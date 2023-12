Svetoj Luciji su po predaji iskopali oči zbog Krista, a ona je i dalje vidjela

Autor: Z. K.

Svakog 13. prosinca Crkva slavi svetkovinu svete Lucije Sirakuške, kršćanske mučenice koja je živjela od kraja 3. do početka 4. stoljeća. Sveta Lucija je vrlo popularna i omiljena kao zagovornica kada postoje zdravstveni problemi vezani uz oči ili vid. Od srednjeg vijeka poznata je kao zaštitnica ili zaštitnica vida.

Lucija je umrla za vrijeme velikog progona koji je organizirao car Dioklecijan.

Kristu vjerna žena

Prema “Djelama svete Lucije”, mučenica je rođena u Siracusi na Siciliji (Italija), u plemićkoj obitelji. Njezini su roditelji bili obraćenici na kršćanstvo i brinuli su se oko njezina odgoja u vjeri. Lucija je nakon očeve smrti pristupila Gospodinu Isusu tražeći utjehu i snagu da se suoči s boli koja ju je svladala.

Bog joj je postao zaštitnik i potajno je obećala vječno djevičanstvo. Njena majka Eutihija, ne znajući za odluku svoje kćeri, ponudi je za ženu mladom poganinu.

Eustahija je patila od krvarenja i Lucija joj je, kako bi pridobila njezinu naklonost, savjetovala da se ode pomoliti na grobu svete Agate iz Catanije i isprosi njezino ozdravljenje. Da se dogodilo čudo, možda bi Eutihija pristala je osloboditi bračnog dogovora.

Bog je uslišao majčine molitve i vratio joj zdravlje. U znak zahvalnosti ponudila je Luciji pristup svemu što je tražila. Mlada je žena molila da je ne prisiljava na udaju, priznajući svoju želju da se posveti Bogu i obiteljsko bogatstvo podijeli siromasima. Eustahija, sigurna u to što je Božja volja, dopusti svojoj kćeri.

Saznavši to, Lucijin prosac se razbjesnio i prijavio je prokonzulu Paskaziju, optužujući je da je kršćanka. Bila su to vremena Dioklecijanova progona – Velikog progona – i prokonzul je doveo mladu ženu pred njega; Zatim joj je prijetio da će je ubiti ako ne odustane od svog položaja. Lucía je ovako odgovorila na prijetnju: “Uzaludno je što inzistirate. Nikada me nećete moći odvojiti od ljubavi moga Gospodina Isusa Krista.”









Odmah zatim prokonzul, da je odvoji od Boga, naredi da je odvedu u javnu kuću, ali ona, ne uzmaknuvši ni koraka, uzvikne: “Tijelo je zaraženo samo ako duša pristane.”









Oči

Rimski stražari pokušali su je odvući prema bordelu, ali nisu uspjeli. Lucija kao da je bila prikovana za zemlju. Zatim su je pokušali zapaliti i nisu uspjeli. Na kraju su joj iskopali oči i prerezali grkljan. Čak i u tom stanju, u svojoj agoniji, sveta Lucija kao da je nastavila vidjeti i, dok je nestajala, pokazala je neobičnu snagu obraćajući se prisutnima i potičući ih da se obrate i budu vjerni Kristu.

