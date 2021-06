SVEĆENIK VIDIO PAKAO I UPOZORIO SVIJET! ‘Svjedočio sam Sotoni, zvijer čuči u vječnoj vatri’: ‘Ljudi vrište od straha, crvi su posvuda!’

Autor: N.K

Svakom čovjeku podarena je besmrtna duša od trenutka našeg začeća. Naša duša postoji u vječnosti i svakom čovjeku zasebno je na kraju života dosuđen pakao ili raj.

To se dogodi odmah ili tek nakon perioda provedenog u čistilištu.

Vječnost u paklu je rezultat umiranja u smrtnom grijehu bez pokajanja i prihvaćanja Božje milosrdne ljubavi.

Takva duša ostaje zauvijek odvojena od njega vlastitom voljom. Ukoliko je čovjek poslan u pakao, taj će zauvijek biti odvojen od Boga. Bog ne želi itko iščezne, samo to da se svi pokaju.

Svjedočio paklu

Hose Manijangat, svećenik s Floride proglašen je mrtvim, bio odveden u pakao, čistilište i raj, nakon čega je čudesno oživio.

“Anđeo me odveo u pakao. To je bio grozan prizor. Vidio sam sotonu i zloduhe u neprestanoj vatri od oko 2 tisuće Celzijusa. Vidio sam crve koji puze i ljude koji vrište i bore se. Neke su mučili demoni. Anđeo mi je rekao da su sve te patnje ovdje zbog nepokajanih smrtnih grijeha. Shvatio sam da postoji sedam stupnjeva patnje ili razina prema broju i vrsti smrtnih grijeha počinjenih u njihovim zemaljskim životima. Duše izgledaju vrlo ružno, i strašno. To je bio strašan doživljaj. Vidio sam ljude koje sam poznavao, ali ne smijem otkriti njihov identitet”, prepričao je svećenik mučne scene.

Čistilište

“Nakon posjeta paklu moj anđeo čuvar odveo me u čistilište. Ovdje također postoji sedam stupnjeva patnje i oganj neugasivi. Ali, to je daleko manje intenzivno nego pakao i u njemu nije bilo svađe i borbe. Glavna patnja tih duša je njihova odvojenost od Boga”, priča on.

Predivno nebo

“Riječima ne mogu izraziti ljepotu neba. Tu ćemo naći toliki mir i sreću koja premašuje našu maštu milijun puta. Naš Gospodin je daleko ljepši od bilo koje slike koju možemo vidjeti. Lice mu je blistavo i svijetlo, ljepše od tisuću sunca. Slike koje vidimo u svijetu samo su sjena Njegova veličanstva. A Gospa uz Isusa bila je tako lijepa i blistava. Ni jedna slika koju smo vidjeli u ovom svijetu ne može se usporediti s njenom stvarnom ljepotom”, s oduševljenjem priča Hose.









“Htjeli su me smrznuti u mrtvačnici”

Svo to vrijeme on je bio u bolnici. Proglašen je mrtvim, a dok su ga prevozili u mrtvačnicu Hose se probudio i počeo vrištati.

“Dok su me vozili u mrtvačnicu, moja duša vratila se u tijelo. Osjetio sam snažnu bol zbog tolikih rana i slomljenih kostiju. Počeo sam vrištati, a tad su se svi oko mene uplašili i pobjegli. Jedan od osoblja došao je do liječnika i rekao: ‘Mrtvo tijelo vrišti’, rekao je svećenik.