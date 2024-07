Svećeniku je Luka Modrić primjer vjere: ‘Rekli su mu da od njega nema ništa’

Autor: Z. K.

“Teško djetinjstvo, čuvao ovce, prošao Domovinski rat, u nekim klubovima su mu rekli da je mršav i malen i da od njega vjerojatno neće biti ništa, a prije par godina postao je najbolji igrač svijeta. To je Luka Modrić“, upravo je ovim riječima poče propovijed don Tomislav Lukač, svećenik koji svojim, kako videima tako i propovijedima dotiče srca mladih.

Ovu propovijed održao je na kampu za mlade. Don Tomislav je naglasio da to što nisi sad najbolji ne znači da jednoga dane nećeš postati. I to što si sada najbolji, ne znači da ćeš jednog dana stvarno biti najbolji, jer puno se toga u životu postiže trudom i zalaganjem.

“Apostolu Tomi Isus je dao priliku da stavi prst na mjesto Isusovih rana i da se uvjeri da je to stvarno Isus i da je uskrsnuo i pobijedio smrt. Mi s pravom možemo biti ljubomorni na Tomu i ljubomorni na ostale apostole koji su živjeli s Isusom. Možemo reći oni su privilegirani, oni su živjeli s Isusom, lako je njima vjerovati, no to ništa ne znači”, kazao je don Tomislav.

Iako nismo živjeli u Isusovo vrijeme nije izlika da ne budemo najbolji vjernici

Navodi kako je Patar bio Isusov najbolji učenik, no što je napravio?” On je tri puta zatajio Isusa, Juda je izdao Isusa. Podno križa, kada je Isusu bilo najteže, jedanaest od dvanaest apostola su se razbježali, znači da to što su bili s Isusom nije garancija da su najbolji vjernici”, kazao je don Tomislav.

Kaže kako mi nismo živjeli s Isusom, nismo živjeli prije 2000 godina, ali to nam ne može biti izlika da ne budemo najbolji vjernici, zato što nas Isus toliko voli da je ostao s nama prisutan u Bibliji, da nam svaki dan progovara kroz Božju riječ.







On je prisutan

“Ostao je prisutan u hostiji i zato na svakoj svetoj misi možemo gledati koliko nas ljubi i učit se da i mi ljubimo poput njega i na kraju krajeva u svetoj pričesti imamo nešto više od onoga što je imao Toma, imamo priliku, ne samo da dotaknemo Isusa nego da primimo njegovo tijelo u svoje tijelo i da nakon svake mise postanemo sličniji Isusu.

Nemojmo tražiti izlike u životu postanimo najbolji nogometaši, najbolji ljudi i najbolji kršćani”, rekao je u svojoj propovijedi don Tomislav Lukač.