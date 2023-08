Sveti Padre Pio: ‘Jedini znak da stvarno pripadaš Gospodinu je ovaj’

Autor: Z. K.

Veliki broj ljudi živi u prividnom miru iako su daleko od Gospodina. I ne, to nije znak pobjede, već je to znak da se ni zlo za tebe ne bori jer mu već pripadaš. S druge strane veliki je broj ljudi koji se odreknu grijeha i krenu prema Isusu Kristu, na tom putu počnu padati. Jako. I što više idu ka Gospodinu to više osjećaju kušnje, bitke i slabost.

Ponekad sumnje i misli koje naviru kad hodamo putem posvećenja idu u smjeru – ‘ti, tako grešan, ti da se svidiš Gospodinu? Tebe Isus ne bi ni pogledao. Ti pripadaš zlu!’

U tim situacijama mnoge duše bivaju mučene i kušane jer nisu sigurne pripadaju li Gospodinu. Naime, jedna stvar se ponavlja kod svih svetaca, a to je činjenica da što su bili svetiji to su bili svijesniji svoje grešnosti, slabosti, ništavnosti i malenosti pred Gospodinom i upravo je to trenutk kad zlo dolazi i pokušava dušu odvesti od Krista.





No, padre Pio, svetac koji je uz sve mistične pojave poput stigmi, imao žestoke bitke sa zlom u tolikoj mjeri da ga je fizički bio pretučen gotovo svake većeri, također je prolazio kroz iste sumnje kao i mnogi drugi ljudi koji su krenuli putem posvećenja. I taj čudesni padre Pio otkriva tajnu spasenja i kaže je siguran i nepogrešiv znak da pripadaš Gospodinu, da je tvoja duša izabrana za spas upravo – NAPAST!