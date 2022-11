Svećenika prati 350 tisuća ljudi! Tako jednostavno raskrinkava zlo, upozorava na magiju, sotonu, a ovo govori o kletvama

Autor: Vjera

Ne igrajte se s mrtvima, upozorava, između ostalog, mladi svećenik

Mislite da ste patili od kletvi, da ste bili u kontaktu s vješticama ili vragom, don Ambrogio Mazzai, mladi svećenik kojeg na Tik Toku prati 350 tisuća ljudi vas upućuje na istinu, bez zadrške.

Don Ambrogio Mazzai, rođen 1991., ima 31 godinu (“ali iznutra se osjećam negdje između dvadesetogodišnjaka i šezdesetogodišnjaka”, šali se) i svećenik je u veronskoj biskupiji od 2016.

“Postao sam prilično poznat na TikToku, ali nisam to odmah primijetio. To sam počeo shvaćati tek kada su me razni dečki i mladi ljudi u gradovima i mjestima, prepoznavši me, tražili zajedničku fotografiju. Svaki put kad se to dogodi, još uvijek mi bude čudno i smiješi mi se kad pomislim na to! Osjećam se i kao vrlo normalna osoba. Gospodin mi je dao da upoznam – u stvarnom i virtualnom svijetu – mnoge ljude koji me vole, a možda si i ti među njima. I ja tebe volim. Sva ova darovana i primljena ljubav ispunjava me radošću,” govori mladi svećenik, vrlo poznat među talijanskom mladeži.





Napisao je knjigu: „Upsy Daisy” koja sadrži neke razgovore s društvenih mreža.

Hoćeš li mi pomoći da pobijedim zlo?

Onima koji ga mole da mu pomogne pobijediti zlo, don Ambrogio Mazzai odgovara ovako: “Prvo što moraš učiniti je >>>više na vjera.hr