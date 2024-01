Svećenik zgrabio sjekiru i razbio kip Gospe, katolici zgroženi: ‘Zna se tko ga pokreće’

Proteklih dana društvenim mrežama obišla je snimka na kojoj se vidi kako protestantski pastor tijekom jedne od svojih propovijedi uništava kip Gospe od Guadalupe. Protagonist je pastor Kevin T. Wynne, iz baptističke crkve, smještene u Iztapalapi, istočno od meksičke prijestolnice.

Djevica od Guadalupe, marijanska pobožnost koju Katolička crkva priznaje kao “Caricu Amerike”, uživa raširenu pobožnost kako u Meksiku tako i na cijelom kontinentu. Ova pobožnost zaslužna je za obraćenje cijelog domorodačkog naroda – asteka, koji su do pojave Djevice žrtvovali svoju djecu idolima. I danas svake godine, samo u prvim danima prosinca, ovo svetište u Mexico Cityju primi više od 10 milijuna hodočasnika.

U jeku ogorčenja koje se proširilo društvenim mrežama, otac Hugo Valdemar, svećenik nadbiskupije Meksika, pozvao je katolike da “ne mrze svetogrđe”. Umjesto toga, pozvao je katoličke vjernike da “zamole Isusa i Mariju za obraćenje, da oslobode ove fanatične pastire od sotonske mržnje kojom su opsjednuti.”

🇲🇽✝️🇻🇦 Controversy in Mexico after a Pastor from the Monte Sion Baptist Church, in Tamaulipas, Mexico before the faithful of the Church decided to gather an image of the Virgin of Guadalupe, patron saint of Mexico for Roman Catholics and the image of "Santa Muerte", pic.twitter.com/8Cx2VQN8Vm

— NATO🇺🇸 VS KREMLIN🇷🇺 (@eduinfotech101) January 6, 2024