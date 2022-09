Svećenik upozorio na ‘veliki zločin’ zanemarivanja anđela čuvara: Znate li koja je njihova moć i koje blagoslove gubite?

Autor: Vjera

Sada ćemo govoriti o onome što je za nas najzanimljivije i najvažnije od svih činjenica koje se tiču ​​anđela, naime o ulozi naših najdražih, najintimnijih, najljubaznijih čuvara. Svaki bi kršćanin trebao težiti potpunom razumijevanju ove doktrine i trebao bi živo shvatiti prisutnost ovog anđela uz sebe, piše fra Paul O’Sullivan u knjizi: ‘Sve o anđelima’.

Kada naš anđeo počinje preuzimati brigu o nama?

Veliki sveti Toma nam govori da u trenutku kad se dijete rodi, Bog poziva jednog od svojih slavnih duhova i daje novorođenče na posebnu brigu.





Ne događa se kada je duša stvorena i ujedinjena s našim tijelima – što se događa prije našeg rođenja, jer tada je dijete još uvijek jedno sa svojom majkom i zaštićeno majčinim anđelom – već kada se rodimo na svijetu, naše anđeo počinje svoju brigu o nama, čak i prije krštenja.

Svaki čovjek, bio on poganin, heretik ili katolik, ima svog anđela čuvara. Iako bi jedan anđeo bio dovoljno moćan da se savršeno brine za tisuću duša, ipak je Bog u svojoj beskrajnoj dobroti svakome od nas dao posebnog anđela, anđela koji je sav naš, čija će velika dužnost od sada bdjeti nad nama danju i noću, spavajući ili budni, sami ili u društvu, u svojim domovima, na ulici, radeći ili odmarajući se, posvuda, u svakom trenutku našeg života, u radostima i nevoljama. On nas nikada ne napušta ni u jednom trenutku; on vidi svaki naš pokret; on je uvijek uz nas. >>>više na vjera.hr