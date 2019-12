SVETA LUCIJA – zaštitinica slijepih i slabovidnih

Autor: Vjera

Danas obilježavamo blagdan sv. Lucije, mučenice i zaštitnice vida. Njezino ime znači „svijetla“ i na neki nam način naviješta veliko svjetlo božićne noći. Rođena je 284. godine u Sirakuzi na Siciliji, u vrijeme vladanja cara Dioklecijana, koji je poznat po progonu kršćana.

Postoje brojne legende o životu svete Lucije, a jedna od njih, priča je o mladiću koji je bio očaran ljepotom Lucijinih očiju. Lucija je tada sama sebi iskopala oči, da ih pošalje nasrtljivom mladiću. Mladi poganin bio je toliko ganut tom gestom da je i sam postao kršćaninom i svjedokom vjere koju je Lucija djelom pokazala. U ikonografiji se Lucija prikazuje s ranom na vratu, s dva oka na pladnju ili sa zapaljenom uljanicom u ruci i palminom grančicom. Zaštitnica je vida, slijepih, ratara, lađara, staklara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača.

Uz blagdan sv. Lucije povezani su brojni narodni običaji. Najrašireniji je da se sije božićna pšenica u zdjelice kao simbola obnove života i plodnosti. Do Božića pšenica naraste i zazeleni se te ukrašava božićni stol, a tokom božićnog vremena stoji ispod bora. Običaj je također da se od Lucije do Božića prati vrijeme, jer prema pučkoj predaji, slijedeće će godine u pojedinom mjesecu biti takvo vrijeme kakvo je na odgovarajući dan od Sv. Lucije do Božića.

MOLITVA SVETOJ LUCIJI ZA ZDRAVLJE OČIJU

O, sveta Lucijo, čije ime znači svjetlost,

pun/a pouzdanja dolazim pred tebe i tražim te svetu svjetlost koja će mi vratiti oprez u izbjegavanju putova grijeha i tame zabluda.

Molim te, svojim mi zagovorom izmoli milost (…)

i očuvanje svjetla u mojim očima, kako bih ga uvijek koristio/la u skladu s Božjom voljom.

Dopusti, o blagoslovljena Lucijo, da se poslije iskazanog divljenja i hvale za tvoju moćnu zaštitu na zemlji,

uzmognemo na kraju pridružiti tebi u raju vječne svjetlosti božanskog Janjeta,

tvog milostivog zaručnika Isusa.

Amen.

Sretan imendan svim slavljenicama!

Izvor: HKM