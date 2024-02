Svećenik upozorio: ‘Teže oslobađamo ljude, događa se nešto kao nikad prije u povijesti’

Prema statistikama koje su zabilježili katolički egzorcisti broj demonskih zaposjednutosti ostao je isti tijekom posljednjih desetljeća: oko 0,5% opće populacije.

Međutim, drugi oblici demonskog utjecaja značajno su porasli, poput opsjedanja, rekao je otac Chad Ripperger, poznati teolog, svećenik, egzorcist govoreći o duhovnom ratovanju u kultnoj katedrali svetog Patrika u New Yorku, 26. siječnja.

“Stope dijaboličnog opsjedanja drastično su u porastu”, rekao je. Egzorcist je objasnio da je porast demonskih opsjedanja i ugnjetavanja porastao “zato što ljudi čine mnogo zlih stvari” i zato što su, što je još važnije članovi Crkve puno manje sveti. “Svaki smrtni grijeh su otvorena vrata za posjedovanje”, upozorio je.

Ripperger je rekao da se prosječno vrijeme potrebno za oslobađanje nekoga tko je potpuno opsjednut dramatično povećalo u prošlim desetljećima. “Prije 1963. prosječno vrijeme za oslobađanje nekoga od potpunog posjeda bilo je jedan do dva dana. Možda tjedan dana”, rekao je. “Nakon 1963., za ono što je prije trebalo jedan do dva dana trebalo je osam mjeseci do dvije godine da se prosječna osoba oslobodi. Sada u prosjeku četiri godine je potrebno da se netko posve oslobodi.”

“Dva su razloga za to. Jedan je zato što je svijet mnogo zao i demoni su mnogo moćniji. Druga komponenta je zbog načina kako funkcioniraju egzorcizmi, ono što nazivaju ex opere operantis Ecclesiae.” “Što to znači? To znači koliko su sveti ljudi u Katoličkoj crkvi određuje koliko su učinkovite moje molitve kad uđem na sesiju. To nam govori da postoji temeljni problem s članovima Crkve. Nisu sveti kao što su bili njihova braća i sestre u prošlosti,” rekao je. Ripperger naime u jednom od prethodnih govora objašnjava kako funkcioniraju demoni, hijerarhijski, kao vojska zbog čega je pojedince, obitelji, crkvu u kaosu, lakše ugnjetavati.

Teolog je dalje objasnio da Bog dopušta demonima da utječu na naše živote jer nas želi pozvati na veću svetost. “Jedan od glavnih razloga zašto Bog dopušta demone u našim životima je da nas posveti, jer kada se borimo protiv njih, to je zasluga u Božjim očima i to zapravo podiže naše mjesto na nebu. Sveti Pavao je rekao: “Uhvati staru zmiju i osvoji vijenac slave.”

“Zato što u nebu sa sobom nosiš samo dvije stvari: svoje stanje milosti, koliko milosti imaš u svojoj duši i svoju krepost. To je sve što uzimaš sa sobom” “To je borba”, naglasio je Ripperger, dodajući “kada su Adam i Eva jeli voće u vrtu, iskoračili su iz strukture Božje vlasti i zakoračili ispod strukture moći Sotone.” “Od tog trenutka nadalje, svatko od nas bio je unovačen u ovaj duhovni rat,” izjavio je egzorcist.

Ripperger je naglasio da je Isus Krist taj koji oslobađa ljude opsjednutosti demonima, a ne egzorcist, koji je samo Božji instrument. “Nikoga ne oslobađam. Krist svakoga oslobađa”, rekao je. “Jednom su me ljudi pitali koliko sam ljudi oslobodio. Rekao sam: “Ništa. Ali Bio sam prisutan tamo gdje je Krist oslobodio mnogo ljudi.”

Egzorcist je objasnio da je najbolji način za borbu protiv demona “vođenje autentičnog katoličkog života; ostati podalje od grijeha; izbjegavanje iskušenja; izbjegavanje osoba, mjesta i stvari koje bi mogle uzrokovati naš pad; redovito primanje sakramenata; redovitu molitvu.”

“Dio razloga zašto je molitva tako učinkovita jest taj što molitva koristi maštu, misli. Dakle, ako preplavljujete svoju maštu svetim stvarima, a demoni su tamo i napadaju je, otići će jer se ne žele baviti tim stvarima koje im se cijelo vrijeme smetaju dok te pokušavaju iskušati.”

Ripperger je rekao da najzanimljivija stvar kod egzorcizma nisu nadnaravne stvari koje bi demoni mogli činiti, već znanje koje ponekad otkrivaju o Bogu ili svecima. Prisjetio se slučaja kada je Belzebub otkrio egzorcistu zašto je Majka Božja tako jedinstveno sveta.

“Zanimljivo je što ih Bog tjera da otkriju o svecima ili Gospi”, rekao je i dodao: “Beelzebub je jednom otkrio da je razlog zašto je Gospa drugačija od svakog drugog stvorenja taj što je žrtvovala cijeli svoj život i nikada nije mislila na osobnu cijenu. To znači da ona nije poput anđela jer anđeli imaju samo jedan izbor za žrtvu.”

“Učinila je to opet i opet i opet. I nikada nije računala osobni trošak. Ne postoji nitko od nas u ovoj prostoriji da nije računao osobne troškove. Zato je drugačija. To je prekrasno”, zaključio je.

Fr. Chad Ripperger on Spiritual Warfare at St. Patrick’s Cathedral NYC

He said that we have been in a spiritual battle since the fall of Adam and Eve.

“From that point on, every single one of us was conscripted into this spiritual warfare.” pic.twitter.com/LmKFghyYzj

— Andreas Wailzer (@Andreas_Wailzer) February 1, 2024