok je vrijeme za milosrđe; ako sada šutite, tog strašnog dana bit ćete odgovorni za veliki broj duša. Ne boj se ničega, budi vjerna do kraja, suosjećam s tobom” (Dn. 635).

Patnja i molitva

Nadnaravne milosti sv. Faustine (uključujući objave Isusa ili Majke Božje, duhovnu komunikaciju s umirućima, zajedništvo s dušama u Čistilištu, učenje o stanju duša), nisu bile namijenjene samo njoj, već da bi što više ljudi spasile od vječnog prokletstva.

Stoga svetica nije prestala biti revna kako u naviještanju Božjeg milosrđa, tako i u iskazivanju ljubavi prema bližnjima. Ponudila je svoje tjelesne i duhovne patnje kao naknadu za grijehe svijeta i s namjerom da zamoli obraćenje za grešnike. Također u ovoj žrtvi sv. Faustinu je pratila Majka Božja.

U Dnevniku čitamo : “Tijekom noći posjetila me Majka Božja s djetetom Isusom u naručju. Radost mi je ispunila dušu i rekla sam: “Marijo, majko moja, znaš li kako strašno patim?” A Gospa je odgovorila: “Znam koliko patiš, ali ne boj se, suosjećam s tobom i uvijek ću suosjećati s tobom.” Srdačno se nasmiješila i nestala” (Dnevnik 25).

Marija je dolazila i k sestri da je zamoli za usrdne molitve, dajući joj ponekad i namjeru da kaže: » Kćeri moja, molim te da moliš, moliš i još jednom moliš za svijet, posebno za svoju domovinu. Devet dana primite otkupiteljsku pričest, usko se povežite sa žrtvom svete mise. Tijekom ovih devet dana stajat ćete pred Bogom kao žrtva, bilo gdje, bilo kada, i na svakom mjestu – danju ili noću, kad god se probudite, molite u duhu. Uvijek se može ostati u molitvi u duhu” ​​(Dnevnik 325).

Raste u vrlinama

Završni pečat u djetetovoj pobožnosti prema Majci Kristovoj bilo je oblikovanje osobnosti kroz razvoj vrlina. Tijekom ukazanja Marija je poučavala sv. Faustinu, koje su od ovih duhovnih vještina najvažnije:

„Želim da ti, ljubljena kćeri, prakticiraš tri kreposti koje su mi najdraže i Bogu najdraže: prvo – poniznost, poniznost i još jednom poniznost. Druga vrlina – čednost; treća vrlina – Božja ljubav. Kao Moja kćer, moraš posebno zablistati ovim vrlinama ”(Dn. 1415).

Važno je, međutim, da Marija nije bila samo uzor življenja kreposti i poticala ih da ih prakticiraju, nego ih je i molila za redovnicu pred Očevim prijestoljem. Sestra Faustina priznala je da je nedostatak nečistih iskušenja dar koji je tražila Sveta Majka.

„Učila me da iznutra volim Boga i da u svemu vršim Njegovu svetu volju“, dodala je (Dnevnik 40).

Sveta Faustina nije potratila nadnaravne milosti Marijinih ukazanja. Vjerno je poslušala savjet Majke Božje i dopustila da je vodi ona i Sin Božji. Tako je jednostavna redovnica iz Łagiewnikija pokazala da je po uzoru na Mariju, staviti se u njezinu majčinsku zaštitu i živjeti po njezinim zapovijedima, najlakši put do svetosti, do jedinstva s Bogom, jer – kako kaže sv. Faustina – „Što više slijedim Majku Božju, to više upoznajem Boga“ (Dnevnik 843).